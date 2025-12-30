Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni yıl barış getirir mi?
Deniz Berktay
Son Köşe Yazıları

Yeni yıl barış getirir mi?

30.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bütün Avrasya coğrafyasında çok önemli gelişmeler olsa da yılın bu son günlerinde, dördüncü yılını doldurmak üzere olan Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmek istedim.

2025 yılı, Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte, Batı dünyasındaki bölünmüşlüğü gözler önüne serdi. Zira, Biden yönetiminin Avrupa’da nüfuzu arttırmaya, Rusya’yı çevrelemeye ve bu eksende Ukrayna’yı ileti karakol olarak kullanmaya çalışma politikasından farklı olarak Trump, “Bu savaş benim savaşın değil” diyor ve savaşı ne pahasına olursa olsun (Rusya’ya tavizler pahasına da olsa) sona erdirmeye çalışıyor.

Ancak İngiltere ve Almanya’nın başını çektiği ülkeler, Rusya’yı yıpratma politikasını açık şekilde savunuyor ama ABD olmadan Rusya’ya karşı mücadele edecek güce henüz sahip olmadıklarından, ABD yönetimini Rusya’yla mücadeleye ikna etmeye çalışıyorlar. Ukrayna yönetimi ise Avrupa ile paralel çizgide.

‘YAPICI GÖRÜŞME’

Önceki gün ABD’de düzenlenen Trump-Zelenski görüşmesi bu atmosferde gerçekleşti. Trump bu sefer şubat ayındaki görüşmede olduğu gibi Zelenski’yi kameraların önünde küçük düşürmeye çalışmadıysıysa da Zelenski’nin beklentilerini karşılamadığı, ortak basın açıklamasındaki tavrında da açıkça görüldü. Zaten bu görüşme öncesinde de Trump, Putin’le telefonda görüşmüş ve onunla “son derece yapıcı” bir görüşme yaptığını vurgulamıştı. Bu, Ukrayna yönetiminin duymayı en son isteyeceği bir açıklamaydı.

Zelenski, ABD ve Avrupa ile kararlaştırılan barış planı tasarısını referanduma götüreceğini söylüyor. Bunun ülkedeki milliyetçi kesimlerin tepkisine karşılık “Halk böyle istedi” diyebilmek amacından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

RUSLAR ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETTİ

Ukrayna ordusu aralık ayında önemli bir karşı saldırıyla Rusları Harkov ilinin anahtarı olarak görülen Kupyansk ilçe merkezinden bir ölçüde çıkardıysa da bu başarı sahada durumu değiştirecek nitelikte değil. Nitekim Ruslar, Ukrayna’nın Donbas bölgesi ve Zaporojye ilinde son on beş günde çok önemli ilerlemeler kaydetti. Bir taraftan Ukrayna istihbaratı, “Ruslar 2026’da Dpnbason tamamını ve Zaporojye il merkezini ele geçirmeye çalışacak” derken diğer tarafta da Rus gazeteleri, Rus ordusunun 2026 yazında Zaporojye il merkezine yüklenebileceğini söyleyerek bu sözleri doğruluyor. Ruslar, Zaporojye ilinde çok önemli bir nokta olan (ve dünya tarihindeki ilk ve tek anarşist yönetim olan Mahno hareketinin merkezi olmuş olan) Gulyaypolye’nin neredeyse tamamını ele geçirdi.

Bundan sonra Rusların buradan ilerlemesinin hızlanma ihtimali var. Ruslar da sahadaki avantajlı konumunun önümüzdeki aylarda artacağı beklentisiyle ateşkese ve Batılıların barış taslaklarına pek rağbet etmiyor. Dolayısıyla 2026’ya Karadeniz’in kuzeyinde yine ateş ve kan içinde girilecek. Umalım ki yılın devamı, bu uzun savaşa bir son getirsin.

İlgili Konular: #ABD

Yazarın Son Yazıları

Yeni yıl barış getirir mi?

2025 yılı, Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte, Batı dünyasındaki bölünmüşlüğü gözler önüne serdi. Zira, Biden yönetiminin Avrupa’da nüfuzu arttırmaya, Rusya’yı çevrelemeye ve bu eksende Ukrayna’yı ileti karakol olarak kullanmaya çalışma politikasından farklı olarak Trump, “Bu savaş benim savaşın değil” diyor ve savaşı ne pahasına olursa olsun (Rusya’ya tavizler pahasına da olsa) sona erdirmeye çalışıyor.

Devamını Oku
30.12.2025
Batı ve Ukrayna savaşı

Ukrayna’da savaşın dördüncü yılı dolmak üzere ve her ne kadar taraflar savaşta yıpranmış olsa da savaşın yakın zamanda sona erme sinyalleri henüz güçlü değil.

