Herkese günaydın / Şiirin sultanları

23 Eylül 2021 Perşembe

Necati Cumalı’nın Nurullah Ataç’a adadığı “Günaydın” başlıklı kısa bir şiiri var:

Günaydın tavuklar, horozlar

Artık memnunum yaşamaktan

Sabah erkenden kalktığım zaman

Siz varsınız;

Gündüz, işim var, arkadaşlarım,

Gece, yıldızlar var, karım var,

Günaydın tavuklar, horozlar!

Ne güzel bir şiirdir! Kimi ders kitaplarında da yer alır. Şimdi herkese bu şiir, ilaç gibi gelmiştir. Çünkü güzel alışkanlıklarımız gibi, güzel sözcüklerimizden biri olan “günaydın” da artık kuşatılmış durumda. Ama Cumhuriyet felsefesini içselleştiren bireyler, hele de İlhan Berk’in “Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün” dizesindeki gibi, Cumhuriyetin güzelliğini yaşamak/yaşatmak isteyenler, bu kuşatılmışlığa boyun eğmezler. Tam tersine kuşatanlara ders olsun diye, belki de üç kez “günaydın” derler!

Şiirin sultanlarına gelince...

Geçen yazıda beş, bugün altı kadın şairimizin yurtdışındaki başarılarını anlatmaya çalışıyorum.

Böylece on bir şairimizi “Şiirin sultanları” diye tanımlasam da yanıtı gecikenler olsa da elbette şiirleri yurtdışında yayımlanan daha pek çok kadın/erkek şairimiz var. Zaten amacım herkesi tanıtmak da değil. Sporda olduğu gibi, şair kadınlarımızın da uluslararası başarısına dikkat çekmek; o kadar...

İTALYA PARLAMENTOSU’NDA OKUNAN ŞİİR

Melek Özlem Sezer’in Azerbaycan’da bir şiir kitabı çıktı. Çocuk kitapları da iki kez Almanya’da ve bir kez Fransa’da yayımlandı.

Suriye’de iki festivale katıldı. Bu ekimde de Kiev’de bir uluslararası şiir festivaline davet edildi.

Oya Uysal’ın kitap olarak değil ama çevrilen şiirleri var. Yurtdışında Budapeşte şiir festivaline katıldı.

Neşe Yaşın’ın Türkçe dışında Yunanistan’da Yunanca ve Kıbrıs’ta iki İngilizce şiir kitabı yayımlandı. Uluslararası yirmiden fazla şiir festivaline davetli katıldı. Yurtdışından aldığı dört şiir ödülü bulunuyor.

Müesser Yeniay’ın Türkçe dışında Macaristan, ABD (San Francisco), Vietnam, İspanya, Kolombiya, Hindistan, Fransa, Japonya, ABD (Texas), İran, Portekiz ülkelerinde Macarca, İngilizce, Vietnamca, İspanyolca, Hintçe, Fransızca, Japonca, Farsça, Portekizce dillerinde on bir şiir kitabı yayımlandı. Uluslararası Voix Vives Şiir Festivali Temmuz 2013 (Sete, Fransa), Medellin Şiir Festivali, Temmuz 2014 (Kolombiya), II. Asya Pasifik Şiir Festivali 2015 (Vietnam) başta olmak üzere birçok şiir festivaline davetli olarak katıldı. ABD, Hong Kong ve Belçika’da bir ay süresince konuk yazar olarak bulundu. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını protesto etmek için İtalya Parlamentosu’nda “Ana Yas” adlı şiiri Susanna Ceccardi tarafından okundu. Yurtdışında ABD’de 2016 Pushcart Ödülü’ne Muse Pie Press tarafından aday gösterildi.

Zeynep Aliye’nin yurtiçinde ya da yurtdışında herhangi bir yarışmaya katılmışlığı yok. Ancak şair olarak İspanya’nın Murcia kentinde, ikincisi 1997 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen Selanik’te, üçüncüsü Sırbistan Belgrad’da olmak üzere üç ayrı festivale davet edildi ve şiirlerini okudu.

MÜESSER YENİAY’IN ŞİİRİ

Necati Cumalı’nın “Günaydın” şiiriyle başladım, Müesser Yeniay’ın yazdığı İtalyan Parlamentosu’nda milletvekili Susanna Ceccardi’nin okuduğu “Ana Yas” şiiriyle bitirmek istiyorum.

Kadın şairlerimizin bu yurtdışı başarılarını da bugünlerde yaşanan Atatürk devrimlerinden biri olan dil devriminin 89. yıldönümünde yürekten kutluyorum. (“Ana Yas” şiirinin derin anlamını merak edenlere Engin Fırat’ın Müesser Yeniay Şiirini Kuramsal Okumak kitabını öneriyorum. )

İyi ki şair, iyi ki şiir var...

Kadın olmak

istila edilmekmiş anne

her şeyimi aldılar

çocukluğumu bir kadın

kadınlığımı bir erkek

Tanrı kadını yaratmasın

Tanrı doğurmayı bilmez

kaburga kemikleri kırıldı işte

bütün erkeklerin

boynumuz kıldan ince

erkekler bir cenaze gibi

taşıyor omuzlarında bizi

ayak altında kaldık

bir tüy gibi hafif uçtuk

bir âlemden bir âdeme

sözlerim de onların

ayak izidir anne