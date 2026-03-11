Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaybederek kazanmak
Ahmet Süha Umar
Son Köşe Yazıları

Kaybederek kazanmak

11.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Trump, ABD savunma sanayi devlerini toplayıp silah ve mühimmat üretimini artırmalarını istemiş. Yani, “İran’da savaşı kazanamayacağız ama siz çok para kazanacaksınız!” demiş. Vietnam’dan İran’a ABD politikası budur.

BİR AMERİKAN KLASİĞİ

ABD, devletlerin ve/veya yöneticilerinin, ABD için güvenlik riski olduğu bahanesini kullanarak saldırdığı ve milyarlarca dolar, binlerce asker kaybettiği Vietnam, Irak, Libya, Afganistan ve Suriye’den, geride bölünmüş, yıkılmış, halkı göçe zorlanmış ülkeler bırakarak çıktı ama ABD savunma sanayisi, kaybedilen her savaştan hep kazandı.

DÜŞMAN YARATMAK

ABD, iktidara gelmesine destek olduğu Humeyni rejimini düşman ilan edip nükleer silah ve ABD’yi vurabilecek, uzun menzilli füze yapacağı bahanesiyle İran’a saldırdı. 1990’lı yılların başında İsrail’de bana verilen çok özel brifingde de aynı iddialar tekrarlanmıştı! Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimine tabi İran’ın nükleer programını denetim altına almak için İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Almanya ve ABD arasında bir anlaşma imzalanmıştı (2010). Bu anlaşmadan çekilen Trump’ın, Ortadoğu barış sürecini bitiren ve ABD’yi İran’a saldırtmaya yemin etmiş Netanyahu’nun peşine takılması da normaldir. Trump’ın Ortadoğu’ya bakışını, Gazze Barış Kurulu bile fazlasıyla anlatır.

İSRAİL İSTİKRARSIZLIK NEDENİDİR

ABD’nin Lübnan, Irak, Suriye ve İran’a saldırmasının, Türkiye’de PKK terör örgütünü desteklemesinin bir gerekçesi de İsrail’in güvenliğinin sağlanmasıdır. İsrail’in güvenliğine en büyük tehdit, İspanya’dan, Orta Avrupa’dan, Rusya’dan gelen Yahudi’lere, İngiltere ve ABD’nin Ortadoğu’da kurduğu İsrail devletinin izlediği yayılmacı, saldırgan politika nedeniyle, İsrail’in kendisidir.

İRAN DENGE UNSURUDUR

Rejiminin savunulacak yanı olmayan İran, saldıran taraf değil. Gazze’de bir lokma yiyecek için kuyrukta bekleyen çocukları hedef alan, hastane, mülteci kampı vuran İsrail ve müzakereler sürerken İran lider kadrosunu öldüren, kız okulunu vuran ABD ise saldıran ve sürekli olarak savaş suçu işleyen devletlerdir.

İran, Türkiye ve Mısır’la birlikte, hele İsrail kurulduktan sonra, bölgede bir denge unsurudur. Bu denge, özellikle Sünni Arap ülkeleri için önemlidir. Son günlerde İran’a atfedilen ancak İsrail ve ABD tarafından yapıldığı anlaşılan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine, Azerbaycan’a, GKRY’ye yönelik saldırılar, İran ve Türkiye etkisizleştirildiğinde Ortadoğu’nun nasıl bir yayılmacı, emperyalist tehditle karşı karşıya kalabileceğinin göstergesidir.

TÜRKİYE NEDEN SIRADA?

Mossad-CIA operasyonlarıyla Körfez ülkelerinde, Türkiye’de, Azerbaycan’da düşman olarak gösterilen İran, dağıtılması gereken bir ülkedir. Bunu Trump söylemektedir. Amaç Ortadoğu’yu ABD ve İsrail planları çerçevesinde yeniden şekillendirmektir. Bunun için İran’dan sonra Türkiye de dağıtılmalıdır. Nitekim bir süredir, İran’dan sonra sıranın Türkiye’de olduğu, başta ABD ve İsrail basınında, Türkiye’nin neredeyse yarısına yakınını Büyük Kürdistan’ın bir parçası olarak gösteren Sevr haritalarıyla anlatılmaktadır.

TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE

Uzayacağı görülen savaşın sıkıntıya sokacağı ABD ve İsrail’in, savaştan galip çıkabilmek için her yolu deneyecekleri anlaşılıyor. Savaşın Türkiye’ye ekonomik maliyeti bir yana, ABD’nin Güney Kıbrıs’a (GKRY) yerleşmesi; Yunanistan’ın savaşı fırsat bilip GKRY’ye uçak ve savaş gemisi göndermesi; GKRY’nin NATO üyeliğinin yine gündeme gelmesi; “Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları (!) tarafından tespit edilip düşürülen İran (!) balistik mühimmatı!” ve bu konunun sorulduğu ABD bakanının “bu saldırı NATO Antlaşması’nın 5. maddesini işletmeyi gerektirmez” sözleri, tehlikeyi açıkça gösteriyor. Bu güvenlik tehditlerine, Irak, Suriye ve İran’daki ayrılıkçı Kürt hareketinin, Türkiye’yi de içine alacak biçimde devreye sokulması güçlü olasılığı da eklenmelidir.

Türkiye, İran savaşı nedeniyle artan güvenlik tehditleri ile karşı karşıyadır. Bu tehditler İran’dan değil müttefiklerimizin ve NATO’nun yaklaşımından, tutumundan kaynaklanmaktadır. Öte yandan İran, laiklikten, demokrasiden uzak, bağnaz, din temelli devlet yönetiminin bir ülkeyi nasıl zayıflattığının ve tehditlere, saldırılara açık hale getirdiğinin en çarpıcı örneğidir.

Türkiye savaşın dışında kalmalı, İran’ın dağıtılmasına karşı çıkmalıdır. Türkiye’nin bir an önce, seçim yoluyla, antiemperyalist, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti niteliklerine dönmesi, tehditlerle başa çıkmanın ilk koşuludur. 

İlgili Konular: #ABD #israil #Trump #İran #Humeyni

Yazarın Son Yazıları

Kaybederek kazanmak

Trump, ABD savunma sanayi devlerini toplayıp silah ve mühimmat üretimini artırmalarını istemiş.

Devamını Oku
11.03.2026
Son hedef Türkiye

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen, ABD tarafından, sinsi ve acımasız yöntemlerle yıkılıyor.

Devamını Oku
04.03.2026
Türk-Yunan sorunları. Hukuku doğru okumak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, artık bir başbakanımız olmadığı için rütbesi yükseltilip Erdoğan tarafından ağırlandı.

Devamını Oku
25.02.2026
Türkiye için yeni fırsat

Münih Güvenlik Konferansı’ndaki tablo, Türkiye için yeni bir fırsattır.

Devamını Oku
18.02.2026
Türkiye ve Avrupa Birliği

AB kısa bir süre önce Hindistan’la Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı.

Devamını Oku
11.02.2026
Doğru dış politika

İsrail’in, Ortadoğu’yu ABD eliyle yeniden şekillendirmek için Trump’a, Epstein şantajı yaptığı dahi konuşuluyor.

Devamını Oku
04.02.2026
Suriye dersleri

Atatürk’ün, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu’na, “Batı’nın emperyalist emellerine alet olmayın” dediği aktarılır.

Devamını Oku
28.01.2026
Grönland, NATO ve Türkiye

Trump’ın Grönland’a “el koyma” hırsı, ABD için yeni olmasa da bugün farklı bir anlam taşıyor.

Devamını Oku
21.01.2026
Bağımsız dış politika

Suriye ve İran’da yaşananlar, Türkiye açısından, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken gelişmelerdir.

Devamını Oku
14.01.2026
Amerikan Barışı!

Şili’nin sosyalist devlet başkanı Allende’yi intihara(!) sürükleyen, ABD (CIA) destekli General Pinochet darbesi (1973) sırasında Buenos Aires Büyükelçiliğimizde görevliydim.

Devamını Oku
07.01.2026
Çöken diplomasi gerçek diplomat

Bölgesinde ve dünyada ağırlığı, saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün dış politikada düşürüldüğü durumu görmek için son birkaç olaya bakmak yeter.

Devamını Oku
31.12.2025
Takke düştü, kel göründü

“Terörsüz Türkiye” masalında, takke düşmüş, kel görünmüştür.

Devamını Oku
24.12.2025
Amerika meydan okuyor

Türkçeye “Amerika Meydan Okuyor” başlığı ile çevrilen kitabında (1967), ABD’nin Avrupa’da özelikle sanayi alanında artan varlığına dikkat çekerek Fransa’yı, ABD’nin dümen suyuna girmenin sakıncaları konusunda uyaran Jean-Jacques Servan-Schreiber, büyük ölçüde haklı çıktı.

Devamını Oku
17.12.2025
‘Kürt sorunu’

Türkiye kırk yıldır “Kürt sorunu” ile yaşıyor!

Devamını Oku
10.12.2025
Ukrayna ateşle oynuyor!

Türkiye, Gambiya bandıralı iki tankerin Karadeniz’de, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde vurulduğuna dikkat çekerek Rusya-Ukrayna savaşının tırmanışının durması çağrısında bulundu.

Devamını Oku
03.12.2025
Kıbrıs’ta sağlam durmak

Osmanlı’nın Venedik’ten aldığı (1571) Kıbrıs Adası, Rusya’ya karşı destek arayışında, egemenliğin Osmanlı’da kalması kaydıyla yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılıncaya (1878) kadar barış içinde yaşamıştır.

Devamını Oku
26.11.2025
Stratejik ortak!

Yıllardır Türkiye ile ABD’nin “stratejik ortak” oldukları söylenir.

Devamını Oku
19.11.2025
Casus belli*

Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa...

Devamını Oku
12.11.2025
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Devamını Oku
05.11.2025
Tarih tekerrür mü ediyor?

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Devamını Oku
29.10.2025
II. Abdülhamit’in durumuna düşmek!

“Kıbrıs sorunu”, Kıbrıs Barış Harekâtı ile çözülmüştür.

Devamını Oku
22.10.2025
Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.

Devamını Oku
15.10.2025
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025
Köşe yazarı sorumluluğu

Yıllar önceydi. Amman’dan bindiğim THY uçağında, bir gazeteci-köşe yazarı arkadaşımla karşılaştım.

Devamını Oku
11.06.2025