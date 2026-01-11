Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özdemir İnce
Anadolu 4

11.01.2026 04:00
Güncellenme:
12 Aralık 2025 tarihli yazımdan bir alıntı yaparak bugünkü yazıma başlayacağım:

7 Aralık 2025 günü yayımlanan ve MHP’nin siyaset dağarı ile tarzını tasvir ettiğim “Vehim denen şey” başlıklı yazıma partinin genel başkan yardımcısı ve yazıda adı geçen kişinin (Semih Yalçın) tepki göstereceğini kuşkusuz tahmin ediyordum. Ancak böyle bir dizginsiz tepki beklemiyordum.

Semih Yalçın’a göre Cumhuriyet gazetesi meğer “felaket tellalı, emperyalizm taşeronu, oportünist ve revizyonist” imiş ve benim “solcu yüzüm” tamamen tersine dönmüş imiş. Sözde “entelektüel” Özdemir İnce’nin “çirkin dilli” üslubu “sokak lisanı bile değil, köprü altı üslubu” imiş.

***

Ülkemize gelmesiyle ilgili gazete haberleri MHP’nin kimi “ham” milliyetçilerini pek öfkelendirdi ama Papa 14. Leo, “resmi konuk” sıfatıyla ülkemize geldi. Bu ziyaretle ilgili olarak basınımızdan alıntılar yaparak söz konusu densiz saldırılara cevap vereceğim.

7 Ocak 2026 tarihli gazetelerde “İznik’e turist akını” başlıklı haberler var.

45 bin nüfuslu, kendi halinde, sakin bir ilçe olan İznik son günlerde müthiş bir hareketlilik yaşıyor. Çünkü çok önemli bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Papa 14. Leo, İznik Konsili’nden 1700 yıl sonra, bugün burada olacak. Bu önemli ziyaret küçük ilçede büyük heyecan yarattı. Trafik 2 katına çıktı, polis denetimi arttı, sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiniciler ve esnaf, papaya özel eserler hazırladı, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kısacası esnafından turizmcisine tüm İznik hazır, papayı bekliyor.

MS 7’nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen ve 1331’de Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya Cami, İznik’te hem Müslümanların hem de Hıristiyanların ziyaret noktası.

OTELLER YÜZDE 100 DOLDU 

Kafeler, restoranlar da hem kapasitelerini artırmış hem de mönülerini zenginleştirmiş. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaşmış durumda.

HELİKOPTERLE GELECEK, BAZİLİKADA AYİN YAPACAK

İznik Stadyumu’na helikopterle gelmesi beklenen papanın bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2.3 kilometrelik yol güzergâhında da hazırlık yapıldı. Papa, cuma günü 15.30’da İznik Sualtı Bazilikası yakınında dua ayinine katılacak. Burada yapacağı konuşma, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle ziyaretin en sembolik bölümlerinden biri olarak görülüyor.

İŞTE TÜRKİYE PROGRAMI 

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapıyor. 27 Kasım-2 Aralık’taki ziyaret, hem Hıristiyan birliği için kritik dönüm noktalarından biri olan İznik Konsili’nin 1700. yılına denk gelmesi hem de programdaki “ilkler” nedeniyle büyük önem arz ediyor.

BEŞTEPE’DE DEVLET TÖRENİ

Papa 14. Leo’nun Türkiye programı 27 Kasım Perşembe günü 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamayla başlayacak. Papa, 13.30’da Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelecek. Papanın devlet yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarına hitabında Ortadoğu barışı, göç ve insani krizler hakkında güçlü mesajlar vermesi bekleniyor. Papa, akşam saatlerinde ise İstanbul’a geçecek.

İZNİK’TE 1700. YIL MESAJI 

28 Kasım Cuma sabahı İstanbul’daki Saint Esprit Kilisesi’nde din adamlarıyla toplantı yapacak. Ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi Huzurevi’ni ziyaret edecek. Saat 14.00’te helikopterle İznik’e hareket edecek olan papa, 15.30’da İznik Sualtı Bazilikası yakınında dua ayinine katılacak. Papanın burada yapacağı konuşma, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle ziyaretin en sembolik bölümlerinden biri olarak görülüyor. 325 yılında İznik’te toplanan konsilde Hıristiyanlığın temel inanç bildirgesi kabul edilmiş, 787’deki Yedinci Konsil’de ise ikonoklazm (tasvir kırıcılık) tartışması sona erdirilmişti. Bu nedenle İznik, Hıristiyanlık tarihinde “doktrinin şekillendiği şehir” olarak da kabul ediliyor.

***

Semih Yalçın bana hakaret edeceğine kamuoyuna inat stepnelik yaptıkları ortakları AKP’ye hesap sorsun! Ama yürek ister!

İlgili Konular: #MHP #Otel #ayin #İznik #papa

