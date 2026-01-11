Derbinin ilk dakikasından son anına kadar şunu gördük: Fenerbahçe çok daha iyi hazırlanmış. Maça büyük bir iştahla başlayan, temposunu yitirmeyen Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ı oynatmadı. Günay yediği gollerin dışında iki devrede de kritik kurtarışlar yapmasa Fenerbahçe daha farklı kazanırdı. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi tebrik etmek gerekir. Çünkü kısa sürede Musaba ve Guendouzi’yi transfer ettiler, biri Samsunspor diğeri Galatasaray maçına damgasını vurdu. Guendouzi, daha 2 gün önce geldi, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı, bir de gol attı. Tedesco dersine iyi çalışmış. Musaba, Kerem top önüne atıldığında Galatasaray’ın tüm bloklarını kolay aştı, savunmasını çaresiz bıraktı. Fenerbahçe rüzgâr gibi esti, sezonun ilk kupasını aldı. Bu zafer, F.Bahçe’ye lig yarışında da psikolojik üstünlük getirir.

TEDESCO FARKI

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, Türkiye’de çıktığı 5 derbinin 3’ünü kazandı, birinde mağlup olup, birinde berabere kaldı, ilk finalinde ise kupayı kazandı. G.Saraylı futbolcular saygı duruşundaki ıslıklama nedeniyle kupa törenine katılmadı.