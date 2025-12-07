Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile...

“8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

-“Hayırdır, Öcalan’dan Meclis’e iadei ziyaret mi var?”

-“Yav azıcık da evrensel düşünün.”

-“Rahmetli Evren’gillerden fırsat yok ki.”

Pişkince devam ediyor:

-“8 Aralık, ‘Dünya Zaman Yolculuğu Yapmış Gibi Davranma Günü’”. (İngilizcesini de ekliyor: Pretend to Be a Time Traveler Day.)

****

Sözde “enflasyonun aylık yüzde 1’in altına düşürüldüğü” düşük zamanlar yaşıyoruz. Kulağımızın arkasını devletten bile kollama zamanı.

Neden söz ediyor diye Google’a el atıyorsunuz.

Sahiden “Zaman Yolculuğu Yapmış Gibi Davranma Günü” diye bir gün varmış. ABD’li bir gazeteci öncülüğünde ihdas edilmiş. Hayal gücünü kullanarak vatandaşlara eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmeleri amacıyla başlatılmış. Sloganı ise “Hayalini kur, geçmişe veya geleceğe yolculuk yap”. Tam bize göre yani.

Geçmiş, zaten geçmiş. Geleceğe bakalım diyerek hava durumu gibi artık neredeyse her akıllı telefona kayıtlı “Yapay zekâ”ya başvuruyorusunuz.Yapay deyip geçemeyiz, tersi bile doğru!

Yapayın da türlüsü var. Reklam olmasın diye adı bizde saklı olanına soruyorsunuz.

8 Aralık sabahı uyanıyorsunuz. Olan olmuş.

Ya DEM Parti yüzde 52 oyla 1. parti ve A. Öcalan cumhurbaşkanı seçilmiş.

Ya da AKP yüzde 58 almış, Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı.

Zaman yolculuğu da hayat gibi, seçtiğini yaşarsın kuralı kaçınılmaz.

CB ÖCALAN EVRENİ

- Klasik teyze: Çarşıda poğaça alırken “Ay kızım duydun mu Apo başkan olmuş, vallahi belediyeye Kürtçe tabela asmışlar ama ekmek yine 12 lira, değişen bi şey yok”.

- Taksi şoförü: “Abi valla helikopterle gelmiş İmralı’dan ama direkt Çankaya’ya. Trafik yine kilit bir şey değişmemiş.”

- Üniversite öğrencisi (sosyal medyada): “Arkadaşlar Kürtçe TC kimlik çıktı, nüfusa gidip değiştirin sıra numarası aldım 687’nciyim.”

- Eski ülkücü dayı: “Oğlum ben 40 yıl ‘En büyük Türkiye’ dedim, şimdi en büyük Kürdistan mı diyeceğiz? Ama adam Türkçe de konuşuyor, ne yapacağımı şaşırdım.”

- Liberal abla (çok mutlu): “Artık herkes özgür, sabah kalktım Kürtçe ‘Günaydın’ dedim komşuya, o da Türkçe teşekkür etti, çok güzel bir ülkeyiz ya!”

- Market sahibi: “Kanka zeytinyağı fiyatı düşecekmiş, Rojava’dan Tır Tır gelecek diyorlar, ama dolar 45 lira, yine alamayız.”

RTE YENİDEN CB EVRENİ

- Klasik amca: “Oh be içim rahatladı, yine reis, yine istikrar. 2053’e kadar yolumuz açık inşallah.”

- Muhalif genç: “Ben 2071’e kadar yurtdışında yaşayacağım, pasaportumu yaktım.”

- Esnaf: “Abi müjde, KDV yüzde 1’e düşüyormuş, emekliye 25 bin lira ikramiye. Bayram havası var.”

- Teyze (komşuya): “Kızım duydun mu, başörtüsü anayasaya giriyormuş, artık rahat rahat gezeriz.”

- CHP’li dayı (kafayı yemiş): “Ben artık Kanada’ya taşınıyorum, eşyaları topladım, çocuklar da gelsin.”

- Taksi şoförü: “Abi bu sefer yüzde 58 almış, helal olsun, adam resmen zamana karşı da kazandı.”

***

ZAMAN YOLCULUĞU ÖNERİLER

- Sokakta birini çevirip “Yahu sen hâlâ 2024’te mi yaşıyorsun? Seçim bitti gitti!” demek.

- Kahvehanede “Yav, sayım suyum yok. Hepsi bitti!” diye dalga geçmek.

- WhatsApp durumuna “Türkiye yüzyılına 1 DAHA hoş geldiniz!” yazmak.

- Yolda yürürken birden “Yaşasın başkan Apo!” ya da “İlahi reis, bizce yok beis!” diye bağırıp insanların tepkisini izlemek.

- Markette kasiyere “Kardeşim bu fiyatlar hâlâ eski Türkiye fiyatları mı?” diye sormak.

Kısaca 8 Aralık’ta bütün gün “zaman yolcusu” gibi seçtiğin senaryoyu sonuna kadar yaşa. Kimse anlamasa da eğlenmene bak.

Yıl sonuna 23 gün kaldı. Ne yap yap...

Düş kurma ve 23 yıl geriye düşme yeter!