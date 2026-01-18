Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tekinsiz... Bak ama anma!
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Tekinsiz... Bak ama anma!

18.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Milyonlarca veli, yüz binlerce öğretmen iyi tanıyor, biliyor.

Bir yazıda tekinsiz bakan demiştik. Bilmeyenler, tanısın bilsin diye mi nedir, akıl almaz herzeler yiyor.

Sonuncusunu önceki gün mübarek Miraç Kandili günü yedi.

***

Karne tatiline giren milyonlarca ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencisine karne yerine “gelişim raporu” dağıttırdı.

Aklı sıra bir taşla üç kuş vurdu. Karneler için geleneksel olan Atatürk resimli, İstiklal Marşı sözleriyle birlikte Gençliğe Hitabe’yi kaldırdı.

Demek ki kuşaklar boyunca her sabah öğrencilerin okuduğu “Andımız”ı yasaklamak kesmemişti.

Karne yerine dağıtılan “gelişim raporu”nda Atatürk yerine ne mi koydu?

Helikopter, savaş gemisi, uçak-İHA-SİHA vs. resimleri!

En üstte de kelebek yerine “Teknolojik Yolculuğumuz” yazısı. (Şimdilik İHA’cı damadın fotoğrafı eksik!)

Dönem sonunda karne yerine dağıtılacak “gelişim raporu”nda dileyelim bu eksiği de gidersin.

***

“Bu bakan, tekin değil!” diye yazmıştık.

Bu gerçeği kanıtlamak istercesine eylemine, söylemine devam ediyor.

“Prof”luğunun hormonlu özgüveniyle “laiklik” kavramına abuk sabuk boyutlar kattığı yetmiyor, ülkemizde 1940’larda Kuranı Kerim öğrenilmesinin yasak olduğunu bile ilan ediyor.

***

İnsanlığın ve siyasetçilerin sicilini Google tutuyor.

“Yusuf Tekin” yazınca alttaki maddeler dökülüyor:

Nasıl milli eğitim bakanı oldu?

Nasıl rektör oldu?

Nasıl profesör oldu?

***

Bu mucizevi “oldular” ile hayretlik “olguları” bir gazete köşesine sığdırmak sayın bakana ve başarılarına saygısızlık olur.

Aralarında Fransızca ve İngilizce de olmak üzere 30’un üzerinde yayımlanmış kitabı bulunan emektar anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler de saygıda kusur etmemiş kendisi hakkında uzun ve özel dipnotlu makaleler yazmış.

Özetine buyurunuz:

“... müsteşarlıktan ayrılması, kendisi için profesörlük kadrosu ilan edilmesi, kadroya başvurması, jüri üyelerinin seçimi, jüri üyelerinin raporlarını vermesi, üniversite yönetim kurulunun teklif etmesi, rektörün Yusuf Tekin’i profesörlüğe ataması, rektörlük için üç yıl profesörlük şartının kaldırılması ve Yusuf Tekin’in rektörlüğe atanması, bunların hepsi ama hepsi, BİR BUÇUK AYDA tamamlanmıştır!” (Kemal Gözler, “Yusuf Tekin’in Profesörlüğe Atanması Süreci” (‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İçindeki Değeri: Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço’ başlıklı makaleye ek”), www.anayasa.gen.tr/...yusuf-tekin. htm (Yayın Tarihi: 29 Aralık 2019).

***

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce aldığı üniversite diplomasına kulp takma mücadelesine biraz ara verseler de Milli Eğitim Bakanı Tekin’in 45 günde (yazı ile KIRK BEŞ GÜN) profesörlükten rektörlüğe oradan da bakanlığa ani ve tekinsiz yükselişine de bir açıklama getirseler.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #eğitim #Atatürk #Anayasa #Yusuf Tekin

Yazarın Son Yazıları

Tekinsiz... Bak ama anma!

Milyonlarca veli, yüz binlerce öğretmen iyi tanıyor, biliyor.

Devamını Oku
18.01.2026
Kara kışta karanlık politika

Bugün 21 Aralık.

Devamını Oku
21.12.2025
Düş kurma günü...

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile... “8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

Devamını Oku
07.12.2025
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025