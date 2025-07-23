Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait, “Yükselen nağmenle bak, solan güller renk aldı / Sorma bana hiçbir şey, söylenmedik ne kaldı / Elindeki mızrabın, tutunduğum tek daldı.” diye sürüp giden o şarkıyı hatırlarsınız değil mi? Sanki bugünler için yazılmış. Üstelik makamı, acemkürdi; usulü, curcuna!

SORMA BANA HİÇBİR ŞEY...

Erdoğan her ne pahasına olursa olsun hatta emri hak vaki oluncaya kadar iktidarda kalmak istiyor. Bunu da açıkça söylüyor.

Binlerce masum insanın kanına girmiş olan PKK terör örgütünün elebaşısı Öcalan, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ortak olmasını düşlüyor ve bunu, “Silahlı mücadele amacına ulaştı. Şimdi sıra, ortaklığın siyasi temellerinin atılmasında” diye ilan ediyor.

DEM yöneticileri, Lozan Antlaşması’nı ve 1924 Anayasası’nı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunu adeta haykırıyorlar.

Trump, Türkiye’nin içeride Öcalan ve PKK ile anlaşmasını, Suriye’de SDG’yi rahat bırakmasını bekliyor ve bunu Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Mazlum Abdi ile anlaş!” diyerek açık ediyor. İsrail’e arka çıkmasını istiyor. Erdoğan’ın onun isteklerini yerine getireceğini Netanyahu’ya söylüyor ve âleme de açıklıyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Sykes-Picot Antlaşması ile bir tuttuğu Lozan Antlaşması’nı unutmasını, Osmanlı millet sistemine dönmesini bekliyor ve bunu her yerde söylüyor.

O sırada Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti yerine bir Türk-Kürt-İslam devleti kurma düşünü anlatacak biçimde, Türk-Kürt-Arap birlikteliğinden söz ediyor.

Ve Bahçeli son noktayı koyuyor; “Cumhurbaşkanının biri Alevi diğeri Kürt, iki yardımcısı olsun!” diyor.

SÖYLENMEDİK NE KALDI?

Makam da uygun: Acemkürdi. Ayrılıkçı Kürtler zaten her yerde. Acem de İran olduğuna ve o da ABD-İsrail ikilisinin Ortadoğu planlarının öncelikli konusu olduğuna göre o da yerine oturuyor. Araplar tarih boyunca bir defa o da İngilizle birlik olup Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlar. Emperyalizme ayak uydurmakta bir sorun yaşamazlar. Son örnek, Gazze’de on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile yapılan ve her geçen gün daha çok Arap ülkesinin katıldığı, İbrahim Anlaşmaları.

Geriye bir tek, Türkler kalıyor. O Türkler ki daha 100 yıl önce, genç nüfusunu bitmeyen savaşlarda, en son da Arap çöllerinde yitirmiş, yokluk içinde, elinden silahları alınmış, Anadolu, emperyalistlerin öne sürdüğü Yunan tarafından işgal edilmişken dünyada eşi görülmedik bir galibiyetin temsilcisi olan devletleri dize getirmiş. Yetmemiş, Lozan’da bile “Bize gelecek ve borç isteyeceksiniz!” diye üst perdeden konuşan, Lord Curzon’ın rüyasını boşa çıkarıp emperyalizmi ekonomi alanında da yenmiş. Bu da yetmemiş, 102 yıldır, her türlü iç ve dış tecavüze, saldırıya karşı ayakta kalmış. Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapmış.

ELİNDEKİ MIZRABIN TUTUNDUĞUM TEK DALDI...

Türk ulusunun, Atatürk’ün tanımlamasıyla, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ahali”nin -o ahaliye Kürtler de dahildi ve hâlâ dahil olmayı tercih ediyorlartutunacağı tek dal, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Türkiye’nin, 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın vahim hatalarının sonucunda düşürüldüğü durumun artık açıklama gerektirecek veya tartışılacak yönü kalmamıştır. Türk ulusu ve Cumhuriyet, bir kez daha bir ölüm kalım savaşı ile karşı karşıyadır.

Emperyalizmin peşine takılıp, ümmet, yeni Osmanlıcılık, Kürtleri himayemize alarak Suriye ve Irak’a doğru genişlemek hayalleri ile yola çıkıldığında ne olacağının yaşanmış örneği Osmanlı Devleti’nin yıkılışıdır. “Hasta adam” Osmanlı’nın, Anadolu’nun tümünde bile hükümran olmasına katlanamayan Batı emperyalizminin, Türkiye’nin bugün Ortadoğu’ya yayılmasına, bölgede başat bir güç haline gelmesine izin vereceğini düşünmek, insan zekâsına hakarettir.

Denenmiş ve başarılı olduğu kanıtlanmış tek çıkar yol, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan’da tescil edilmiş olan Misakı Milli sınırları içinde, anayasamızın öngördüğü niteliklere sahip bir devlet olarak korunmasıdır. Bunun da ancak mevcut iktidarın, hiç zaman geçirmeden demokratik yolla değiştirilmesiyle yapılabileceği her geçen gün biraz daha açıklık kazanmaktadır.

“Yükselen nağmenle bak, solan güller renk aldı” diyor şarkı, yoktan var edilen Türkiye Cumhuriyeti için. Türk ulusu Cumhuriyete sahip çıkacak ve “Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum” şarkısını söylemeyecektir.