“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı.

Gerçek sözcüğünü parantez içine almaya gerek yok.

Buna yürekten inanıyordu.

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Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen’in izinde CHP’de siyaset de yapmıştı.

Ama gazeteciliğin dünyanın en güzel mesleği olduğunu her fırsatta söylüyordu.

Mesleğe girişte genç gazetecinin yazgısını usta meslektaşlar belirlerdi. (Şimdi gazetecilik gibi tüm mesleklerin kaderini malum usta belirliyor.)

“Mesleğe iyi sarılmışsan ya senden önce ya da birlikte yola çıktıklarınla bir gazetede karşılaşır durursun. Yeter ki mesleğin hakkını vermeye çalış” böyle derdi.

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“Mesleğin hakkını vermek” ucu açık bir hedef.

Tutturmak kolay değil.

Ülke siyasetindeki fırtınalar, iniş çıkışlar, darbeler, sıkıyönetimlere rağmen alnının akı ile sürdürebilenlerin başında geliyordu.

Yurtsever ve hakça gazeteciliğin bu gerçeğe inanmış gazetecilerle birlikte yapılabileceğine inanıyordu.

Bunu 12 Mart 1971 muhtırası sonrasının zor ortamında hayata geçirmeye yöneldi.

“Devletin” sakıncalı saydığı birçok aydını 1950’lerde kurulup sonra kapatılan Anka Haber Ajansı bünyesinde bir araya getirdi.

Yazdığı yazı yüzünden Akşam gazetesi ile ilişiği kesilmişti.

ANKA’yı yeniden canlandırmaya yöneltti.

Yanına üç kalem emekçisi Sevgi Soysal, Gül Önet ve Ali Polat’ı da alarak Kızılay’da tek odalı bir ofis tuttu, abonelerine Ankara haberi geçmeye başladı.

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Bu dört kişilik ANKA daha sonraki yıllarda bir gazetecilik okulu oldu.

Uğur Mumcu, Örsan Öymen, Sevgi Soysal, Hasan Cemal, Oktay Kurtböke, Kuvvet Başarır, Hikmet Bilâ, Adem Yavuz, Zekai Durmuş, Osman Arolat, Ahmet Tan, Rafet Genç, Teoman Erel, Nuri Çolakoğlu, Uluç Gürkan, Varlık Özmenek, Yalçın Küçük, Füsun Özbilgen, İsmet Solak, Yazgülü Aldoğan, Zafer Mutlu, Derya Sazak, Sevim Baran, Metin Aksoy, Ahmet Ünal Dilekçi (Delikçi), Timur Türkan, Conxita Işık, Özer Esmer, Koray Düzgören, Enver Delikçi, Fahrettin Fidan, Ali Çağatay, Mümtaz İdil, Vahap Munyar, Mustafa Sönmez, Ahmet Abakay, Abbas Güçlü, Veli Özdemir, Atilla Akay, Ragıp Erten, Raşit Gürdilek, Nursel Gürdilek, İsmet Demirdöğen, Kamuran Zeren, Haldun Armağan, Fatih Güllapoğlu, Cenap Kayasü, Fevzi Argun, Ali Tarık Hatipoğlu, Rahmi Yıldırım, Adnan Keskin, Sedat Bozkurt, Alaattin Aktaş, Önder Doğan, Nuray Babacan, Sevkuthan Nevsuhan, Nurcan Gökdemir, Celal Yıldırım, Genco Dönmez, Mehmet Öngeoğlu, Erdem Gül, Eylem Düzyol, Naki Bakır, Esin Yıldırım, Nesrin Hocaoğlu, Sebahat Karakoyun, Zübeyde Yalçın, Saliha Çolak, Tuncay Keser, Mansur Çelik, Sibel Hürtaş, Ruhdan Uzun, Meltem Özgenç, Murat Eşkinat, Bora Selek, Mustafa Akbaş, Can Güleryüzlü.

Bugün kutladığımız Kıbrıs Barış Harekâtı’nı izleyen haber emekçisi Adem Yavuz şehit düştü.

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Altan Öymen artık elinin değdiği meslektaşlarının kalbinde, anılarında, kitaplarında, Cumhuriyet dahil yazdığı köşe yazıları arşivi ile Beşiktaş Belediyesi’ne armağan ettiği kütüphanesinde yaşayacak.

Bir de elbette sağduyulu ve ihtirassız liderlik örneği olarak CHP tarihde.