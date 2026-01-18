Milyonlarca veli, yüz binlerce öğretmen iyi tanıyor, biliyor.

Bir yazıda tekinsiz bakan demiştik. Bilmeyenler, tanısın bilsin diye mi nedir, akıl almaz herzeler yiyor.

Sonuncusunu önceki gün mübarek Miraç Kandili günü yedi.

***

Karne tatiline giren milyonlarca ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencisine karne yerine “gelişim raporu” dağıttırdı.

Aklı sıra bir taşla üç kuş vurdu. Karneler için geleneksel olan Atatürk resimli, İstiklal Marşı sözleriyle birlikte Gençliğe Hitabe’yi kaldırdı.

Demek ki kuşaklar boyunca her sabah öğrencilerin okuduğu “Andımız”ı yasaklamak kesmemişti.

Karne yerine dağıtılan “gelişim raporu”nda Atatürk yerine ne mi koydu?

Helikopter, savaş gemisi, uçak-İHA-SİHA vs. resimleri!

En üstte de kelebek yerine “Teknolojik Yolculuğumuz” yazısı. (Şimdilik İHA’cı damadın fotoğrafı eksik!)

Dönem sonunda karne yerine dağıtılacak “gelişim raporu”nda dileyelim bu eksiği de gidersin.

***

“Bu bakan, tekin değil!” diye yazmıştık.

Bu gerçeği kanıtlamak istercesine eylemine, söylemine devam ediyor.

“Prof”luğunun hormonlu özgüveniyle “laiklik” kavramına abuk sabuk boyutlar kattığı yetmiyor, ülkemizde 1940’larda Kuranı Kerim öğrenilmesinin yasak olduğunu bile ilan ediyor.

***

İnsanlığın ve siyasetçilerin sicilini Google tutuyor.

“Yusuf Tekin” yazınca alttaki maddeler dökülüyor:

Nasıl milli eğitim bakanı oldu?

Nasıl rektör oldu?

Nasıl profesör oldu?

***

Bu mucizevi “oldular” ile hayretlik “olguları” bir gazete köşesine sığdırmak sayın bakana ve başarılarına saygısızlık olur.

Aralarında Fransızca ve İngilizce de olmak üzere 30’un üzerinde yayımlanmış kitabı bulunan emektar anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler de saygıda kusur etmemiş kendisi hakkında uzun ve özel dipnotlu makaleler yazmış.

Özetine buyurunuz:

“... müsteşarlıktan ayrılması, kendisi için profesörlük kadrosu ilan edilmesi, kadroya başvurması, jüri üyelerinin seçimi, jüri üyelerinin raporlarını vermesi, üniversite yönetim kurulunun teklif etmesi, rektörün Yusuf Tekin’i profesörlüğe ataması, rektörlük için üç yıl profesörlük şartının kaldırılması ve Yusuf Tekin’in rektörlüğe atanması, bunların hepsi ama hepsi, BİR BUÇUK AYDA tamamlanmıştır!” (Kemal Gözler, “Yusuf Tekin’in Profesörlüğe Atanması Süreci” (‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İçindeki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço’ başlıklı makaleye ek”), www.anayasa.gen.tr/...yusuf-tekin. htm (Yayın Tarihi: 29 Aralık 2019).

***

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce aldığı üniversite diplomasına kulp takma mücadelesine biraz ara verseler de Milli Eğitim Bakanı Tekin’in 45 günde (yazı ile KIRK BEŞ GÜN) profesörlükten rektörlüğe oradan da bakanlığa ani ve tekinsiz yükselişine de bir açıklama getirseler.