Ebru Kılıçoğlu
Ortak yok
Mottosu “konsantrasyon” ama henüz tatil ruhunu tam atamamış Galatasaray. Buna bir de Göztepe’nin, Galatasaray’ın alameti farikası olan pas oyununu bozma planı ekleniyor. Bir tarafın illa “Ben böyle oynayacağım” diğer tarafın “Ben de senin oyunu bozacağım” diye ısrar ettiği bu tablo tempolu, baskılı, zevkli ama gol pozisyonu açısından üretken olmayan bir karşılaşma koyuyor ortaya. O kadar ki, bulunan 4 pozisyon var. Onların 3’ü gol oluyor (Osimhen-10-penaltıdan, Romulo 27 ve Yunus 61) biri de gol olup ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Galatasaray puanlarına da koltuğuna da kimseyi ortak etmeden yoluna devam ediyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Ortak yok 5 Ocak 2025
Kaptan 23 Aralık 2024
Gururla... 17 Aralık 2024
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
- Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta!
- Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor
- Asgari ücret ve emekli maaşı hakkında önemli iddia!
- Asgari ücret kaç TL olmalı?
- Yarısı mesleği bırakmayı düşünüyor!
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
- Yankı Bağcıoğlu'ndan Suriye uyarısı:
- CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e tepki!
- Yeni Doğan çetesi davasında çarpıcı itiraflar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- Fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?
- Tuğçe Tayfur: 'Ayırdınız beni babamdan'
- Özgür Özel'den açık çağrı
- İSKİ açıkladı!