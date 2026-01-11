Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güney Amerika’ya Ortadoğu modeli
Mine G. Kırıkkanat
Güney Amerika'ya Ortadoğu modeli

11.01.2026 04:00
Beyaz Saray, sosyal medyada Başkan Donald Trump’ın siyah beyaz bir fotoğrafını yayımlıyor, üstüne küçük harflerle “No games” altına büyük harflerle FAFO yazıyor.

FAFO’nun açılımı “Fuck Around, Find Out” olup ABD’nin sadece üç yüzyıl önce Avrupa’nın paryası tarafından kurulduğunu anımsatan en avam başkanı Trump’ın, hadsizliğine ve terbiyesizliğine yakışır türden, “Belayı arayan ebesinde bulur” anlamında bir küfür.

Haydut devlet ABD’nin simgesi Beyaz Saray’ın Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılışına değgin yaptığı bu iğrenç paylaşıma şaşırırken önüme Fransa’daki Yahudi medyasının bir haberi düşüyor.

İddiaya göre, meğer Amerikan ordusunun Venezüella operasyonu, Israil’in istihbarat katkısıyla yapılmış!

Meğer Trump, operasyona Netanyahu ile birlikte karar vermiş! Meğer Maduro kaçırılmadan önce, kaçırılırken ve sonrasında sürekli iletişim halindeymişler!

CIA VE MOSSAD İŞBİRLİĞİ

Doğrusu ben de kaçırma olayını duyar duymaz “Delta fors, melta fors; arka planda bu işin piri MOSSAD olmadan Amerikanlar böyle bir derdesti beceremez” diye düşünmüştüm.

Zaten İsrail medyasındaki haber ve yorumlardan, Trump ile Netanyahu’nun sürekli iletişim halinde olduğu ve uluslararası dosyalarda ittifak halinde çalıştıkları anlaşılıyor.

Donald Trump artık emperyalizmin azgın tanrısı. Netanyahu da kızışmış peygamberi. Uluslararası hukuk, insan hakları falan takmadan ilerliyorlar hedeflerine.

Ne var ki Amerikan hedeflerini Trump seçmiyor. ABD’nin küresel kartelleri koyuyor. Zaten Trump sandığı gibi tanrı da değil, o kartellerin kuklası.

NATO İÇİNİ GİZLİ, DIŞINI AÇIK TALAN

Özellikle belirtmekte yarar var: ABD saldırı kararı ve infazını Venezüella NATO üyesi olmadığı için bunca rahat gerçekleştirdi. Bu sınırdışı operasyon, küresel ekonomide ABD’yle rekabet eden NATO dışındaki devletlere bir gözdağı, “Düşmanımsınız” mesajıydı.

Dikkat ederseniz, Amerikanların iki cephe savaşı bir işgal (Irak) ile saldırdığı, defalarca ve bazılarını bizzat yapıp bazılarını da İsrail’e yaptırdığı fetihlerin, suikastların sahnesi Ortadoğu’da da NATO üyesi ülke yok.

Başkan Maduro’nun derdest edilip kaçırılması, Amerikanların övündüğü ve dünyanın sandığı kadar zor değildi. Elinin kolunun uzandığı kadar CIA, uzanamadığı yerden sonra MOSSAD; operasyondan aylar önce Maduro’nun çevresinden gerekli kişileri büyük paralar ödeyerek ve hatta işin sonunda onları ABD’ye götürmek sözü karşılığında satın almıştı.

AĞIR SUÇ, CILIZ TEPKİ 

Başkanın saat kaçta nerede bulunduğunu onlar aracılığıyla zaten adım adım izliyorlardı. Gidip aldılar. Fırsat bu fırsat, otuz kırk kişiyi öldürüp önemli askeri tesisleri de yok ettiler.

Venezüella NATO üyesi ve gerçek bir demokrasi olmadığı için de uluslararası hukuku açıkça iğfal ve ilga eden tecavüzcü ABD’ye Batı’da gösterilen tepki; işlenen suçun ağırlığına karşın epeyce cılız kaldı.

Soru, Güney Amerika’da bundan böyle neler olacağı.

ABD, Trump’ın deliliğine rağmen Güney Amerika’da açık seçik, geniş çaplı bir kara harekâtını göze alamaz. Girişimin birden fazla Vietnam yaratacağını bilir.

GÜNEY AMERİKA’YA ORTADOĞU MODELİ 

Amerikan yönetiminin tek bir seçeneği var: bölgede İsrail gibi sadık ve savaşçı bir müttefik üretmek. Örneğin Maduro’nun kaçırılışını alkışlayan aşırı sağcı Arjantin Başkanı Javier Milei zaten can atıyor ve avatar Netanyahuluk için ideal aday. Arjantin’i Venezüella’dan emilecek petrol gelirine ortak etmek yeterli.

Amerikan hayali bu. Ama Güney Amerika’da yüzyıllık geçmişi olan güçlü bir sol kültür var. NikaraguaSandinista gerillaları, Che Guevara-Küba geleneği vb. Ortalık mutlaka karışacak ve gerek Trump gerekse Amerikan muktedirlerinin bunu öngörmemesi mümkün değil!

Demek ki ABD’nin hesabı neymiş?

Güney Amerika’yı, parmağında oynattığı Ortadoğu’ya dönüştürmek!

Kıtanın ortasına İsrail’in avatarı Arjantin’i koy “karıştır, savaştır, göç ettir, sömür”.

Yöntem bu ve aynen böyle olacak.

UMUTSUZ UFUK

Hayat, hangi sonla

karşılasam seni.

Geceyle yağmur

şehrin asıl sarhoşları.

Bekleme taklidi yapan

durak eskisi bir adam

caddelerde.

Yalnızlığına fısıldayacak

sırları da yok.

Fırtınaları bekliyor umutsuzca.

Esseler de götüremezler ki.

Dalgaların enkazı olmuş

karaya vurmuş artık o.

Kulaklarında denizin sesleri.

Hayat hangi sonla

karşılasam seni.

A.Kadri ERGİN


