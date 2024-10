2015’in kanlı beş ayı (3) Seçimler nasıl tekrarlandı?

15 Ekim 2024 Salı

7 Haziran 2015 seçimlerinde iktidarı kaybeden Erdoğan/ AKP yönetiminin, seçimi tekrarlatabilmek için alet olarak kullandığı terör tehdidinin yarattığı iklimin, kanlı 5 aylık kronolojisine, bugünlere ibret olması için devam ediyorum.

***

16 Ağustos: Başbakan Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan koalisyon görüşmesinde, Bahçeli koalisyona da erken seçime de hayır dedi.

Muş Valiliği, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Varto ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. HAKKÂRİ’de aralarında HDP ve DBP’lilerin de bulunduğu “Demokratik Kent Meclisi” tarafından yapılan “özyönetim” açıklamasının ardından Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve birçok adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

17 Ağustos: Diyarbakır Valiliği, gece 21:00 ile sabah 07:00 arasında Silvan’da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak 18 Ağustos’ta bir gün uzatıldı. Valilik, yaşanan olaylar nedeniyle Silvan, Lice, Kulp ve Dicle ilçelerinde bazı bölgelerin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini de açıkladı.

18 Ağustos: Lice ile Hani ilçeleri arasında kırsal kesiminde askerler ile PKK’li grup arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Sokağa çıkma yasağının ardından toplanan Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Halk Meclisi “özyönetim” ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Devir Teslim töreninde özyönetim ilanları ve yaşanan çatışmalar konusunda “Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası mutlaka verilecektir” dedi.

19 Ağustos: Siirt’te teröristlerin yola döşediği patlayıcı ile zırhlı araçta bulunan 8 asker şehit oldu. Silvan’daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sur ve Silvan ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı. Sur Belediyesi eş başkanları DBP’li Seyid Narin ve Fatma Şık Barut ile Silvan Belediyesi eş başkanları Yüksel Bodakçı ve Melikşah Teke gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP Sur ilçe Eş Başkanı Ali Rıza Çiçek ve birçok DBP üyesi de yer aldı. Sur Belediyesi önünde toplanan belediye başkanları ve sivil toplum örgüt temsilcileri, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ülkede hukuksuzluk, devlet nizamı haline getirilmeye çalışıldığını savundu.

Doğubayazıt’ta DBP, HDP, DTK, Doğubeyazıt Demokratik Halk Meclisi, bir açıklama yaparak özyönetim ilan ettiğini duyurdu. Bitlis’in Hizan ilçesinde DBP, Hizan Demokratik Halk Meclisi, KURDÎ-DER, Demokratik Emek Kongresi (DEMEK), Kadın Meclisi, KJA, MEYADER, DEM-GENÇ, Yerel Yönetimler ve DTK ortak açıklamasıyla “özyönetim” ilanı yapıldı.

22 Ağustos: Kardeşi PKK saldırısında şehit düşen Yarbay Mehmet Alkan’ın cenaze töreninde söylediği sözler her gün şehit haberlerinin geldiği ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

23 Ağustos: Diyarbakır ve Hakkâri’de “özyönetim” açıklaması yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan belediye başkanları tutuklandı.

24 Ağustos: 7 Haziran sonrasında 45 günlük süre zarfında koalisyon turlarından bir sonuç çıkmaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

***

Değerli okurlarım, görüldüğü gibi, siyasal iktidarın, Erdoğan’ın, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü ve dördüncü, belki de beşinci kez Cumhurbaşkanı olmasını meşrulaştıracak bir Anayasa değişikliği için yeniden gündeme getirdiği “Kürt Açılımı”, Türkiye’yi bugünlerdeki karanlığa taşıyan, yukarıdaki olayları tetiklemiştir.

İKTİDARIN OYUNUNA GELİNMEMELİ...

AYNI HATA TEKRARLANMAMALIDIR!