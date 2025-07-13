Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk ...
İçinde bir tek “dış güçler” sözü yok.
Tarihi günler yaşıyormuşuz.
Bu aziz millete bu “tarihi günleri” kimler, niçin yaşatıyor.
Elbette coğrafi bir sonuç için...
Tarihsiz coğrafya mümkün değil ki!.
“PKK tarihe karışıyor” ise coğrafyanın bir yerinde başka bir şekilde de filizleniyor demektir.
Reyiz “Yok bir beis!” mealinde güvence veriyor:
“Bu bir pazarlık süreci değildir!..
Eski hükümetlerin bitiremediği, kırk yedi yıllık terör bitiyor.”
Peki ya bu 47 yılın 23.5 yılında hükmedenlerin sorumluluğu!?
***
Neyse. Bu konular cızırtılı.
Plağı değiştirelim, şimdi “paşa gönüller zamanı”!
Yerli ve milli minik serçemiz, Sezen Aksu bugün 71 yaşına basıyor. (13.07.1954)
Tayyip Bey ile yaşıt. Abdullah Öcalan 76, Devlet Bahçeli ise 77 yaşında.
Muhteremlerin hepsi de onlarca yılın paşa gönüllüsü.
Minik Serçe ile anlayışları uyar mı, emin değilim.
Ama bir başka paşa gönül sanatçısı Zerrin Özer’in, otuz yıl önceki şarkısı hepsinin üzerine biçilmiş kaftan...
Ne günler gördük seninle
Biraz dert biraz keder
Yalancı sevdaları
Yaşadık birer birer
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttük mü
Bunca zaman sonunda
Derdimizi büyüttün mü
Ne dostlar tükettin sen
Kaldın ondan sonra
Nerede hata yaptık
Diye sorma
Ne aşklar bitirdin sen
Ağladın ondan sonra
Nerde hata yaptı diye sorma
Amman ha adımına dikkat
Kayar düşersin yolunda
Amman ha adımına dikkat
Oyuna gelirsin sonunda
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
Ne günler gördük seninle
Biraz dert biraz keder
Yalancı sevdaları
Yaşadık birer birer
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü?
***
Hepsinin tek derdi büyümek... Ülkeyi küçültmek pahasına!