Devamını Oku
23.12.2025
Balkanlar 30 yıl sonra hâlâ kırılgan

Bosna’daysa etnik grupların oranı dengedeydi. O nedenle buradaki savaş çok kanlı oldu. Bosna Müslümanları bizde zannedilenin aksine Türk değil, Osmanlı döneminde Müslümanlığı benimsemiş olan Slavlar idi (TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 1992’de Bosna’ya giderken Boşnakları Türk zannettiği için, yanlarına tercüman almamış ve gerçek durumu anca Saraybosna Havalimanı’nda öğrenebilmişti!). Hırvat ve Sırpların arkasında Hırvatistan ve Sırbistan’ın olmasına karşılık Boşnakların yakın bir komşu desteğinden mahrum olması da onları mağdur etti.

Devamını Oku
16.12.2025
İbadete milli marşla başlamak

Bugüne gelirsek papanın İznik ziyaretinin kendisi de baştan aşağı dünya siyasetiyle ilgiliydi (bunu da geçen hafta yazmıştım).

Devamını Oku
09.12.2025
Papa ve Atatürk

PAPA XIV. Leo’nun gündemde epey yer kaplayan Türkiye ziyareti önceki gün sona erdi. Ne var ki gezinin gündemine ve yapılan açıklamalara bakacak olursak bu ziyaret, daha uzun bir süre gündemde kalacakmış gibi görünüyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Papa, Türkiye’ye neden geliyor?

Ancak papanın gündeminde Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması gibi konuların olduğu da basına yansıdı ki bu, ziyaretin yoğun siyasi nedenlerinin olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
25.11.2025
Balkanlar yine rekabetin ortasında

Ukrayna’nın Karadeniz’deki liman şehri (ve de üçüncü büyük şehri) Odesa’yı görenler bilir: Bir zamanlar Osmanlı’nın Hacıbey Kalesi’nin olduğu fakat 1700’lerin sonunda Ruslar tarafından ele geçirildikten sonra tamamen yıkılıp yeni baştan inşa edilen Odesa’nın simgesi, limandan yukarı çıkan Potemkin Merdivenleri’dir.

Devamını Oku
18.11.2025
Bir diplomasi faciasının yıldönümü

Savaşın ilk aylarında Türkiye’nin arabuluculuğuyla çatışmalara son verme imkânı varken İngiltere’nin araya girmesi ve dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Lizz Truss’ın “Putin’in imajını koruyacak hiçbir çözüm olmayacak” demesi, bu savaşın en az üç yıl uzamasına yol açan etkenlerden biri oldu.

Devamını Oku
11.11.2025
Vizesiz seyahate son

Koskoca Avrupa’da Türklerin vizesiz girebileceği topu topu altı ülke var: Belarus, Sırbistan, Bosna Hersek, Moldova, Arnavutluk, bir de Makedonya. Rusya’yla vizesiz rejim, 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesiyle askıya alınmış, aradan geçen sürede Türk-Rus ilişkilerindeki bütün yakınlaşmaya rağmen Ruslar bir daha vizesiz rejime dönmemişti. Rusya’nın saldırısına uğrayan, dört yıldır savaşta olan Ukrayna’ya girmekse artık hiç kolay değil.

Devamını Oku
28.10.2025
Ukrayna savaşı: Çok bilinmeyenli denklem

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne zaman bir yerlerde konuşsam herkes şunu soruyor: “Hocam peki, ne zaman bitecek bu savaş?” Ben de naçizane, bu konuda kehanette bulunmanın zor olduğunu söyleyerek savaşın bitişinin birkaç etkene bağlı olduğunu ifade ediyorum.

Devamını Oku
21.10.2025
Ortadoğu gölgesinde Ukrayna

Sadece bizde değil, dünyadaki habercilikte de bir önceliklendirme sıralaması var...

Devamını Oku
14.10.2025
Avrasya Gündemi: Ruhban okuluna neden hayır?

Bildiğimiz üzere Türk vatandaşı olan Fener Patriği Bartholomeos, Trump’la görüşmesinde Türkiye’yi şikâyet etmişti (İngilizce ve Yunanca gazetelerdeki ifadeler ortada). Bartholomeos, Trump’a, 1971’de kapanan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması talebini iletmiş ve ardından ABD, bu konuyu yeniden Türkiye’nin gündemine getirmişti.

Devamını Oku
07.10.2025
Avrasya Gündemi: Yurtdışı oylarıyla kazanılan seçimler

ABD’de Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte Avrasya coğrafyasında ABD ile Rusya arasındaki çekişmenin azalacağı tahmin edilirken son gelişmeler tam tersine işaret ediyor.

Devamını Oku
30.09.2025