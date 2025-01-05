05 Ocak 2025 Pazar

Mottosu “konsantrasyon” ama henüz tatil ruhunu tam atamamış Galatasaray. Buna bir de Göztepe’nin, Galatasaray’ın alameti farikası olan pas oyununu bozma planı ekleniyor. Bir tarafın illa “Ben böyle oynayacağım” diğer tarafın “Ben de senin oyunu bozacağım” diye ısrar ettiği bu tablo tempolu, baskılı, zevkli ama gol pozisyonu açısından üretken olmayan bir karşılaşma koyuyor ortaya. O kadar ki, bulunan 4 pozisyon var. Onların 3’ü gol oluyor (Osimhen-10-penaltıdan, Romulo 27 ve Yunus 61) biri de gol olup ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Galatasaray puanlarına da koltuğuna da kimseyi ortak etmeden yoluna devam ediyor.

