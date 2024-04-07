Ahmet Tan
Ahmet Tan Son Yazısı / Tüm Yazıları

At binenin

07 Nisan 2024 Pazar

Aradan neredeyse yirmi zaman geçti. Kimse at ve seyislik üzerinden birilerini iğneliyor diyemez. Yani inşallah diyemez.

Siyaset, Arapça malum, “at idare eden kişi” anlamında “seyis” sözcüğünden türeme. At binmek, at idare etmek, at terbiyesi anlamınadır.

Siyasetin iyi yapılması ise ata doğru binilmesi ve elbette düşülmemesini gerektirir. Memleketin de bir at gibi yerelde, genelde rikkatle, dikkatle, hünerle ve şefkatle idare edilmesidir. At niyetine halkın sırtına binildiği haller de olur. Hem de bazen çok olur. Ve uzun süre olur. O ahvalde halk huysuzlaşır bineni sırtından atıverir.

***

Siyaset sözü altı yüzyılı aşan Osmanlı döneminde daha önce beylikler döneminde hep siyaset idi, hep siyaset denirdi. Bunda halkın at, avrat, silah diye özetlenen önceliklerinin büyük payı olmalı.

Siyaset, halk için olmasa da genellikle siyasetçiler için hayatın kendisidir. Ama yine de kimi öncü biniciler için siyaset, üzerinde “çekiniz” yazan kapıyı “iterek” açmaktır. Bu nedenle çoğu kez, siyasi hayatın derin gerçeklerini onlar bulamaz, derin gerçekler gelir onları bulur. Bu gibilerin siyasi yaşamlarının ilk yarısında ülkeye gerçekten hizmet etme kapasiteleri vardır. Ama buna koşullar elvermez. İkinci yarısında ise koşullar elverir ama artık kapasiteleri kalmamıştır.

***

Siyasetin biri genel, öteki özel iki büyük kuralı vardır. İlkini herkes deneyebilir. Sonunda yeterince çaba göstermişse istediğini elde eder. Özel kural ise her siyasetçinin az ya da çok bu kuralın istisnası olduğudur.

Siyaset nadiren tek yönlüdür: Biraz kaybedersiniz, biraz kazanırsınız. Bazıları için siyasetin vazgeçilmezliği daha çok bundandır.

Siyasette başarı, kimi kez düşünülenden daha da kolaydır. Bütün yapmanız gereken imkânsızı kabul etmek, vazgeçilmezden vazgeçmek ve tahammül edilemeyene tahammül etmektir. Çünkü siyaset biraz vaat, biraz tehdit, az sevgi, daha çok korku demektir.

TV’lerde reklam arasından önce, “Bizden ayrılmayın” denmesi ve daha fazla haberle geri döneceğiz nedeniyledir.

***

Siyaset çoğu zaman sürprizlerle doludur. Elbette yeterince beklemesini bilenler için bu daha da doğrudur.

Siyaseti, “Cüretkâr bir macera ya da akıntıya kürek çekmektir” diye tanımlayanlar kısmen haklıdır.

İşin sırrı, siyasetin bir “Kendin pişir kendin ye” etkinliği olduğunun ne kadar erken farkında olunacağında gizlidir. Bunun geç farkına varanlar, yaşamlarının sonuna kadar sürecek olan “sayın genel başkanım”, “sayın milletvekilim”, “sayın bakanım” türünden yarı dalga, çeyrek iltifat, çeyrek talep içeren boş unvanlarla yetinmek zorunda kalırlar. Bu yüzden de “en ideal” siyasetçi tanımı, bu oyunda eline çok iyi kâğıt gelen kişi değil, gelen çok kötü kâğıdı en iyi oynayandır.

Bakalım Cumhur Müttefikleri ve altılı masanın sabık sakinleri, dönülmez akşamın ufkunda oyunlarını nasıl sürdürecekler.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

At binenin 7 Nisan 2024
Ne yereli genel genel... 31 Mart 2024
Devrim! Biz de böyle yaptık 24 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Cumhuriyet
Cumhuriyet ‘Ben bildiğimi yaparım’ - Ahmet Arpad
Özdemir İnce
Özdemir İnce İster anla ister anlama
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Müze Gazhane diye olağanüstü bir yer
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Ramazanda bir ay boyunca kapatılan yemekhaneler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kibir ve kir
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Merkez Bankası’nın ucu yanık mektubu
Zeynep Oral
Zeynep Oral Sanatçı gözüyle yüreğiyle ‘Dünya Hali’
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Alay ettiler...
Ahmet Tan
Ahmet Tan At binenin
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 31 Mart’ın bahsi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Fenerbahçe, Süper Kupa derbisine U19 takımıyla çıkacak: En tarihi final

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’
Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'

Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
İstanbul'da aile katliamı... Anne ile ağabey öldü, baba ile kız kardeş yaralandı!

İstanbul'da aile katliamı... Anne ile ağabey öldü, baba ile kız kardeş yaralandı!
Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi

Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi