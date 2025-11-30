Siyasal yaşamı seçimle birlikte rastlantılar da belirliyor.

Atatürk özdeyişleriyle bezeli özenli bir takvim..

29 Kasım 2025 Cumartesi sayfası:

“Cumhuriyet'i kuranlar, onu korumaya da muktedir olmalıdır.”

Ve gün biterken haber kanallarında altyazı:

“1333 delegenin tamamının oyu ile Özgür Özel 4. kez CHP Genel Başkanı..”

SİYASET DİLİ

İrlandalı Nobel Edebiyat ödüllü Bernard Shaw (1856-1950) siyaset dilinin en yetkin çevirmenlerinden :

- Bir şey bilmiyor, ama her şeyi bildiğini sanıyor. Bu adam olsa olsa siyasetçi olur.

- En kötü hizipler tek kişilik hiziplerdir.

- Bir dönem krallara dalkavukluk eden politikacılar, şimdi de seçmenleri etkilemeyi, avutmayı, kandırmayı, korkutmayı, gözünü boyamayı, aklını çelmeyi öğrenmeliler.

**

Arapça, arapsaçı gibi karışık değil, ama saksıdaki “arap saçı bitkisi” kadar nazlıdır.

“Meşruiyet” ile “meşrubat”, “şeriat” ve “şerbet” kökünden türediği için mi nedir kimileri için çok tatlıdır.

TRUMP İLE İŞİMİZ ÇOK

Kemal Bey ile belli ki daha da çok..

4. kez kurultay kazanan Genel Başkan Özgür Özel, “CHP bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacaktır!” dedi.

Bu sözleri Kemal Bey 'e son uyarı diye yorumlayanlar oldu.

Türkiye, kişisel hırsları ve ırkçı emeller uğruna laik cumhuriyet rejimini dönüştürmek aşkıyla yanan çakma ittifakların ve Ortadoğu'ya ebediyen çökmek isteyen ABD ile İsrail'in kumar masası olamaz.

Erken emekli terörist başı Ahmed Şara'nın (43) Suriye'nin başına getirilme sürecini dünya alemle birlikte izledik.

Şimde de dünya bizim ortaya karışık İmralı sürecimizi izliyor.

YENİLGİ İŞTAHI

Trump'ın Türkiye ve Suriye'deki gözü , kulağı ve sağ kolu Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’dan daha açık sözlü bir bir ABD yetkilisi yok:

“[Erdoğan] 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi , ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim, dedi( BBC 25.09.2025)

Evet, Trump, meşruiyet şerbeti vererek Tayyip Bey'i yeniden seçtirme peşinde.

Kemal Bey ise yaşına başına uygun düşmeyen söylem ve tutumuyla, belki de farkında olmadan Tayyip Bey'e meşruiyet kazandırmak için çırpınıp duruyor. Hem de ne çırpınma.

Girdiği tüm seçimler gibi son kurultayları da kaybettiği halde, yenilmeye doymayan pehlivan misali koltuğu bırakmak istemiyor. Parti liderliği “Bir el daha oynayalım oyunu” değil ki..

13 yıldır sürekli seçim kaybettiği halde muhalefet liderliği koltuğundan vazgeçemiyor..

23 yıldır allem _ kallem de olsa seçim kazanıp duran Tayyip Bey, Külliye'deki saltanatı bırakıp niye gitsin ki?..

**

Ondaki sonsuza dek seçilme aşkına meşruiyet kazandıran elin Trump'ı falan değil, bizim Kemal Bey'imiz.

Ne yazık ki titreyip kemale ermesini beklemekten başka çaremiz yok.