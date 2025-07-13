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Paşa gönül ittifakı...
Ahmet Tan
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Paşa gönül ittifakı...

13.07.2025 04:00
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Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk ...

İçinde bir tek “dış güçler” sözü yok.

Tarihi günler yaşıyormuşuz.

Bu aziz millete bu “tarihi günleri” kimler, niçin yaşatıyor.

Elbette coğrafi bir sonuç için...

Tarihsiz coğrafya mümkün değil ki!.

“PKK tarihe karışıyor” ise coğrafyanın bir yerinde başka bir şekilde de filizleniyor demektir.

Reyiz “Yok bir beis!” mealinde güvence veriyor:

“Bu bir pazarlık süreci değildir!..

Eski hükümetlerin bitiremediği, kırk yedi yıllık terör bitiyor.”

Peki ya bu 47 yılın 23.5 yılında hükmedenlerin sorumluluğu!?

***

Neyse. Bu konular cızırtılı.

Plağı değiştirelim, şimdi “paşa gönüller zamanı”!

Yerli ve milli minik serçemiz, Sezen Aksu bugün 71 yaşına basıyor. (13.07.1954)

Tayyip Bey ile yaşıt. Abdullah Öcalan 76, Devlet Bahçeli ise 77 yaşında.

Muhteremlerin hepsi de onlarca yılın paşa gönüllüsü.

Minik Serçe ile anlayışları uyar mı, emin değilim.

Ama bir başka paşa gönül sanatçısı Zerrin Özer’in, otuz yıl önceki şarkısı hepsinin üzerine biçilmiş kaftan... 

Ne günler gördük seninle

Biraz dert biraz keder

Yalancı sevdaları

Yaşadık birer birer

Hey benim paşa gönlüm

Yılları çürüttük mü

Bunca zaman sonunda

Derdimizi büyüttün mü

Ne dostlar tükettin sen

Kaldın ondan sonra

Nerede hata yaptık

Diye sorma

Ne aşklar bitirdin sen

Ağladın ondan sonra

Nerde hata yaptı diye sorma

Amman ha adımına dikkat

Kayar düşersin yolunda

Amman ha adımına dikkat

Oyuna gelirsin sonunda

Hey benim paşa gönlüm

Yılları çürüttün mü

Bunca zaman sonunda

Kendini büyüttün mü

Ne günler gördük seninle

Biraz dert biraz keder 

Yalancı sevdaları

Yaşadık birer birer

Hey benim paşa gönlüm

Yılları çürüttün mü

Bunca zaman sonunda

Kendini büyüttün mü?

***

Hepsinin tek derdi büyümek... Ülkeyi küçültmek pahasına!

İlgili Konular: #Tayyip Erdoğan #Devlet Bahçeli #zerrin özer #sezen aksu #Öcalan

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