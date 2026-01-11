Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emperyalizm haykırıyor: ‘Dünya artık bizim!’
Işıl Özgentürk
Son Köşe Yazıları

Emperyalizm haykırıyor: ‘Dünya artık bizim!’

11.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Sevgili okurlarım izin verirseniz, bugün öncelikle fakir emeklilere günde sadece üç simit parası eden yeni zammı nasıl kullanabileceklerini söylemekle başlamak istiyorum. Vallahi bir hafta simit almayıp biriktirirseniz torunlara çikolata alabilirsiniz. 30 gün biriktirirseniz bir buçuk kilo kıyma alabilirsiniz. Anacığım daha ne bekliyorsunuz? Bir kilo da antepfıstığı alabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Tavsiyeme uyun.

Bu arada cumhurbaşkanımız ve her şeyin hâkimi Tayyip Erdoğan çok şanslı. Baksanıza tam emekli zamları açıklanacak, dünyada küçük çaplı bir kıyamet koptu. Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu güya çok gizli olan yatak odasından kuş gibi uçurup Amerika’ya getirdi ve hâkim karşısına çıkardı. Dünya suspus. Ve Bay Trump haşmetle gürledi: “Sırada Meksika, Küba, Kolombiya ve Grönland var!” Arzusuna ulaşır mı bilemem ama belli oldu ki artık devletlerin kaderi iyice arsızlaşan emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ilerleyecek.

Bunları düşünürken birden aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında 20 milyon insanını yitiren Sovyetler Birliği geldi. Yanarım yanarım İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’da komünistlerle, sosyalistlerle işbirliği yapmayan sosyal demokratların sayesinde çok az bir oyla Hitler’in başkan seçilmesine yanarım. Bizde de oldu İstanbul Belediye seçimlerinde, sosyal demokratlar tek bir adayda birleşmeyip iki aday çıkardılar ve Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Sonra yürü ya kulum... Neyse yakın tarihlere gelelim, Gorbaçov zamanında iki kez Sovyetler Birliği’ne davetli gitmiştim. Uçaktan Moskova havaalanına indiğimde küçücük bir çöp yığınını sekiz kişinin süpürdüğünü görmüştüm. Belli ki işler aksamaya başlamıştı. Sonra 25 Aralık 1999 yılında Gorbaçov devlet başkanlığından istifa etti ve ardından 26 Aralık 1999’da Sovyet Meclisi topraklarında yaşayan 14 devletin bağımsızlığını ilan etti.

İşte her kötülük, her bela o günlerde başladı. Dünya sevinç içindeydi ancak birkaç aykırı ses çıkıyordu. “Artık dünya tek kutupluydu ve mafyaların, emperyalist güçlerin önünde kurdukları düşleri gerçekleştirecek herhangi bir güç kalmamıştı.” Bunu söyleyenler haklı çıktı, tek kutuplu dünya inanılmaz çılgınlıkların cirit attığı bir kâbusa dönüştü. Irak, Suriye, Yemen, Filistin ve Libya’da doymayan emperyalistlerin uşağı şeriatçı güçler tarafından binlerce insan öldürüldü, kimseler İsrail’e dur demedi. Ve şimdi de taşeron Amerika’nın kural tanımayan öncülüğünde Latin Amerika tümüyle tehlikede! Tabii Ortadoğu da İran da.

Bütün dünya gördü; artık Birleşmiş Milletler’in, devletler hukukunun ömrü bitti. Şimdi güçlülerin ve hukuk tanımayanların zamanı. Bu arada Venezüella petrolünün kendisinin olduğunu ilan eden Amerika, bence Çin’e ilk saldırıyı başlattı çünkü Venezüella petrolünün yüzde 80’ini Çin alıyordu. Kendilerini demokrasinin bekçisi ilan eden Avrupa devletlerinin son olayda seslerini kısmaları belki de bundandır?

