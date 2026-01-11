Cumhuriyet Gazetesi Logo
FAFO
Nilgün Cerrahoğlu
Son Köşe Yazıları

FAFO

11.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“FAFO”yu tercüme etmeyeceğim. Sinkaflı küfür.

Türkçede karşılığı yalnız sokak argosuyla ifade edilebilir.

Ama “Yanlış yapanı anasından doğduğuna pişman ederiz” anlamına gelen mecazi içeriği ve meramı bir devlet başkanı ile diplomasi dilinden çok, gangsterlerin üslubunu çağrıştırıyor.

Aslına bakarsanız o dünyada bile bir adap ve bir racon var. Don Corleone evreninde misal bu söyleme itibar edilmez.

Babalar aleminin bir numaralı “simge markası” çünkü bu kerte grafik tehditler savurmaya gerek duymaz. Ufak bir göz, kaş hareketi olayları kontrol altında tutmaya yeterlidir.

Babalar raconunda saygı uyandırmanın ilk şartı, “Ağır ol molla desinler” tarzı ile sağlanır. FAFO tarzı bir ifadeyi yalnız o çevrenin ayak takımından duyabilirsiniz.

Ne ki Beyaz Saray’ın resmi web sitesine, Trump’ın çatık kaşlı siyah beyaz bir fotoğrafı eşliğinde bu kerte düzeysiz ve avam bir ifade koyabildiler.

Bu, Beyaz Saray’ın resmi biçimde kurallara dayalı uluslararası hukuk ve normlardan açık ve dramatik bir sapmayla kontrolsüz şiddet ve kuralsızlık düzenine savrulmasının ilanı oldu.

İletilmek istenen duygu bundan böyle “saygı” değil, sadece “korku”.

Geçen cumartesi Venezüella başkanının yatak odasından pijamaları ve terlikleriyle derdest edilmesiyle başlayan; İran, Küba, Meksika, Kolombiya gibi ülkelerin art arda tehdit edilmesiyle süren, “Grönland bizim olacak” dayatmalarıyla son bulan haftanın içinde başkan, yeni dönemin kodlarını New York Times’a verdiği bir söyleşide; “Uluslararası hukuka ihtiyacım yok” diyerek açıkladı.

XIV. LOUİS GİBİ...

Küresel gücün biricik sınırının da “bizzat kendi zihni ve kişisel ahlakı” olduğunu söyledi.

“Devlet benim” diyen XIV. Louis gibi tıpkı “Kanun da benim, uluslararası düzen de benim” diyen bir ABD başkanı ile tanışmış olduk. Takvimi dört yüzyıl geriye aldık.

Yetmedi.

Hafta ortasında beri yanda CNN’e konuşan, rejim üzerindeki ideolojik ağırlığı açısından Washington’da “gölge başkan” olarak anılan Steven Miller “Dünya gerçeklerine uyanın” çıkışını yaptı; “Zamanın başlangıcından beri dünyayı güç ve iktidar sahipleri yönetir. Grönland’ı da alırız. Burası bizim yarımküremiz” dedi.

FAFO düzeninin tek kıstası “kaba güç” özetle. Uygar demokrasilerin tüm kazanımları böylece çöpe gidiyor...

Yazarken bile insan darlanıyor.

Göç karşıtlığı ve “üstün beyaz ırk” ideolojisi ile nam salan ve ekranlarda bir gestapo subayı buyurganlığı, hissizliği ve ifadesizliği ile demeçler veren Steven Miller, aynı zamanda ABD sokaklarında ırkçı profillleme ile göçmen avına çıkan ICE milislerinin de “büyük abi”si.

Sistem içindeki “dokunulmazlıklarının” dayanağını Miller’dan alan bu milisler, birbirinden korkunç gelişmelerin cereyan ettiği bu hafta içinde sokak ortasında alnının çatından kameralar önünde genç bir kadını vurdu.

Sadece ABD’de değil, dünya çapında şok yaratan bu “sokak infazı”nın ardından, iç güvenlik bakanı Kristi Noem, başkan yardımcısı JD Vance ve Trump, art arda TV’lerde, “ICE karşıtı gösterilerin içinde ne işi vardı? Beyni yıkanmış bir solcuydu. Su testisi su yolunda kırılır” açıklamaları yaptılar.

