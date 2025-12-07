Cumhuriyet Gazetesi Logo
Düş kurma günü...
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Düş kurma günü...

07.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile...

“8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

-“Hayırdır, Öcalan’dan Meclis’e iadei ziyaret mi var?”

-“Yav azıcık da evrensel düşünün.”

-“Rahmetli Evren’gillerden fırsat yok ki.”

Pişkince devam ediyor:

-“8 Aralık, ‘Dünya Zaman Yolculuğu Yapmış Gibi Davranma Günü’”. (İngilizcesini de ekliyor: Pretend to Be a Time Traveler Day.)

****

Sözde “enflasyonun aylık yüzde 1’in altına düşürüldüğü” düşük zamanlar yaşıyoruz. Kulağımızın arkasını devletten bile kollama zamanı.

Neden söz ediyor diye Google’a el atıyorsunuz.

Sahiden “Zaman Yolculuğu Yapmış Gibi Davranma Günü” diye bir gün varmış. ABD’li bir gazeteci öncülüğünde ihdas edilmiş. Hayal gücünü kullanarak vatandaşlara eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmeleri amacıyla başlatılmış. Sloganı ise “Hayalini kur, geçmişe veya geleceğe yolculuk yap”. Tam bize göre yani.

Geçmiş, zaten geçmiş. Geleceğe bakalım diyerek hava durumu gibi artık neredeyse her akıllı telefona kayıtlı “Yapay zekâ”ya başvuruyorusunuz.Yapay deyip geçemeyiz, tersi bile doğru!

Yapayın da türlüsü var. Reklam olmasın diye adı bizde saklı olanına soruyorsunuz.

8 Aralık sabahı uyanıyorsunuz. Olan olmuş.

Ya DEM Parti yüzde 52 oyla 1. parti ve A. Öcalan cumhurbaşkanı seçilmiş.

Ya da AKP yüzde 58 almış, Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı.

Zaman yolculuğu da hayat gibi, seçtiğini yaşarsın kuralı kaçınılmaz.

CB ÖCALAN EVRENİ

- Klasik teyze: Çarşıda poğaça alırken “Ay kızım duydun mu Apo başkan olmuş, vallahi belediyeye Kürtçe tabela asmışlar ama ekmek yine 12 lira, değişen bi şey yok”.

- Taksi şoförü: “Abi valla helikopterle gelmiş İmralı’dan ama direkt Çankaya’ya. Trafik yine kilit bir şey değişmemiş.”

- Üniversite öğrencisi (sosyal medyada): “Arkadaşlar Kürtçe TC kimlik çıktı, nüfusa gidip değiştirin sıra numarası aldım 687’nciyim.”

- Eski ülkücü dayı: “Oğlum ben 40 yıl ‘En büyük Türkiye’ dedim, şimdi en büyük Kürdistan mı diyeceğiz? Ama adam Türkçe de konuşuyor, ne yapacağımı şaşırdım.”

- Liberal abla (çok mutlu): “Artık herkes özgür, sabah kalktım Kürtçe ‘Günaydın’ dedim komşuya, o da Türkçe teşekkür etti, çok güzel bir ülkeyiz ya!” 

- Market sahibi: “Kanka zeytinyağı fiyatı düşecekmiş, Rojava’dan Tır Tır gelecek diyorlar, ama dolar 45 lira, yine alamayız.”

RTE YENİDEN CB EVRENİ

- Klasik amca: “Oh be içim rahatladı, yine reis, yine istikrar. 2053’e kadar yolumuz açık inşallah.”

- Muhalif genç: “Ben 2071’e kadar yurtdışında yaşayacağım, pasaportumu yaktım.”

- Esnaf: “Abi müjde, KDV yüzde 1’e düşüyormuş, emekliye 25 bin lira ikramiye. Bayram havası var.”

- Teyze (komşuya): “Kızım duydun mu, başörtüsü anayasaya giriyormuş, artık rahat rahat gezeriz.”

- CHP’li dayı (kafayı yemiş): “Ben artık Kanada’ya taşınıyorum, eşyaları topladım, çocuklar da gelsin.”

- Taksi şoförü: “Abi bu sefer yüzde 58 almış, helal olsun, adam resmen zamana karşı da kazandı.”

***

ZAMAN YOLCULUĞU ÖNERİLER 

- Sokakta birini çevirip “Yahu sen hâlâ 2024’te mi yaşıyorsun? Seçim bitti gitti!” demek.

- Kahvehanede “Yav, sayım suyum yok. Hepsi bitti!” diye dalga geçmek.

- WhatsApp durumuna “Türkiye yüzyılına 1 DAHA hoş geldiniz!” yazmak.

- Yolda yürürken birden “Yaşasın başkan Apo!” ya da “İlahi reis, bizce yok beis!” diye bağırıp insanların tepkisini izlemek.

- Markette kasiyere “Kardeşim bu fiyatlar hâlâ eski Türkiye fiyatları mı?” diye sormak.

Kısaca 8 Aralık’ta bütün gün “zaman yolcusu” gibi seçtiğin senaryoyu sonuna kadar yaşa. Kimse anlamasa da eğlenmene bak.

Yıl sonuna 23 gün kaldı. Ne yap yap...

Düş kurma ve 23 yıl geriye düşme yeter!

İlgili Konular: #Erdoğan #Cumhurbaşkanı #zaman yolculuğu #Gelecek #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Düş kurma günü...

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile... “8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

Devamını Oku
07.12.2025
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025
Monşersiz diplomasi

Monşersiz diplomasi

Devamını Oku
19.01.2025
Maziye bak ileriyi gör

Maziye bak ileriyi gör

Devamını Oku
12.01.2025