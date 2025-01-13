Ebru Kılıçoğlu
Kötü futbol 3 puan
Tutuk, tıkanık ve keyifsiz bir maç... Bunda üç etken var.
Birincisi olağan şüpheli: Soğuk hava ve yağmurla ağırlaşan saha…
İkincisi Başakşehir’in tüm futbol kurgusunu Galatasaray’ı oynatmamak üzerine yapması. Olabilir tabii ama bu agresif savunma anlayışı golü düşünmeye olanak vermiyor.
Üçüncüsü Galatasaray’ın rakibinin oyununa ayak uydurması. Bırakın ileride baskıyı, genel olarak baskı kurmayı tamamen tatil ediyorlar. Sara’nın olmayışı da eklenince gol mevzusu bireysel çabalara kalıyor. Bu kadar tutuk bir maçta G.Saray yediği gole rağmen Barış Alper’in iki golüyle gelen üç puana şükrederek evine dönüyor.
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