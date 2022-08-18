Hakemlikte devrim

18 Ağustos 2022 Perşembe

Hakemlerin yanlış kararlarıyla sonuçları etkiledikleri yeni bir şey değil. Ama şimdi o noktayı da geçtik. Artık tüm hakemlik kurumunu tartışmak gerek. Geçen sezon 10’dan fazla hakem yetersiz oldukları gerekçesiyle ve başka imalarla görevden alındı. Bu hakemler daha kendilerini savunmadan bir baktık, hem MHK değişmiş hem de bu hakemler görevlerinin başına dönmüş. Neden gittiler neden döndüler anlayan yok. Aslında o an ülke hakemliğinin bittiği andı.

OYUNA DÜŞMAN

Tamam, hakem hata yapar da hatada tutarlılık varsa orada başka şey aranır. Ya hakemin futbolla ve hakemlikle alakası yoktur. Ya da belirli bir takıma karşı önyargılı çıkmıştır sahaya. Ya da çıkartılmıştır. Örnek olarak Alanya-Beşiktaş maçına bakalım şimdi. Maçın skorunun belirlenmesinde en büyük pay hakem Yasin Kol’a ait. Tempolu, presli futbola ayak uyduracak kondisyonu yok bir kere. Koşamıyor, pozisyonlara uzak kalıyor. İkincisi futbol oyunuyla ilgisi yok. Futbolu faul çalma, kart gösterme oyunu sanıyor. En önemlisi de yanlış kararları tutarlı biçimde bir takımın aleyhine. Belli ki kafasında bir kaygı var. Bilmeyen için örnekleyeyim: Emrecan’ı kolay kartlarla atarken, rakip takımın oyuncusu Fatih’e ikinci sarıyı göstermiyor. Weghorst’a yapılan kırmızı kartlık faulü es geçiyor ama itiraz eden Weghorst anında kart görüyor, temposu düşüyor. Haftanın öteki maçlarına bakıyorsunuz. Belli bazı maçlarda belli bazı takımlara hakem çok hoşgörülü, belli bazı takımlara acımasız. Ne yapacağız şimdi? “Hakem hata yapar” deyip geçecek miyiz? Maçlar futbola düşman bu hakemlerle devam edecekse Beşiktaş niye Weghorst’u filan alıyor ki. Neden tempolu, presli, çağdaş bir futbol oynatsın ki Ismael. Nitekim geçen sezon maç başında 9 kişi kalmış takımla Göztepe’yi 2-0 yenmiş olan hoca, belki baskıdan belki de hakemin tavrından korkup defansif bir oyunu seçmiş olamaz mı kırmızı karttan sonra? İkinci bir “Papila Faciası”nın kıyısından dönülmüş olamaz mı? Zaten başında Sabri Çelik’in olduğu MHK’den başka ne beklenir? Hakemliğinde ve önceki MHK görevlerinde futbol için ne yapmış ki? Aslında tekrar tekrar Sabri Çelik’i ve benzerlerini MHK’nin başına getiren zihniyeti sorgulamak gerek. Demek ki değişime karşı olan, manipülasyon gücünden vazgeçmeyen çok derin bir yapılanma var.

TEK ÇARE

Çare ne peki? Artık iflas etmiş hakemlik kurumu tamamen yıkılıp, çağdaş ve bağımsız bir biçimde, liyakatli kişiler tarafından yeni baştan kurulmalı. Geçiş sürecinde ise sahadaki oyunu kurallarına göre yönetecek, saha dışı oyunlardan bihaber yabancı hakemlere görev verilmeli.