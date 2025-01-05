Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ortak yok

05 Ocak 2025 Pazar

Mottosu “konsantrasyon” ama henüz tatil ruhunu tam atamamış Galatasaray. Buna bir de Göztepe’nin, Galatasaray’ın alameti farikası olan pas oyununu bozma planı ekleniyor. Bir tarafın illa “Ben böyle oynayacağım” diğer tarafın “Ben de senin oyunu bozacağım” diye ısrar ettiği bu tablo tempolu, baskılı, zevkli ama gol pozisyonu açısından üretken olmayan bir karşılaşma koyuyor ortaya. O kadar ki, bulunan 4 pozisyon var. Onların 3’ü gol oluyor (Osimhen-10-penaltıdan, Romulo 27 ve Yunus 61) biri de gol olup ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Galatasaray puanlarına da koltuğuna da kimseyi ortak etmeden yoluna devam ediyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ortak yok 5 Ocak 2025
Kaptan 23 Aralık 2024
Gururla... 17 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Kürt sorunu demokratik rejim sorunudur!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir insan ve insanlar
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Trump bölgemizde ne yapabilir? Suriye’den çıkar, İran’ı vurur mu?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bu zat kullanışlı bir aparat!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Boşan da semeresini ye...
Zeynep Oral
Zeynep Oral Onat Kutlar... 30 yıl önce...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Canımı yakan fotoğraf
Ahmet Tan
Ahmet Tan Aklımızdaki meret soru...
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Bir günde değil
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Ekonomide öngörüler
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Ortak yok

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler