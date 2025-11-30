Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

30.11.2025 09:35
Güncellenme:
Takip Et:

Siyasal yaşamı seçimle birlikte rastlantılar da belirliyor. 

Atatürk  özdeyişleriyle bezeli özenli bir takvim..

29 Kasım 2025 Cumartesi sayfası:

“Cumhuriyet'i kuranlar, onu korumaya da muktedir olmalıdır.”

Ve gün biterken haber kanallarında altyazı:

“1333 delegenin tamamının oyu ile Özgür Özel 4. kez CHP Genel Başkanı..”

SİYASET DİLİ

İrlandalı Nobel Edebiyat ödüllü Bernard Shaw (1856-1950) siyaset dilinin en yetkin çevirmenlerinden :

- Bir şey bilmiyor, ama her şeyi bildiğini sanıyor. Bu adam olsa olsa siyasetçi olur.

- En kötü hizipler tek kişilik hiziplerdir.

- Bir dönem krallara dalkavukluk eden politikacılar, şimdi de seçmenleri etkilemeyi, avutmayı, kandırmayı, korkutmayı, gözünü boyamayı, aklını çelmeyi öğrenmeliler.

**

Arapça, arapsaçı gibi karışık değil, ama saksıdaki “arap saçı bitkisi” kadar nazlıdır. 

“Meşruiyet” ile “meşrubat”, “şeriat” ve “şerbet” kökünden türediği için mi nedir kimileri için  çok tatlıdır.

TRUMP İLE İŞİMİZ ÇOK

Kemal Bey ile belli ki daha da çok..

4. kez kurultay kazanan Genel Başkan Özgür Özel, “CHP bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacaktır!” dedi.

Bu sözleri Kemal Bey 'e son uyarı diye yorumlayanlar oldu.

Türkiye, kişisel hırsları ve ırkçı emeller uğruna laik  cumhuriyet rejimini dönüştürmek aşkıyla yanan çakma ittifakların ve   Ortadoğu'ya ebediyen çökmek  isteyen ABD ile İsrail'in kumar masası olamaz.

Erken emekli terörist başı Ahmed Şara'nın (43) Suriye'nin başına getirilme sürecini dünya alemle birlikte izledik.

Şimde de dünya bizim ortaya karışık İmralı sürecimizi izliyor.

YENİLGİ İŞTAHI  

Trump'ın Türkiye ve Suriye'deki gözü , kulağı ve sağ kolu Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’dan daha açık sözlü bir bir ABD yetkilisi yok:

“[Erdoğan] 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi , ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim, dedi(  BBC 25.09.2025)

Evet, Trump,  meşruiyet şerbeti vererek Tayyip Bey'i yeniden seçtirme peşinde.

Kemal Bey ise yaşına başına uygun düşmeyen söylem ve tutumuyla, belki de farkında olmadan Tayyip Bey'e meşruiyet kazandırmak için çırpınıp duruyor. Hem de ne çırpınma.

Girdiği tüm seçimler gibi son kurultayları  da kaybettiği halde, yenilmeye doymayan pehlivan misali koltuğu bırakmak istemiyor. Parti liderliği “Bir el daha oynayalım oyunu” değil ki..

13 yıldır sürekli seçim kaybettiği halde muhalefet liderliği koltuğundan vazgeçemiyor..

23 yıldır allem _ kallem de olsa seçim kazanıp duran Tayyip Bey, Külliye'deki saltanatı  bırakıp niye gitsin ki?..

**

Ondaki sonsuza dek seçilme aşkına meşruiyet kazandıran elin Trump'ı falan değil, bizim Kemal Bey'imiz. 

Ne yazık ki titreyip kemale ermesini beklemekten başka çaremiz yok.

İlgili Konular: #Trump

Yazarın Son Yazıları

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025
Monşersiz diplomasi

Monşersiz diplomasi

Devamını Oku
19.01.2025
Maziye bak ileriyi gör

Maziye bak ileriyi gör

Devamını Oku
12.01.2025
Aklımızdaki meret soru...

Aklımızdaki meret soru...

Devamını Oku
05.01.2025