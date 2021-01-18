‘Atatürkçü dediğin, uşak olmaz uşak!..’

18 Ocak 2021 Pazartesi

Önümde bir video duruyor... Gazetecilik denince akla gelen ilk isim, Cumhuriyet’in simgesi Uğur Mumcu’nun sesi yankılanıyor...

“Kendisine Atatürkçüyüm diyen insan... Madde bir, emperyalizme ve kapitalizme karşı koyar. Madde iki, uşak olmaz uşak!.. Ne Amerika’ya, ne Sovyetler’e, ne Çin’e, ne Avrupa’ya... uşak olmaz, uşak! Madde üç, Kuvayi Milliye ruhuna sahip olur, emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütler.”

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Mumcu ailesi, Cumhuriyet ailesi, tüm ülke için kahredici olan o güne, yine bir 24 Ocak’a yaklaşıyoruz... 28 yıl önce Ankara’da evinin önünde bombalı saldırıyla katledilen, ailesinden, gazetesinden, okuyucularından, ülkesinden koparılan Uğur Mumcu’yu bu yıl yazılarından oluşan kitaplarıyla selamlıyoruz!..

Uğur Ağabey’in kızı, Cumhuriyet Pazar Dergi’deki köşe yazılarıyla okurlarımızla buluşan Özge Mumcu Aybars, sosyal medya hesabından Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın um:ag Yayınevi’nin duyurusunu şöyle paylaşmış...

“Uzun zamandır baskıya hazır hale getirdiğimiz halde maddi sıkıntılar nedeniyle basamadığımız Uğur Mumcu’nun köşe yazılarından oluşan ‘Bütün Yazıları’ dizimizi Cumhuriyet Kitapları işbirliği ile basmaya başladık...”

İşte Uğur Mumcu’nun anısına 40 kitaptan oluşacak “Bütün Yazıları” dizisinin ilk beş kitabı...

1- Laiklik Ruhuna Fatiha...

2- Sevr mi? Lozan mı?

3- Haram Düzeni...

4- Hukuk Devlet Aşiret...

5- Ata’m İzindeyiz...

Sahi!..

Uğur Mumcu’nun o keskin kalemi tam 30-40 yıl öncesinden 2021 yılındaki Türkiye’nin fotoğrafını çekmemiş mi!.. Haram düzeni kurulmadı mı? Laiklik lime lime edilmedi mi? Sevr sevdalıları karşımıza dikilmedi mi? Hukuk var mı? Devlet cemaatlere, aşiretlere teslim edilmedi mi? Atatürkçüyüz diyenler taviz üstüne taviz vermedi mi, izne çıkmadı mı?

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Evet... Önümde Mumcu’nun videosu duruyor, odamda sesi yankılanıyor... Uğur Mumcu, tüyleri diken diken eden o ses tonuyla devam ediyor:

“Kendisine Atatürkçüyüm diyen insan. ... Ve başı dimdik olur. Tam bağımsızlık ilkesinden bahseder. Atatürk ilkeleri için inkılap demez, devrim der devrim...”

Katledilişinin 28. yılında Uğur Mumcu’yu büyük bir özlemle anarken tarihe bir kez daha not düşelim: Demokrasi, hukuk ve insan hakları savunucusu kalpaksız Kuvayi Milliyeci Uğur Mumcu’nun izinde “laikliği lime lime edenlerin, harama el uzatanların, Lozan değil Sevr diyenlerin, devleti ele geçirmeye çalışan cemaatlerin, tarikatların” korkulu rüyası olacağız... Gerçekleri yazmayı sürdüreceğiz... Devrimler, tam bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk’ten bize armağan!.. Başımız dik!..