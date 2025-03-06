Yeniden Beşiktaş

06 Mart 2025 Perşembe

Bir önceki mali genel kurulu öylesine moral bozucuydu ki, Beşiktaş’ın geleceğinden umudumu kesmiştim neredeyse. Kongre üyelerinin birbirlerine düşmanca tavırları, küfürler, atılan çirkin sloganlar, itişip kakışmalar özellikle Beşiktaş kültürüne hiç yakışmamıştı. Beşiktaş gibi rakiplerine, kurumlara saygılı, şerefiyle hakkıyla kazanmayı kendine şiar edinmiş bir kulüp için bu görüntüler cidden çok can sıkıcıydı.

Hasan Arat yönetiminin kısa zamanda kulübü içine ittiği durum buydu işte. Son divanda denetleme kurulu başkanı Gökhan Tiryaki’nin de açık bir şekilde belirttiği gibi bu bir yıllık sürede kaybeden sadece Beşiktaş olmuş. Borçların Ahmet Nur Çebi yönetiminin istifasının ardından bir yılda ikiye katlanması nasıl bir Beşiktaşlılıktır? Denetleme kurulunun raporunda her şey o kadar açık ki kim borçları azaltmış, kim ikiye katlamış. En vahimi de sportif umutsuzluk ve kültürel çöküş.

Son divan toplantısında ise o vahim genel kurul havasından eser yoktu. Beşiktaş’a yakışır görüntüler izledik. Bunda tabii ki yeni başkan Serdal Adalı’nın payı büyük. Öncelikle camiayı birleştirici tavrı çok önemli. Kararlı duruşu çok önemli. İtiraf edeyim, Serdal Adalı’nın dürüstlüğünden, insani yanından, samimiyetinden, mütevazılığından, Beşiktaş sevgisinden hiç kuşkum yoktu ama bu kadar sağlam durabileceğinden, bu kadar radikal kararlar alabileceğinden çok emin değildim. Ve sportif anlamda bu kadar gerçekçi olabileceğinden, Ole Hoca gibi Beşiktaş’a cuk oturacak bir teknik direktörü bulabileceğinden de emin değildim. Umarım bu kararlılık birkaç ayla sınırlı kalmaz. Çünkü geçmişte Beşiktaş yönetimlerinde çok olumlu adımlar atıldığı dönemler oldu. Ama rantçı sistem bir şekilde işleri kendi lehine çevirmeyi başardı. Futbolun başına çöreklenmiş rantçı çevreler böylesi değişimlerden hiç hoşlanmazlar çünkü. Sürekli pusudadır onlar. Çeşitli manevralarla yine eski pozisyonlarını almaya çalışırlar. Bir kararsızlık anını, bir tökezleme anını beklerler.

Şimdi yapılması gereken ilk şey Beşiktaş genel kurulunun ve tabi taraftarların Beşiktaş’ın kültürüne, geleneklerine sahip çıkmaları. Adalı yönetimine de Ole Hoca’ya da zaman vermeleri. Adalı, “Üç transfer sezonuna ihtiyacımız var, adım adım yeni takımımızı kuracağız” diyor. “Beşiktaş’ın mali durumunu düzeltmemiz gerekiyor” diyor. Gelecek üç yılı ipotekten kurtarmaya çalışıyor. Bu tabloda Beşiktaşlıların yapacağı tek şey yardımcı olmak. Söylemeden edemeyeceğim, bir de başkanın, Arat yönetiminde yer alıp da şimdi ona yanaşma manevralarında olan her devrin adamlarına karşı dikkatli olması gerek.