Şimdi yeniden ülkemize gelelim. Önce korktuk, bizim de başımıza gelebilir diye. Korkmayın arkadaşlar bizi kimseler işgal etmez. Çünkü biz zaten işgal edilmiş bir ülkeyiz. Madenlerimiz epeydir yabancı şirketlerin. İlaç sanayisi için çok kıymetli olan afyonumuzu ekmemiz yasak. Güzelim tütünümüzü sigara şirketlerinin emriyle ekmekten vazgeçtik, ekenler hapiste. Limanlarımızı Arap ülkelerine gönüllü olarak sattık, tabii para karşılığında. Havaalanlarımız da artık bizim değil, satıldı. Zeytinliklerimizi, ormanlarımızı büyüklerimizin emriyle biz yaktık. Direnenler olmadı mı oldu ama emir büyük yerden gelmişti. Askerlerimizi diri diri yakan IŞİD’lilere hastanelerimizde baktık. Onları vatandaş yaptık. Dünyanın en etkili mafyaları topraklarımızda cirit atıyor ve pedofiller için küçük çocuklarımızı gözümüzün önünde kaçırıyorlar. Gördünüz mü bütün emirleri koşarak yerine getirmişiz. Ayrıca çok ustaca her şeyiyle kendine yeten ülkemizi, insanların yiyecek bulmak için çöp tenekelerini karıştıran zavallı bir ülkeye çevirmişiz. Tümüyle emperyalistlerin emrindeki NATO’nun da üyesiyiz. Gördünüz mü korkuya gerek yok.

Bir hatırlatma; sizlere tavsiyem, “Türk ordusu yenilmez” sözünü unutmanızdır. O eski savaşlar 20. yüzyılda kaldı. En çok da Latin Amerika’da, Vietnam’da tarih yazmış gerilla savaşları. Artık öyle savaşlar yok, bir insansız hava uçağı, nükleer bombayı atıyor ve kıyamet kopuyor. Gerçi bizim hava sahası koruması da pek bir zayıf ama telaşa gerek yok bizi emperyalizmin taşeronu Amerika koruyor.

Şimdi günde 60 kuruşluk yeni zammı nasıl harcayacağınıza takılayım.

İlgili Konular: #NATO #zam #Birleşmiş Milletler #Emperyalizm #Hitler

Yazarın Son Yazıları

Emperyalizm haykırıyor: ‘Dünya artık bizim!’

Sevgili okurlarım izin verirseniz, bugün öncelikle fakir emeklilere günde sadece üç simit parası eden yeni zammı nasıl kullanabileceklerini söylemekle başlamak istiyorum.

Devamını Oku
11.01.2026
Yeni bir yıl ve bir düş

Sevgili okurlarım, önümüzde yeni bir yıl uzayıp gidecek ve başka yeni yıllarla buluşacağız.

Devamını Oku
04.01.2026
Cennete gidip gelenler

Sevgili okurlarım, hiç böyle zamanlar yaşamamıştık, “at izinin it izine karıştığı”; her an, her dakika bir lağım pisliğinin üstümüze sıçradığı, bazılarının bu lağım pisliğini dünyanın en güzel kokusu gibi akciğerlerine çekip “Şükür Allah’ıma” dedikleri bir zaman.

Devamını Oku
28.12.2025
Yetti bu uyuşturucu magazini!

Sevgili okurlarım vallahi billahi bana iki şeyden daral geldi.

Devamını Oku
21.12.2025
Hereke yolunda

Sevgili okurlarım sevdiğim tahta heykeller diyarı Değirmendere’ye taşındığımdan beri dostlarım, okurlarım beni hiç yalnız bırakmıyorlar.

Devamını Oku
14.12.2025
Boji’yle dünyayı gezdik!

Sevgili okurlarım, son yazdıklarıma bir göz gezdirdim.

Devamını Oku
07.12.2025
Canım şaka yapmışlardır

Sevgili okurlarım, yıllar önce İspanya’nın Endülüs bölgesinde dolanırken nereden aklıma düştüyse yolda gördüğüm Çağlar Boyu İşkence Aletleri Müzesi’ne girivermiştim.

Devamını Oku
30.11.2025
Denize düşen yılana sarılır

Sevgili okurlarım gerçekten bıktım, neden mi?

Devamını Oku
23.11.2025
Müjde! Ölüm kokan parfümlerim var!

Sevgili okurlarım bir an kendimi bir reklam şirketinde çalışırken buldum.

Devamını Oku
16.11.2025
Dünya unuttuğu bir sözcüğü yeniden anımsadı: Sosyalizm!

Geçtiğimiz hafta, uzun zamandır siyasal ve ekonomik belirsizlik, biri biterken öteki başlayan savaşlar ve giderek şiddetini artıran emek sömürüsü karşısında umutsuzluğa kapılan dünya halkları, uzun zamandır egemen güçler tarafından özellikle unutturulan bir sözcüğü yeniden anımsadı: “Sosyalizm!”

Devamını Oku
09.11.2025
Kraldan çok kralcılar

Sevgili okurlarım tarih bize, ülkelerin çökmesine en çok yardım edenlerin kraldan çok kralcılar olduğunu gösterir.

Devamını Oku
02.11.2025
İmecenin muhteşem gücü

Sevgili okurlarım ülkemin içinde bulunduğu belirsizlik durumu, giderek çoğalan çocuk çetelerinden söz etmek, öldürülen yoldaşların ardından ağıt yakmak, her gün bir kadın cinayetiyle yüz yüze gelmek beni hiç olmadığım kadar umutsuzluğa sürükledi.

Devamını Oku
26.10.2025
Hakan Tosun sen gittin gideli

Sevgili okurlarım bu hafta bir vatanseveri, bir doğa koruyucusunu, işi sadece gerçekleri belgelemek olan bir güzel insanı Hakan Tosun’u toprağa verdik.

Devamını Oku
19.10.2025
Düzenin yeni kurbanları: Katil çocuklar!

Bir avukat İstanbul’da kalabalık bir caddede, ofisi önünde maskeli kişiler tarafından Kalaşnikoflarla taranarak öldürülüyor.

Devamını Oku
12.10.2025
Ah bu ne sevgi bu ne ıstırap!

Sevgili okurlarım insanın tüylerini ürperten. “Bu kadar da olmaz” dedirten bir fotoğrafa bakıp duruyorum.

Devamını Oku
05.10.2025
Adana’nın yolları taştan sen çıkardın beni baştan!

Sevgili okurlarım hepiniz benim Adana sevgimi bilirsiniz.

Devamını Oku
28.09.2025
Kırmızı elbiseli küçük kız

Onun hiçbir şeyden haberi yoktu.

Devamını Oku
21.09.2025
Vahşetin korkunç sularında

Sevgili okurlarım şimdi gelin İtalya’nın Roma kentinde vahşet resimlerinin sergilendiği bir müzeye girelim.

Devamını Oku
14.09.2025
Bir kitap: ‘Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım’

Sevgili okurlarım bugüne kadar hiçbir kitap beni böylesine acıtmamıştı.

Devamını Oku
07.09.2025
Devlet bir sivil itaatsizlik örgütü müdür?

Sevgili okurlarım, sivil itaatsizlik özellikle yasalardan, yönetimden hoşnut olmayanların başvurduğu bir eylemdir.

Devamını Oku
31.08.2025
Bize kim düşe?

Sevgili okurlarım bugün yazıma Leonard Cohen’in “Herkes biliyor geminin su aldığını./ Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini./ Ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu” şiiriyle başlayayım dedim, herkes biliyor da ben neden böyle doktorun az önce biyopsi yaptığı bir hasta gibi endişeyle bekliyorum.

Devamını Oku
24.08.2025
Ah ah beni belediye başkanı yapmadılar!

Sevgili okurlarım iyice kafa sersemi olduk.

Devamını Oku
17.08.2025
Parayı veren düdüğü çalar!

Sevgili okurlarım bu yaz kendimi büyük bir açık hava tiyatrosunda oyun izliyor gibi hissediyorum.

Devamını Oku
10.08.2025
Şu nitelikli ol ne demek? Biri bana anlatsın!

Sevgili okurlarım bir hafta önce ülkemizde her yer yanıyordu.

Devamını Oku
03.08.2025
‘Kolay ölümler ülkesi’

Sevgili okurlarım başlık benim değil, sosyal medyada gördüm, sahibini aradım, bulamadım ama bu başlığa vuruldum.

Devamını Oku
27.07.2025
Asılacak kadınlar ülkesi

Sevgili okurlarım bu hafta yazar Pınar Kür’ü sonsuza uğurladık.

Devamını Oku
20.07.2025
Kavşaktayız yeni sorular sorma zamanı!

Sevgili okurlarım ne yazık ki kavşağa geldik arabayı ya uçurumdan aşağı süreceğiz ya da hepimiz yepyeni sorular sormaya, çözümler bulmaya çalışacağız.

Devamını Oku
13.07.2025
Topyekûn savaştayız!

Başlığım kimseyi şaşırtmadı değil mi? Evet, bu canım ülkede yepyeni bir savaş deneniyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Zeytine ağıt

Sevgili okurlarım şimdilik füzelerle, insansız uçaklarla yapılan savaş bitmiş görünüyor, doğrusu ben bittiğine hiç inanmıyorum. Bir yerlerde gene füzeler uçacak, çocuklar ölecek, ölüyor da. Şimdi gelelim bizdeki asıl savaşa. Evet dostlarım ülkemizin zeytinliklerimizi bitirme savaşı bu.

Devamını Oku
29.06.2025
Dünyanın hali gibi halimiz

Sevgili okurlarım meğer bizim bu kadim ülkemizde ne kadar çok savaş uzmanı varmış.

Devamını Oku
22.06.2025
Yeniden Türkiş Dekameron

Sevgili okurlarım, epey bir zamandır yaklaşık 20 yıldır bu köşede neredeyse aynı sorunları yazmaktan bıktım.

Devamını Oku
15.06.2025
‘Bana denizi göster’

Sevgili okurlarım gene bir bayram günü, üstelik pazar. Açık konuşmayı severim bilirsiniz öyleyse açık konuşayım ben bu bayramı hiç sevmem.

Devamını Oku
08.06.2025
Unutma biz Anadolu’yuz!

Sevgili okurlarım bir kentten başka bir kente taşınmak ne kadar zormuş.

Devamını Oku
01.06.2025
Biraz mevzu değiştirelim

Sevgili okurlarım 50 yıldır yaşadığım İstanbul’u bırakıp Kocaeli’nin Değirmendere Mahallesi’ne taşınıyorum.

Devamını Oku
25.05.2025
Cebinde şiirlerle dolaşan bir film yönetmenini uğurlarken

Sevgili okurlarım 25 yıllık hayat ve iş arkadaşım, kızım Dünya’nın babası cebinde şiirlerle dolaşan tüm hayatı boyunca devrime inanan film yönetmeni Ali Özgentürk’ü sonsuzluğa uğurladık.

Devamını Oku
18.05.2025
Yurdumuz yeniden bizim olmalı!

Yurdumuz yeniden bizim olmalı!

Devamını Oku
11.05.2025
24. yılını kutlayan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nde toplu anılar

24. yılını kutlayan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festival

Devamını Oku
04.05.2025
Unutma deprem geliyorum der ve gelir!

Unutma deprem geliyorum der ve gelir!

Devamını Oku
27.04.2025
Analar babalar, çocuklarımıza kıyıyorlar!

Analar babalar, çocuklarımıza kıyıyorlar!

Devamını Oku
20.04.2025
Bak şu işe ben şu küçücük Yunanistan’ı kıskanıyorum!

Bak şu işe ben şu küçücük Yunanistan’ı kıskanıyorum!

Devamını Oku
13.04.2025