Böylece herkes, bu yaşananlardan FAFO kurallarının yalnız dışarıda değil, ABD içinde de geçerli olacağı sonucuna vardı. Trump, trajediyi içte de muhalifler nezdinde demir yumruk göstermek için siyasi bir fırsat olarak görmüştü.

‘YIL’ GİBİ GEÇEN HAFTA

Venezüella’nın sömürgeleştirilmesinden, İran’ın sokak gösterileriyle patlama noktasına gelmesi ve ABD’nin içinde Mussolini’nin “kara gömleklilerine” taş çıkartan acımasız ICE infazı...

Hepsi bir haftada olduğu için sosyal medyada şimdi, “Bu 2026’nin ilk haftası ne biçim bir sene oldu” yorumları yapılıyor. İnsan hangi yana bakacağını, bu gelişmelerden hangi birini izleyeceğini şaşırıyor.

Trump’ın ikinci döneminin ilk yılı da bu arada 20 Ocak’ta dolacak.

Geride kalan yıl da yıl gibi değil, yıllar gibi geçti.

İşin fenası Trump’ın 2028’de gitmeye hiç niyeti yok. Olmadığı için Beyaz Saray’ın orasını burasını yıktırıp altın varaklı balo salonları yaptırıyor.

Ve “altın”la birlikte “askeri güç” kullanmayı çok seviyor. İlk yılında 7 ülkeyi bombalamış. Uzmanlar Grönland’ı öyle ya da böyle alacağını, İran’la savaşın da önümüzdeki en ivedi risk olduğunu söylüyor.

“Ne olursa olsun, ABD demokrasisinin antikorları son tahlilde özgürlükleri savunur” diyenler suskun. MAGA’cılar ise FAFO azgınlığından çok memnun.

Repubblica başyazarı Michele Serra noktayı “Tablo artık çok net” diyerek koyuyor: “Trump’ın tarif ettiği güç, mutlak bir güç.  Bizzat kendisi ‘Üstümde hiç bir güç tanımam’ diyor. Kimselerin çıkıp ‘ABD’nin 47. başkanı bir tirandır’ dememesi gerçekte çok şaşırtıcı. Beyaz Saray da bundan böyle bir tiran var. Adını koymanın zamanı gelmedi mi?”

İlgili Konular: #ABD #Trump #Venezüella #Mussolini

Yazarın Son Yazıları

FAFO

“FAFO”yu tercüme etmeyeceğim...

Devamını Oku
11.01.2026
Mamdani: ABD’nin en büyük siyasi şoku

Dünya 2026’ya Venezüella ve İran türbülansıyla girdi.

Devamını Oku
04.01.2026
2026’yı beklerken...

Capranica Meydanı’ndaki dev Noel ağacı, kilisenin çatısına kadar yükseliyor.

Devamını Oku
28.12.2025
2025 ‘müesses nizamın’ sonu

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı.

Devamını Oku
21.12.2025
Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan Unat’ı en son TV’de 2022 Aralık’ında İmamoğlu için yapılan destek mitinglerinin ilkinde gördüm.

Devamını Oku
14.12.2025
Masterchef’te yılın kelimesi: Nasip

Görmüşsünüzdür: “Siyaset dışı en güvenilir isimler anketi”nde Sedat Peker ilk sıraya oturdu.

Devamını Oku
07.12.2025
Epstein: Körlerin fil tarifi

“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var”...

Devamını Oku
23.11.2025
BBC’ye darbe... Faşizme kayış

İngiliz yazar Ian McEwan uyarıyor...

Devamını Oku
16.11.2025
Mamdani tarih yazdı

Turhan Selçuk’un çok sevdiğim bir karikatürü vardır: Küçük balıklar bir araya gelip devasa bir köpek balığını kovalar.

Devamını Oku
09.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025
Geç olmadan

"87 yaşındayım" diyor Jane Fonda...

Devamını Oku
05.10.2025
Meşruiyet nedir?

“Cesur bir adım atalım ve ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a!) bire bir ilişki temelli gereksinim duyduğunu verelim. O nedir? Meşrutiyet!”

Devamını Oku
28.09.2025
Trump’ın korku imparatorluğu

Sizler bu satırları okurken Trump Amerika’sı geçen hafta içinde öldürülen radikal sağ aktivist Charlie Kirk’ü ulusal törenlerle uğurluyor olacak.

