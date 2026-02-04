Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğru dış politika
Ahmet Süha Umar
Son Köşe Yazıları

Doğru dış politika

04.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İsrail’in, Ortadoğu’yu ABD eliyle yeniden şekillendirmek için Trump’a, Epstein şantajı yaptığı dahi konuşuluyor.

TÜRKİYE KİLİT ÜLKE 

Ortadoğu’da bu girişime karşı durabilecek tek ülke, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye bir Ortadoğu devleti haline getirilmeden, bölgede emperyalizmin beklentisine uygun bir düzen kurulamaz. Irak, Suriye ve Lübnan’da yaşananlar, ABD-İsrail’in İran planları, Türkiye’nin yalnızlaştırılarak Batı emperyalizminin projelerine engel olamayacak hatta onlara destek olacak şekle sokulmasına yönelik adımlardır.

HAKAN FİDAN DOĞRU SÖYLÜYOR 

Fidan’ın, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştükten sonra “Türkiye’nin, İran’a yapılacak bir harekâta karşı olduğunu” ifade etmesi yerindedir. Hedefin Türkiye olduğunu gördüğüne işaret etmektedir. Bu sözler, Türkiye’nin, Irak ve Suriye’de, ABD ile İsrail’e destek olmasının yanlış olduğunun da itirafıdır.

Fidan’ın, Türkiye’nin İran’a bir harekâta hiçbir şekilde katılmayacağını, topraklarının ve ülkedeki NATOABD tesislerinin kullanılmasına izin vermeyeceğini söylememesi ise önemli bir eksikliktir. (Suudi Savunma Bakanı Prens Selman’ın Washington’da söyledikleri kafa karıştırsa da) ABD’nin sözünden çıkmayan Suudi Arabistan ile özellikle Zengezur Anlaşması nedeniyle ABD ile iyi ilişkiler sürdüren Azerbaycan bile topraklarını kullandırmayacaklarını açıkladılar.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN-PAKİSTAN-MISIR TEMASLARI 

Hakan Fidan İran’a bir harekâta karşı olduğunu söylerken Türkiye’nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile işbirliği/ ittifak görüşmeleri yapması, bu amaçla Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a gideceğinin açıklanması, en azından zamanlama olarak doğru değildir. Türkiye’nin, İran ile yakın ilişkilere sahip olmayan bu üç ülke ile yaptığı görüşmeler, İran tarafından, ona karşı bir cephe en azından onu dışlamak olarak algılanabilir. Ortadoğu’da İsrail’e (ABD’ye) karşı bir ortaklık yapılacaksa İran’ın dışarıda bırakılması amaca terstir. Bu girişimin, bu ülkelerin, İran dahil, birlikte Türkiye’ye davet edilerek gerçekleştirilmesi daha doğru olurdu. Öte yandan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan birlikteliğinin, nükleer silahlara sahip Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki Stratejik Savunma Anlaşması (2025) nedeniyle de ABD ve İsrail’i huzursuz edeceği kuşkusuzdur.

TÜRKİYE ABD’Yİ ÖNLEMEYE ÇALIŞMALIDIR 

Türkiye’nin, ABD harekâtını önlemeye, sorunun görüşmeler yoluyla çözülmesini sağlamaya çalışması hatta bunu zorlaması doğrudur. Bunu yaparken ABD’ye, İran’ın daha baştan teslim olması anlamına gelecek koşullar ileri sürmesinin, görüşmeleri anlamsız kılacağını hatırlatması; İsrail’in, varlığı bilinen ve Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturan nükleer silahlarına dikkat çekmesi gerekir. Basına yansıyan ve Türkiye’nin İran’a, ABD petrol şirketlerinin İran petrol ve gaz yataklarının işletilmesine katılmalarına izin vermesini önerdiği haberi doğru ise bu ABD’nin Venezuela’ya zor kullanarak kabul ettirdiği çözümdür. Fidan’ın sözleri ile de çelişmektedir.

İSRAİL AYAĞINI DENK ALMALIDIR

Bakan Fidan’ın, basın toplantısındaki, “İsrail’in yayılmacı politikasını terk etmesi gerektiği” sözleri İsrail’e ciddi bir uyarıdır. Hırsı aklını ve gücünü aşan İsrail, kurulduğu günden beri, Ortadoğu’da barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olmuştur. İsrail, Roma döneminde Ortadoğu’dan kovulan Yahudilerin, bölgeye Osmanlı Devleti sayesinde dönebildiğini unutmamalı, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Büyük Kürdistan projesiyle bölmeye kalkışmamalıdır. Türkiye’nin dostluğunu ve desteğini yitiren bir İsrail’in, gerileme dönemine girdiği görülen ABD’den yeterli destek alamazsa Ortadoğu’dan bir kez daha çıkarılması, olmayacak iş değildir.

