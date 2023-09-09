CHP 104 yaşında...

09 Eylül 2023 Cumartesi

CHP bugün kuruluşunun 100. yılını kutluyor.

Gerçekten CHP’nin tüzüğü, 9 Eylül 1923 tarihinde CHP Meclis Grubu tarafından oybirliği ile kabul edildi. Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na aynı tarihte sunuldu.

İki gün sonra, 11 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk, partinin genel başkanlığına seçildi. Bu tarihlere göre, bugün CHP’nin kuruluşunun 100. yıldönümüdür.

Ancak biz CHP’nin 104. yıldönümünü kutlamamız gerekir diyoruz. Bunun sebebini kısaca irdeleyelim:

CHP’nin kurucu genel başkanı Atatürk’tür. Atatürk, CHP’nin 104. yılını kutladığımızı söylüyor.

Ben bu tarihin düzeltilmesi gerektiğini yazdığım yazılarla her 9 Eylül’de Atatürk’ün uyarısını tekrar ediyorum. Atatürk, 1927 yılında bu tarihleri özellikle düzeltti.

DÜZELTİLEN TARİH

Düzeltilen tarih olayının gelişimi de şöyledir: CHP’nin ilk kurultayı 15 Ekim 1927’de toplandı.

Atatürk, kurultayı açış konuşmasında, “Bu kurultay birinci değil, ikinci kurultayımızdır” dedi.

Atatürk, CHP’nin ilk kurultayının 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi olduğunu açıkladı ve CHP’nin kuruluşunun, böyle kabul edilmesini ısrarla istedi. Bu, son derece önemli ve anlamlı bir karardır.

1931 KURULTAYI

1927 yılından sonraki CHP kurultayı 10 Mayıs 1931 tarihinde toplanmıştır.

Atatürk, bu kurultayın açış konuşmasında da bu konuya bir kez daha değindi, konuya bir kez daha açıklık getirdi. CHP’nin ilk kurultayının Sivas Kongresi olduğunu ve temel kuruluşun esasında “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği” olduğunu bir kez daha belirtti.

Atatürk, kurultay konuşmasında şöyle diyor: “Bizim kongremiz, bundan 12 yıl önce Sivas’ta bir mektep dershanesinde yapılmıştır.”

Böylece, 1931 Kurultayı CHP’nin üçüncü kurultayı oluyordu. Nitekim, 11 Mayıs 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesi bu haberi “CHP Üçüncü Büyük Kongresi Dün Açıldı” diyerek 8 sütun manşetten vermiştir.

ÖNDER BÖYLE SÖYLÜYOR

Kuvayı Milliye’nin ve Milli Mücadele’nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası, CHP’nin kurucu başkanı açıkça, “CHP’nin kuruluş tarihi 9 Eylül 1919’dur” diyor. Atatürk CHP’nin kuruluşunun 9 Eylül 1919 olduğunu 1927 ve 1931’deki kurultaylarda açıkça ilan ediyor.

Cumhuriyet gazetesi başka tarihlere ve kaynaklara itibar etmez. CHP’nin kurucusu büyük Atatürk’ün açıklamalarına saygı duyar ve buna bağlıdır. Bu nedenle, kim ne derse desin, CHP’nin kuruluşu 4 Eylül 1919’dur ve bugün CHP 104 yaşındadır.

ATATÜRK NEDEN BÖYLE DEĞERLENDİRDİ?

CHP’nin kuruluş dilekçesinin 9 Eylül 1923’te verilmesi çok anlamlıydı. 9 Eylül 1922, Türkiye’nin emperyalist işgalden kurtuluş günüdür. Kuvayı Milliye ordusunun zafer kazanarak İzmir’e girmesi günüdür. Atatürk’ün CHP’nin kuruluşunu Sivas Kongresi’nin yapıldığı 1919’a taşıması da bilinçli ve ideolojik bir seçimdir. CHP’nin kuruluşunun 1919’a çekilmesi kararı, Gazi Mustafa Kemal’in CHP ile Milli Mücadele arasındaki bağı ve sürekliliği vurgulamak amacından kaynaklanmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu kararı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927’de toplanan ilk CHP kurultayında açıklamıştır. Ardından 1931’de yapılan kurultayda tekrarlamıştır. Unutulmasın ki millete hesap verdiği “Nutuk”u da 1927’deki kurultayda okumuştu.

SİVAS KONGRESİ DÖNÜM NOKTASIDIR

Tekrar edelim Atatürk CHP’nin 1927 ve 1931 kurultaylarında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde bu konuyu açıkça belirtmiştir. CHP’nin kuruluş tarihini, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Sivas Kongresi’ne bağlamıştır.

CHP İLE MİLLİ MÜCADELE ARASINDAKİ BAĞ

Atatürk, 4 Eylül 1919 tarihini, bilinçli olarak Milli Mücadele ile CHP arasındaki bağı vurgulamak için seçmiştir. Bu nedenle Sivas Kongresi’ni CHP’nin birinci kurultayı olarak tespit etmiştir.

CHP'NİN KÖKLERİ

CHP’nin kökleri Milli Mücadele’dir, Kurtuluş Savaşı’dır. Bu önemli noktayı da Milli Mücadele’nin önderi, açık bir biçimde böylece tespit etmiştir. İlk kuruluş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’dir ve CHP’nin temeli de bu cemiyettir.

Kanımızca, herkes ve en başta CHP Genel Merkezi bu karara uymak zorundadır. CHP Genel Merkezi bu tarihi gerçeği bir kenara itemez. CHP, partinin kurucu önderi Atatürk’ün kararına karşı çıkmamalıdır.

9 Eylül 2023’ün Cumhuriyet gazetesi için önemi, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Kuvayı Milliye ordularının İzmir’e girişinin 101. yıldönümü olmasıdır.CHP’nin kuruluş tarihi ise Atatürk’ün de saptadığı gibi 4 Eylül 1919’dur.

KİM NE DERSE DESİN

Kim ne derse desin Cumhuriyet gazetesi Atatürk’ün tespit ettiği karara bağlı kalacaktır.

Bugün CHP’nin kuruluşunun 104. yıldönümüdür.