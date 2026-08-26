18 Ağustos’ta, Türkiye ile İsrail arasında bir gerilim yaşandı.

HAYDUT DEVLET İSRAİL

İsrail, kurulduğu gün, terörü devlet politikası olarak belirlemiş bir ülkedir. Netanyahu’nun partisi Likud, İrgun ve Lehi terör örgütlerinin devamıdır. Likud’un ideolojisi, Büyük İsrail’e yayılmaktır. Bu plana tehdit oluşturacak her devlet, İsrail için bir düşmandır. Irak’ın parçalanması, Esad rejiminin çökertilmesi ve ABD ile İsrail’in İran’a saldırması, Büyük İsrail’in önündeki engelleri kaldırmaya dönüktür. Kısmen gerçekleştirilen bu aşamalardan sonra sıranın, Ortadoğu’da İsrail’in önüne çıkabilecek en güçlü devlet olan Türkiye’ye geldiği anlaşılıyor.

EBU ZUHUR SALDIRISI

İsrail’in Ebu Zuhur saldırısı, uluslararası hukukun ihlali, İsrail yayılmacılığının ve saldırganlığının yeni kanıtıdır. Bu saldırının Türkiye için özel bir anlamı vardır.

ABD Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail’in, bu saldırıdan bir hafta önce ABD’ye, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine asker yerleştirmeyi planladığı yönünde bilgi ilettiğini; bu bilginin doğru olmadığının anlaşıldığını; Türkiye’nin bu saldırıya karşılık vermesini engellediklerini anlattı. ABD’nin, bir hafta önce öğrendiği ve düzmece istihbarata dayandığını da bildiği saldırıyı neden önlemediğini ise söylemedi. ABD saldırıyı önlemedi çünkü o da Türkiye’ye, Netanyahu’nun vermek istediği mesajı vermekten yanaydı.

İSRAİL SURİYE’DE NE YAPMAK İSTİYOR?

Gazze’de soykırım yapan ve Hamas’ı büyük ölçüde etkisiz hale getiren İsrail, Esad rejiminin çökertilmesinden yararlanarak Lübnan’a ve Suriye’ye dönük planlarını gerçekleştirmenin peşindedir. Hizbullah’ın İran, Suriye ve Lübnan’dan aldığı desteğin kesilmesi de İsrail için uygun koşullar yaratmıştır. İsrail, -Trump’ın güvencesi (!) altındakiateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak her gün Lübnan’ı bombalamakta, sivilleri katletmektedir. Golan işgalini genişletmiştir. ABD ile birlikte Suriye’nin başına bir teröristi getirmiştir. Yapılmak istenen, Suriye’nin İsrail’in oyun alanı ve onun güdümünde bir devlet haline getirilmesi, Türkiye’nin Suriye’den uzak tutulmasıdır. İsrail, ABD’nin onayıyla, Türkiye’ye “Suriye’den uzak dur!” demektedir.

‘ESKİ TÜRKİYE’

Erdoğan’ın “eski Türkiye” diye küçümsediği Türkiye Cumhuriyeti, AKP iktidarına kadar, Ortadoğu’da ağırlığı olan, sözü dinlenen, güçlü ekonomisi ve silahlı kuvvetleri ile sayılan, çekinilen bir devletti. İsrail, Arap ülkeleriyle ilişkileri hatta NATO ile kurmak istediği ilişkiler konusunda Türkiye’nin görüşünü, önerilerini alırdı.(a.g.e.) Bugün ise İsrail, Türkiye’ye gözdağı vermek için Ebu Zuhur’a saldırabiliyor. Doğu Akdeniz’de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yine Türkiye’ye mesaj vermek için çeşitli adımlar atabiliyor?

İSRAİL’İN CÜRETİ NEREDEN?

Özal hükümeti, kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Irak’a harekât yapan ABD’nin peşine takılarak Irak’ın parçalanmasını, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt yönetiminin kurulmasını kolaylaştırmış ve ABD-İsrail’in Irak planlarına destek olmuştur.

AKP’nin Hamas ve Müslüman Kardeşler politikaları Türkiye’nin Arap ülkeleri ile ilişkilerinde; Erdoğan’ın Davos’taki çıkışı ise Türkiye-İsrail ilişkilerinde sorunlar yaratmıştır.

AKP’nin 2011 sonrası Suriye politikası; Türkiye’nin dahil olduğu Astana sürecinin sonuçsuz kalması, Türkiye’nin Suriye’de ABD emperyalizminin dümen suyuna girmesi, Esad rejiminin devrilmesine katkıda bulunmuştur. Böylece İsrail ile Türkiye arasındaki güçlü tampon devlet ortadan kalkmış, Öcalan Suriye’den çıkarılmış ve Adana Mutabakatı ile ayrılıkçı Kürt hareketinin Suriye ayağı denetim altına alınmışken bu avantaj kaybedilmiştir. Esad rejiminin yıkılması, Türkiye’yi, ayrılıkçı Kürt hareketi ve İsrail karşısında açık düşürmüştür.

AKP iktidarının İran savaşı sırasında attığı adımlar (Mekke Savunma Anlaşması, Babülmendep Boğazı’nın Husilere karşı korunması vb.), İsrail’e karşı Türkiye’nin doğal müttefiki olan İran’ı dışarıda bırakarak onu Türkiye’den uzaklaştırmıştır. Bu da İsrail’in uzun vadeli politikalarına uygundur.

AKP iktidarında ekonomi dar boğaza girmiş, ülke dışa bağımlı hale gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK), hedef alan operasyonlar, TSK’nin caydırıcılığını olumsuz etkilemiştir. Türkiye’yi yönetenlerin, iktidarda kalmak ve ekonomiyi ayakta tutabilmek için gerek duydukları dış destek ve bunun getirdiği bağımlılıklar, Türkiye’yi zayıflatmıştır.

İsrail’e Türkiye’yi açıkça karşısına alarak Suriye-İdlib’de Ebu Zuhur üssüne saldırma cüretini, yıllardır izlenen bu yanlış iç ve dış politika vermiştir.

1 (Çöl Devriyesi. Ürdün Anları. Süha Umar. Boyut)