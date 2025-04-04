Faşizmin, toplumu delirtmenin 10 koşulu!

04 Nisan 2025 Cuma

Son günlerde yaşananlar pek çok kimseye “Allah’ım sen benim aklımı koru!” dedirtti!

Ben toplumu delirten bu sürecin tesadüfi değil, kasıtlı olduğunu düşünüyorum.

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Delilik en kısa ve en genel tanımla nesnel gerçeklikten kopuştur.

Bireyin delirmesi, içinde yaşadığı nesnel gerçeklikten kopmuş olması anlamına gelir.

Faşizm bir toplumda, o toplum ancak delirtilirse yani gerçeklerden kopartılırsa egemen olur.

Peki bir toplum nasıl delirtilir?

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1) Korkutmak ve Belirsizlik Yaymak:

Toplumda sürekli olarak bir korku yaratılmalı, insanların mantıklı düşünme ve sağlıklı kararlar alma becerileri bozulmalıdır.

Terörizm, ekonomik çöküş, salgın hastalıklar, dış güçler gibi tehditler sürekli gündemde tutulmalıdır.

Bunlardan hiç kimsenin bağışık olmadığı, her an herkesin tehlike altında olduğu algısı yayılmalıdır.

2) Propaganda Yapmak ve Manipüle Etmek:

Medya ve sosyal medya aracılığıyla toplumun düşünceleri yönlendirilmeli, gerçekler çarpıtılmalı ve halkın kolektif bilinci etkilenmelidir.

Sürekli propaganda hiç kesilmemeli, buna karşı çıkanlar cezalandırılmalıdır!

3) Bölmek ve Kutuplaştırmak:

Toplumda farklı gruplar birbirine karşı kışkırtılmalı, farklı etnik, dini ve/veya sosyal gruplar arasında nefret yaratılmalı, herkesin dengesi bozulmalı, herkes birbirine karşı nefrete ve şiddete yönlendirilmeli, birlikte yaşama iradesi ve ortak değerler yok edilmelidir.

4) Bilgi Kirliliği Yaratmak:

Doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak olanaksızlaştırılmalı, insanlar yanlış bilgi ve yalanlarla yönlendirilmelidir.

Zaman zaman da aynı konuda birbirini tutmayan, farklı bilgiler ve veriler açıklanmalı ama her bilgi açıklaması toplumun nesnel gerçekliklerine aykırı olmalıdır.

Böylece toplumun karar verme süreçleri olumsuz etkilenenir ve bütün toplum gerçeklikten daha kolay kopar.

5) Toplumsal ve Ekonomik Olarak Çökertmek:

Ekonomik krizler, işsizlik, gelir adaletsizliği, geçim sıkıntısı gibi faktörler, sadece bireylerin değil, toplumun psikolojik sağlığını da etkiler.

Sürekli olarak maddi ve manevi zorluklar yaratılmalı, toplumun genel ruh hali bozulmalıdır.

İnsanlar sürekli yoksullaştırılmalı, eğitim sürekli anlamsızlaştırılmalı, sağlık hizmetlerine ulaşım zorlaştırılmalı, sosyal güvenlik yetersizleştirilmelidir.

6) Adaletin Yok Edilmesi Yoluyla Psikolojik Baskı ve Manipülasyon Yapmak:

Hem toplum hem de tek tek bireyler, sürekli bir tehdit algısı altında tutularak insanların normal düşünme ve tepki verme biçimleri bozulmalı, yasalar, kurallar yerine şiddet ve kaba kuvvet egemen kılınmalıdır.

Aynı konularda hemen hemen aynı zamanlarda farklı uygulamalar yapılmalı, değişik kararlar verilmeli, bireylerin ve toplumun güvenlik güçlerine ve adalete güven duygusu yok edilmelidir!

7) Toplumsal İzolasyon Yapmak:

İnsanlar birbirlerinden, toplumsal bağlardan ve destek sistemlerinden izole edilmeli, her türlü örgütsel ve/veya ailesel toplumsal dayanışma ve psikolojik destek ilişkileri yok edilmelidir.

Bu izolasyonla, hem bireylerin hem de toplumun tamamen kırılgan hale gelmesi sağlanmalıdır.

8) Gelecekten Umudu Kestirmek:

Toplumu oluşturan bireylerin ve tüm toplumun gelecekten bütün umutları kesilmelidir.

9) Liderlere ve Partilere Güveni Yok Etmek:

Toplumu kurtaracak, sorunları çözecek bütün örgütlere, partilere ve liderlere karşı karakter suikastları yapılmalı ve hepsi yok edilmelidir.

10) Bireyler İçin Herhangi Bir Kurtuluş Olanağı Bırakmamak: Eğitim almak, çalışmak, dürüst olmak, güvenilir olmak gibi geleneksel başarı yolları yok edilmelidir.

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Peki toplumun akıl sağlığı nasıl korunur?

Faşizm nasıl engellenir?

Pazar günü!