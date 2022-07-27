Nedeni yok!

27 Temmuz 2022 Çarşamba

Ben Türk futbolcusuna, gençlerine, eğitimine gönül vermiş bir teknik adam ve onlarla başarı kazanmış kişilik olarak hep karşınızda bazı konuları defalarca tekrar ettim. Transfer ayları, geçmişte taraftarların heyecanla beklediği bir süreçti. Artık öyle değil. Genelde temmuz ayında kadrolar değişir ve gelecek yılın hazırlıkları başlardı. Şimdi transfer ve anlayış çok değişti. Ama bazı gerçekler de gözden kaçıyor gibi. Bir anda teknik adam değişimi veya çaresizlikten oynatılan genç futbolcular ile takviyeler gündem oluyor. Sonra da her şey farklı şekilde algı ile değişik anlatılıyor. Beşiktaş ülkemizde ilk kez benim de içinde olduğum birkaç eğiticinin kendi kaynağından çıkardığı yıldız futbolcularla uzun ve başarılı yıllar yaşadı. Geçmişte Ziya Doğan, Fuat Yaman ve Ercan Ozan gibi gençlere yapılan bazı hatalar olsa da bugün daha net yanlışların yapıldığını kendi adıma söylemeliyim. Açıkçası varolan ve görev yaptığım televizyon bu dönemde kapatılırken Beşiktaş karşıtı olanlara hatırlatmalarım oldu. Şimdi ise daha başka söylemleri buradan yazıyorum.

NEYİN AKLI?

Kısa süre önce özkaynaktan gelen genç Rıdvan için methiye düzenler artık yok. Onu uzaklaştırıp yerine sol bek aramak neyin aklıdır? Serdar Saatçı’nın başına gelen olumsuzluk ile Emirhan’ın çıkışı ve bloke edilişi aynı düşüncenin varlığını göstermiyor mu? Ben; hayatımda bize ters gelen İskoçya Ligi’ne gidecek bir sol bek düşünemezken, milli olan gencimizin yerine bir başka transfer planlamam! Ya da giden Vida’nın yerine başarılı olan Serdar’ın kadro dışı kalma nedenini kabul etmiyorum. İşin içinde iş olsa da nedenlerin kendi bünyesinde çözülmemiş olarak taraftarın önüne atılması yanlış. Oyun modelinize uyup uymadığını, sadece gelen yabancı teknik adama bırakamayız. Bir önceki sezonun şampiyonu Beşiktaş, neden Sergen Hoca ve yapılan transferlerden vazgeçti desem cevap alamam!

SANCI ÇEKİLİR AMA...

Bir çocuk doğarken sancılar çekilir ama bazı haklar ve beklentiler de sabır ister. Kulübün altyapısına 10 yaşında giren bir gencin tek hedefi profesyonel kadroda görev almakken bu yanlış nasıl oluyor? Daha fazla soruya gerek yok! Kaleci Ersin’e de fiyat biçenler yediği golü konuşurken acabaları unutuyorlar. O Ersin ile şampiyonluk yaşadınız ve Avrupa’da oynadınız şimdi mi kötü oldu? Baba Hakkı veya Süleyman Seba kalksa “Gölge etmeyin! Başka ihsan istemez!” dese ne cevap vereceksiniz?