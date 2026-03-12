Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nerede verdikleri sözler
Gülengül Altınsay
Son Köşe Yazıları

Nerede verdikleri sözler

12.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Anımsayın neyin sözünü vererek TFF’nin başına geçmişti İbrahim Hacıosmanoğlu, “Şeffaf ve adil bir yönetim”. Öyle değil mi? Çünkü acilen futbolun şeffaflığa ve adil bir yönetime gereksinimi vardı. Peki geldiğimiz noktada herhangi bir şeffaflık ya da adil yönetim emaresi görebiliyor musunuz?

Beşiktaşlılar skandal kararlarla yönetilen Galatasaray maçının VAR kayıtlarını istiyor mesela. Ayrıca VAR koridorlarının kamera görüntülerini de. Ama Hacıosmanoğlu Trabzon’un bir pozisyonunda avantaj kuralı uygulanmadığı için telefonla canlı yayına bağlanmış ve “Pazartesi günü hakem arkadaşla görüşeceğim. Hakem hatasını anlarım, VAR hatasını kabul etmem” demişti. Fakat Beşiktaş’ın hakları hem de katmer katmer yenirken kendisi ortada yok. VAR kayıtlarını ve VAR odası görüntülerini istemek böylesi bir maçtan sonra Beşiktaş’ın hakkı değil mi? Zaten doğranmışsın, rakibin istediği gibi, “Nasıl olsa bize kart gösteremezler” rahatlığıyla oynamış, bari kayıtlarını gösterin. Ben Galatasaray’ın golünden de şüpheliyim. Statta seyrederken ofsayt sanmıştım, VAR düzeltir diye boşuna beklemiştim. Ayrıca öylesi kritik pozisyonlarda VAR’ın insafı da önemli. