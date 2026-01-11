Sezonun “piyangodan çıkan” derbisinde Fenerbahçe daha tutkulu daha konsantre. Ayağının tozuyla kadroya eklenen Guendouzi de dahil olmak üzere herkesin aklında kazanmak var. Galatasaray’da ise bu tablonun tam tersi söz konusu. Sahadaki 11 kişinin hepsi ruhlarını takım otobüsünde bırakmış adeta. SarıKırmızılı takım maçın ilk 20 dakikasını “adaptasyon” için harcıyor. Ancak daha kafasını sahaya vermeye vakit kalmadan 28’de Fenerbahçe’nin şık Guendouzi golü geliyor. Fenerbahçe maçın genelinde, oyuna daha hâkim. Zaten Galatasaray, (teknik kadro da dahil olmak üzere) o kadar yok ki, Fenerbahçe’yi zorlayan bir durum da mevcut değil. Galatasaray’ın umutlarını ikinci yarının hemen başında, 48’de Oosterwolde’nin golü bitiriyor. Başlayan yağmur ve durmayan rüzgârla beraber oyundan tamamen silinen Galatasaray, Süper Kupa’yı kaybetmekten çok, ezeli rakibine hediye ediyor.