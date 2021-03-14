14 Mart 2021 Pazar

En az bir Belhanda daha göndertecek kadar bozuk zeminde, hızı ve mücadelesi yüksek bir karşılaşma seyrettiriyor Kayserispor ve Galatasaray. Fatih Terim bazen futbolcularını değiştirse de uzun zamandır ödün vermediği 4-1-4-1’lik taktiğini 4-1-3-2 olarak güncellemiş. Niyet belli: Falcao ve Muhammed’den maksimum fayda sağlamak. Bu plan asgari müştereklerde işliyor. Galatasaray, pas yapan, topa sahip olan, ileride basan taraf oluyor. Ancak Emre Akbaba’nın arı gibi çalışmasına rağmen bal yapmaması, Emre Kılınç’ın pek de gününde olmaması ilerideki iki forvetin girecek pozisyon bulamamasıyla sonuçlanıyor. Nitekim, bulduklarını da (44. dakikada Saracchi’nin nefis ortasını tek dokunuşla ağlara yollayan Falcao’nun golünde olduğu gibi) hemen değerlendiriyorlar.

Galatasaray’ın son iki maçına damga vuran bireysel hatalar bu maçta da eksik değil. Özellikle 29’da Luyindama’nın akıllara zarar top kaybı Henrique’nin Muslera’nın tam karşısına dikilmesiyle sonuçlanıyor. Ancak topu açınca sonuca ulaşamıyor. Kayserispor’a gelince: Hocalarının verdiği taktiğin hakkını vermeye çalışıyorlar. Savunmaları zaman zaman hantal kalsa da. İki tane çalışkan çocukları var: Biri Aziz. Göze girmek için parmak kaldıran öğrenci misali sık sık ileri çıkarak pozisyon üretmeye çalışıyor. Diğeri Lennon. Speedy Gonzales gibi öyle hızlı çıkıyor ki, Galatasaray savunması ucu ucuna uyanıyor. Maç uzunca bir süre temposu yüksek ancak pozisyonu az olarak devam ediyor. Fatih Terim’in oyuncu değişikliklerine kadar! 68’den itibaren ileri dörtlü komple ‘güncelleniyor’. Onyekuru’nun oyuna girmesiyle hem Kayserispor savunmasının dikkati bölünüyor hem de Galatasaray’ın baskısı artıyor. Nitekim onunla başlayan atak, Falcao’nun vuruşuyla direkten dönüyor ama yine kendisi yetişip 81’de skoru 2-0 yapıyor. 89’da da Feghouli’nin asistiyle bir kez daha gole ulaşan isim oluyor. Galatasaray sadece 3 net pozisyona girip, üçünü de gole çevirip, 3 puanla haftayı tamamlıyor.



KAYSERİ’DEN 2 FARKLI YORUM



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maç sonrası isim vermeden Galatasaray ve Abdurrahim Albayrak’a gönderme yapıp, “Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü herhalde adaletlerini buldular” dedi. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise 6 isimden oluşan hakem heyetlerinden gelen raporda Taylan’ın pozisyonun kırmızı kart olmadığının belirtildiğini söyledi.

