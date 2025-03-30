Ahmet Tan
Ahmet Tan Son Yazısı / Tüm Yazıları

Meydan bayramı

30 Mart 2025 Pazar

Milletçe ağzımızın tadı kaçtığı için “Şeker Bayramı” diyen kalmadı.

Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bu gelişmeyi eskinin yeniye, gelenekselin moderne, dinselin laik olana üstünlüğü sayanlar var.

Asıl neden, belki de çok farklı:

İktidarın “şeker” demeye yüzü yok.

Cumhuriyet döneminin armağanı anıtsal şeker fabrikalarımızı, ölmüş eşek pahasına tek tek sattıkları için yüzleri yok.

Şeker Bayramı’nın terk edilmesini AKP liderinin kolestrol ve diyabet korkusuna bağlayanlar da var.

Lütfen aldırmayın. Belli ki bu sıradan bir “gizli tanık” beyanı.

Hem kimin gönlünde hangi aslanın, hangi korkunun yattığını kim bilebilir ki?

***

Sözlükler “dini veya milli” açıdan özel olan günlerin topluca kutlanmasını bayram diye tanımlıyor.

Bugün “dini” bakımdan özel bir gün.

Dün ise beklenmedik ölçekte, “fiili ve milli” bir bayram gerçekleşti.

İki milyonu aşkın İstanbullu, Maltepe meydanında, meydana açılan cadde ve sokaklarda güle oynaya kutlama yaptı.

Bu keyfiyet Saraçhane’de sergilenen her türlü baskıya, yasağa, tekmeye, tokata, sıkılan biber gazına, tazyikli suya, gözaltına, gizli tanık terörü ile adli kontrol vs. vs. baskısına karşın gerçekleşti.

Dünkü miting iktidar bıkkını, yılgını milyonlar için tadından yenmeyen nadide bir bayram şekeri oldu.

***

Siyaset ile medya her ülkede her toplumda işlevlerini paralel veya birbirlerine karşı yürütürler.

Bu iki “mesleğin” doğası gereğidir.

Kaçınılması gereken tarafların birbirine hükmetmeye kalkmasıdır.

Yoksa siyaset medyayı, medya da siyaseti rahatlıkla “rehin” alabilmektedir.

En gelişmiş demokrasilerde bile “medyanın gücü”nden çok, “gücün medyası” öne çıkabiliyor.

Demokrasi” de biçim ve öz değiştirip “medyokrasi” haline geliveriyor.

Bu da elbette bizim “cumhurbaşkanlığı hükmetme sistemi” gibi bir yönetim biçimi.

Ama biraz o biçim.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Meydan bayramı 30 Mart 2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi 23 Mart 2025
‘Kurucu önder’in kaleminden 16 Mart 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Haklılığın, umudun ve örgütün şahlanışı
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir sefil darbe
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Otokrasiyi önleyecek olan halk kitlelerinin gücü... Ve Türkiye02
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen O gençler, İBDA-C bağlantılı cihatçı olsaydı...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Oturan kalkmaz rejimi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Kültür hapsedilemez
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Plastik mermi, cop, tazyikli su ve bitmeyen tutuklamalar
Ahmet Tan
Ahmet Tan Meydan bayramı
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Pikachu’nun anlattıkları...
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Ekonomide büyük tahribat
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Özgüvenli Kartal
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Hakkıyla
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu 3 puanın günahı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Aslan ağır yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler