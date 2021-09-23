Herkese günaydın / Şiirin sultanları
Necati Cumalı’nın Nurullah Ataç’a adadığı “Günaydın” başlıklı kısa bir şiiri var:
Günaydın tavuklar, horozlar
Artık memnunum yaşamaktan
Sabah erkenden kalktığım zaman
Siz varsınız;
Gündüz, işim var, arkadaşlarım,
Gece, yıldızlar var, karım var,
Günaydın tavuklar, horozlar!
Ne güzel bir şiirdir! Kimi ders kitaplarında da yer alır. Şimdi herkese bu şiir, ilaç gibi gelmiştir. Çünkü güzel alışkanlıklarımız gibi, güzel sözcüklerimizden biri olan “günaydın” da artık kuşatılmış durumda. Ama Cumhuriyet felsefesini içselleştiren bireyler, hele de İlhan Berk’in “Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün” dizesindeki gibi, Cumhuriyetin güzelliğini yaşamak/yaşatmak isteyenler, bu kuşatılmışlığa boyun eğmezler. Tam tersine kuşatanlara ders olsun diye, belki de üç kez “günaydın” derler!
Şiirin sultanlarına gelince...
Geçen yazıda beş, bugün altı kadın şairimizin yurtdışındaki başarılarını anlatmaya çalışıyorum.
Böylece on bir şairimizi “Şiirin sultanları” diye tanımlasam da yanıtı gecikenler olsa da elbette şiirleri yurtdışında yayımlanan daha pek çok kadın/erkek şairimiz var. Zaten amacım herkesi tanıtmak da değil. Sporda olduğu gibi, şair kadınlarımızın da uluslararası başarısına dikkat çekmek; o kadar...
İTALYA PARLAMENTOSU’NDA OKUNAN ŞİİR
Melek Özlem Sezer’in Azerbaycan’da bir şiir kitabı çıktı. Çocuk kitapları da iki kez Almanya’da ve bir kez Fransa’da yayımlandı.
Suriye’de iki festivale katıldı. Bu ekimde de Kiev’de bir uluslararası şiir festivaline davet edildi.
Oya Uysal’ın kitap olarak değil ama çevrilen şiirleri var. Yurtdışında Budapeşte şiir festivaline katıldı.
Neşe Yaşın’ın Türkçe dışında Yunanistan’da Yunanca ve Kıbrıs’ta iki İngilizce şiir kitabı yayımlandı. Uluslararası yirmiden fazla şiir festivaline davetli katıldı. Yurtdışından aldığı dört şiir ödülü bulunuyor.
Müesser Yeniay’ın Türkçe dışında Macaristan, ABD (San Francisco), Vietnam, İspanya, Kolombiya, Hindistan, Fransa, Japonya, ABD (Texas), İran, Portekiz ülkelerinde Macarca, İngilizce, Vietnamca, İspanyolca, Hintçe, Fransızca, Japonca, Farsça, Portekizce dillerinde on bir şiir kitabı yayımlandı. Uluslararası Voix Vives Şiir Festivali Temmuz 2013 (Sete, Fransa), Medellin Şiir Festivali, Temmuz 2014 (Kolombiya), II. Asya Pasifik Şiir Festivali 2015 (Vietnam) başta olmak üzere birçok şiir festivaline davetli olarak katıldı. ABD, Hong Kong ve Belçika’da bir ay süresince konuk yazar olarak bulundu. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını protesto etmek için İtalya Parlamentosu’nda “Ana Yas” adlı şiiri Susanna Ceccardi tarafından okundu. Yurtdışında ABD’de 2016 Pushcart Ödülü’ne Muse Pie Press tarafından aday gösterildi.
Zeynep Aliye’nin yurtiçinde ya da yurtdışında herhangi bir yarışmaya katılmışlığı yok. Ancak şair olarak İspanya’nın Murcia kentinde, ikincisi 1997 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen Selanik’te, üçüncüsü Sırbistan Belgrad’da olmak üzere üç ayrı festivale davet edildi ve şiirlerini okudu.
MÜESSER YENİAY’IN ŞİİRİ
Necati Cumalı’nın “Günaydın” şiiriyle başladım, Müesser Yeniay’ın yazdığı İtalyan Parlamentosu’nda milletvekili Susanna Ceccardi’nin okuduğu “Ana Yas” şiiriyle bitirmek istiyorum.
Kadın şairlerimizin bu yurtdışı başarılarını da bugünlerde yaşanan Atatürk devrimlerinden biri olan dil devriminin 89. yıldönümünde yürekten kutluyorum. (“Ana Yas” şiirinin derin anlamını merak edenlere Engin Fırat’ın Müesser Yeniay Şiirini Kuramsal Okumak kitabını öneriyorum. )
İyi ki şair, iyi ki şiir var...
Kadın olmak
istila edilmekmiş anne
her şeyimi aldılar
çocukluğumu bir kadın
kadınlığımı bir erkek
Tanrı kadını yaratmasın
Tanrı doğurmayı bilmez
kaburga kemikleri kırıldı işte
bütün erkeklerin
boynumuz kıldan ince
erkekler bir cenaze gibi
taşıyor omuzlarında bizi
ayak altında kaldık
bir tüy gibi hafif uçtuk
bir âlemden bir âdeme
sözlerim de onların
ayak izidir anne
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