GERÇEKLERİ GÖRMEK 

Dün Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD ile İran’a, Türkiye’de buluşup aralarındaki sorunu görüşmeyi önerdikleri; Witkoff ile Arakçi’nin, 6 Şubat’ta Türkiye’de buluşacakları açıklandı. Bu gelişme, Hakan Fidan’ın, yukarıda sözünü ettiğim açıklamalarındaki eksikliğin; Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan temaslarının İran’da yol açabileceği yanlış anlamaların farkına varıldığını gösteriyor. Türkiye’nin durumu doğru değerlendirdiğine, kendisine yönelen tehdidi gördüğüne ve buna göre tutum aldığına işaret ediyor. Uygulanması çok dikkat gerektiren bu politika doğrudur.

Son söz: Türkiye’nin, yakın geçmişte yaşadığı, Türkiye-Brezilya-İran Anlaşması deneyimini düşünerek olası bir ABD-İran anlaşmasında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun, Türkiye’ye teslim edilmesini kabul etmemesi önemlidir

İlgili Konular: #ABD #PAKistan #Suudi Arabistan #Mısır #Hakan Fidan

Yazarın Son Yazıları

Doğru dış politika

İsrail’in, Ortadoğu’yu ABD eliyle yeniden şekillendirmek için Trump’a, Epstein şantajı yaptığı dahi konuşuluyor.

Devamını Oku
04.02.2026
Suriye dersleri

Atatürk’ün, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu’na, “Batı’nın emperyalist emellerine alet olmayın” dediği aktarılır.

Devamını Oku
28.01.2026
Grönland, NATO ve Türkiye

Trump’ın Grönland’a “el koyma” hırsı, ABD için yeni olmasa da bugün farklı bir anlam taşıyor.

Devamını Oku
21.01.2026
Bağımsız dış politika

Suriye ve İran’da yaşananlar, Türkiye açısından, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken gelişmelerdir.

Devamını Oku
14.01.2026
Amerikan Barışı!

Şili’nin sosyalist devlet başkanı Allende’yi intihara(!) sürükleyen, ABD (CIA) destekli General Pinochet darbesi (1973) sırasında Buenos Aires Büyükelçiliğimizde görevliydim.

Devamını Oku
07.01.2026
Çöken diplomasi gerçek diplomat

Bölgesinde ve dünyada ağırlığı, saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün dış politikada düşürüldüğü durumu görmek için son birkaç olaya bakmak yeter.

Devamını Oku
31.12.2025
Takke düştü, kel göründü

“Terörsüz Türkiye” masalında, takke düşmüş, kel görünmüştür.

Devamını Oku
24.12.2025
Amerika meydan okuyor

Türkçeye “Amerika Meydan Okuyor” başlığı ile çevrilen kitabında (1967), ABD’nin Avrupa’da özelikle sanayi alanında artan varlığına dikkat çekerek Fransa’yı, ABD’nin dümen suyuna girmenin sakıncaları konusunda uyaran Jean-Jacques Servan-Schreiber, büyük ölçüde haklı çıktı.

Devamını Oku
17.12.2025
‘Kürt sorunu’

Türkiye kırk yıldır “Kürt sorunu” ile yaşıyor!

Devamını Oku
10.12.2025
Ukrayna ateşle oynuyor!

Türkiye, Gambiya bandıralı iki tankerin Karadeniz’de, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde vurulduğuna dikkat çekerek Rusya-Ukrayna savaşının tırmanışının durması çağrısında bulundu.

Devamını Oku
03.12.2025
Kıbrıs’ta sağlam durmak

Osmanlı’nın Venedik’ten aldığı (1571) Kıbrıs Adası, Rusya’ya karşı destek arayışında, egemenliğin Osmanlı’da kalması kaydıyla yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılıncaya (1878) kadar barış içinde yaşamıştır.

Devamını Oku
26.11.2025
Stratejik ortak!

Yıllardır Türkiye ile ABD’nin “stratejik ortak” oldukları söylenir.

Devamını Oku
19.11.2025
Casus belli*

Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa...

Devamını Oku
12.11.2025
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Devamını Oku
05.11.2025
Tarih tekerrür mü ediyor?

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Devamını Oku
29.10.2025
II. Abdülhamit’in durumuna düşmek!

“Kıbrıs sorunu”, Kıbrıs Barış Harekâtı ile çözülmüştür.

Devamını Oku
22.10.2025
Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.

Devamını Oku
15.10.2025
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025
Köşe yazarı sorumluluğu

Yıllar önceydi. Amman’dan bindiğim THY uçağında, bir gazeteci-köşe yazarı arkadaşımla karşılaştım.

Devamını Oku
11.06.2025
Ateş çemberi

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen, ikinci Dolmabahçe buluşması beklediğim gibi yine göstermelik bir görüşme oldu.

Devamını Oku
04.06.2025
Dünya lideri!

Arada bir de olsa, Türkiye’ye dışarıdan ve dışarıdakilerin gözüyle bakmak yararlı olabiliyor.

Devamını Oku
28.05.2025
Bıçak sırtında

Her şey o kadar şaka gibi ki ciddi bir yazı yazmak zor.

Devamını Oku
21.05.2025
Silahlara veda!

Silahlara veda!

Devamını Oku
14.05.2025
Büyük Kürdistan’a doğru

Büyük Kürdistan’a doğru

Devamını Oku
07.05.2025