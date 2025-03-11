G.Antep’in kalecisi!

11 Mart 2025 Salı

Beşiktaş ilk on birinde tek değişiklik Svensson’un yerinde Talha’nın olmasıydı. Rashica idareten sağ bek oynayan Talha’ya yardım etmeyince G.Antep sağ kanadı kullandı daha çok. Zaten G.Antep iyi takım, iyi paslaşıyor. Kartal ise mağlubiyete rağmen her maç gelişiyor. Karşı alana geçtiklerinde akışkan paslaşıp boş adamı buldular. Ve zaten böyle penaltı kazandılar. Gedson-Chamberlain ikilisi hem atakta hem savunmada takıma kalite katıyor. Rafa da rahat oynuyor. Ama bu Beşiktaş’a rağmen goller G. Antep’ten geldi ardı ardına. Ve Kartal evinde kaybetti. Bu arada dün akşam maçı yöneten hakem değil G.Antep’in kalecisiydi.