Devamını Oku
21.09.2025
Hedef muhalefeti yok etmek

Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Devamını Oku
14.09.2025
Titanik’te olmak

Proizvol ve prodazhnost... Rusça iki sözcük.

Devamını Oku
07.09.2025
Hür dünyanın sonu

Prodi’yi hatırlarsınız...

Devamını Oku
31.08.2025
Midas’ın Kulakları

Çocukluğumda “Midas’ın Kulakları” diye çok ünlü bir oyun vardı.

Devamını Oku
24.08.2025
Başyücelik hutbesi

İslam inkılabının ana kanun maddesi şudur: Bütün kanunlar Allah’ın emirlerine uygun ve bağlı olarak insani selim duygu ve düşünceye dayanır.

Devamını Oku
17.08.2025
Epstein Vakası

"Epstein vakası ABD siyaset kültüründe merkezi bir komplo kertesine erişti, bu gidişle Kennedy suikastı mitosu ile yarışır” diyor Michael Wolff.

Devamını Oku
10.08.2025
Kara düzen

II. Trump badiresine karşı Başkanlık yarışına girmek cüretini gösteren Demokrat Parti adayı Kamala Harris ilk kez konuştu ve...

Devamını Oku
03.08.2025
Sevgili Altan bey

Sevgili Altan bey

Devamını Oku
27.07.2025
Siyasette gerçeklik yok oldu

“ Otokratlar rakiplerini artık öldürmüyor” diyor Anne Applebaum ve devam ediyor...

Devamını Oku
20.07.2025
Grok zamanlarında yaşamak

Bir arkadaşımdan geldi. Instagram iletisi... ’70 li yıllar. Bikinili dört kadın güneşin altında mutlu mesut uzanmış.

Devamını Oku
13.07.2025
Zohran efsanesi

Faşizm gemi azıya aldıkça, çarenin yerel siyasetten geçtiği anlaşılıyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Venedik’te düğün

Thomas Mann “Venedik’te Ölüm”ü tam Birinci Dünya Savaşı arifesinde, bir “çöküş” hikayesi olarak kaleme almıştı. “Belle époque/Muhteşem devir”tabir edilen 19. yüzyıldaki 2. sanayi devriminin sonu ile 20. yüzyıl başının sonsuz istikrar, refah ve özgüven çağı sonlanmış, baş döndürücü teknolojik değişimlerle toplumun değerler skalası değişmişti.

Devamını Oku
29.06.2025
İsrail’in ‘pis işleri’

Deyim, Almanya’nın yeni Şansöylesi Friedrich Merz’e ait. Bir haftadır Mertz’in şok...şok...şok bu sözleri konuşuluyor.

Devamını Oku
22.06.2025
Trump’ın ‘oyuncak askerleri’

14 Haziran’da Washington’da bir kutlama için, yerleri dolduracak yedeklere ihtiyaç var.

Devamını Oku
15.06.2025
Dekadans

Donald Trump, Beyaz Saray’a çıktığı ilk yıllarda, “New York’un ortasında, 5. caddede çıkıp birini vursam bir tek seçmen kaybetmem!” demişti.

Devamını Oku
08.06.2025
Kurşun hızı

Adına “muzzle velocity” diyorlar. Deyimi siyasi jargona sokan isim Trump’ın “karanlık prensi” Steve Bannon.

Devamını Oku
01.06.2025
Habeas Corpus nedir?

“Habeas Corpus nedir? Tanımlar mısınız?”

Devamını Oku
25.05.2025
Arabistanlı Donald’ın evreni

İç gerilimlerin cümlemizi sersem ettiği, burnumuzun ucunu göremez hale getirdiği Türkiye’nin dışında bir dünya var.

Devamını Oku
18.05.2025
Trump Vatikan’a da göz dikti

Trump Vatikan’a da göz dikti

Devamını Oku
11.05.2025
Psikolojik harekât

Psikolojik harekât

Devamını Oku
04.05.2025
Vatikan’da dönüm noktası

Vatikan’da dönüm noktası

Devamını Oku
27.04.2025
Romancının ölümü

Romancının ölümü

Devamını Oku
20.04.2025
Starmer’ın sessizliği

Starmer’ın sessizliği

Devamını Oku
13.04.2025
İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

Devamını Oku
06.04.2025