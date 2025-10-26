Cumhuriyet Gazetesi Logo
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

26.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş:

“Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Konumuz türban, imam hatipler veya YÖK değil, “iyi hükümet etmek”! Bu kavramın da “demokrasi” gibi Türkçesi yok, İngilizce “good governance” deniyor. Türkçeye “iyi yönetişim” diye de çevriliyor. Kavramı ilk kullanan ve uluslararası belgelere sokan ise Dünya Bankası.

Belli ki AKP liderinin danışmanları atladılar: Birçok uluslararası belgeye AKP vekil çoğunluklu bir heyet TBMM imzası ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri adına “iyi yönetişim” onayı vermişti.

***

“İyi yönetişim”, “temayül yoklaması” gibi bir deyim benzeri duruyor. Ama değil. Bu yüzden bu deyim yerine “iyi hükümet etmek” söz kalıbı ile kullanılıyor.

***

“İyi hükümet etme”yi aslında yalnız halk değil, iktidarlar da ister. Tüm sorun “İyi nedir?” de düğümleniyor.

“İyi hükümet etme”nin elbette binbir tanımı var.

AKP iktidarını etkileyecek en yerinde tanım, “Halkın, sürekli hayır duasını alarak hükümet etmek” olabilir ve “sürekli dua alma” aşkı aşırıya varabilir ve “etkinlik” dozu kaçabilir. Efsanevi Amerikan başkanlarından Henry Truman’ın teşhisi şudur:

“Bir hükümet etkin olmanın sınırlarını zorlarsa o zaman diktatörlük başgösterir!” (Quatations, Penguin Dictionary, London 1986, s: 115)

Siz böyle bir musibete “Avrupa Birliği kızar, Trump kıskanır, Sağduyulu yurttaşlar üzülür” diye düşünür veya sonunda Anayasa Mahkememiz sürpriz bir tavır koyacağına inanabilirsiz.

Doğru. İktidarımız Türkiye Yüzyılı’na leke düşmesin diye belki diktatör olmaz. Ama pekâlâ, “diktatörce” davranabilir. Son yıllarda zuhur eden tüm belirtiler alamettir.

Şaşırmayın lütfen.

Bu bizim AKP seçim bildirgesine “sınırlı iktidarlardan yana” olduğunu ilan etmişti:

“Siyasal otorite toplumdaki otorite türlerinden sadece birisidir. Ve etkinlik alanı toplumdaki otorite türlerinin etki alanının sınırına gelince durmalıdır!” (Muhafazakâr Demokrasi-Ak Parti, sayfa 28.)

***

İktidarın ruhunda “takiye” var, huylu huyundan vazgeçecek değil.

Geri püskürtmeyi, sandıkta halkın yapması şart. Sandık her derdin şifası.

Kararmaya, sararmaya, morarmaya yüz tutan “ak iktidarın” suyu iyice ısınıyor: Parti içinden, adalet-Emniyet bürokrasisinden, CHP lideri ile “gerçek gazete ve gazetecilere” sızan “sırlar”daki patlama bunun şaşmaz kanıtı.

Kışı yaşıyoruz. Doğa yasası şaşmaz, kışın sonu bahar...

İlgili Konular: #AKP #TBMM #İktidar

Yazarın Son Yazıları

Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025
Monşersiz diplomasi

Monşersiz diplomasi

Devamını Oku
19.01.2025
Maziye bak ileriyi gör

Maziye bak ileriyi gör

Devamını Oku
12.01.2025
Aklımızdaki meret soru...

Aklımızdaki meret soru...

Devamını Oku
05.01.2025
Sağlık olsun

Sağlık olsun

Devamını Oku
29.12.2024
Tanrı’ya bin şükür!

Tanrı’ya bin şükür!

Devamını Oku
15.12.2024
Hasetle hasretle Demirel

Hasetle hasretle Demirel

Devamını Oku
08.12.2024
Devlet aklı mı Devlet Bey'in aklı mı?

Devlet aklı mı Devlet bey'in aklı mı?

Devamını Oku
01.12.2024
Öğretmenlere kutlu, ifritlere lanet

Öğretmenlere kutlu, ifritlere lanet

Devamını Oku
24.11.2024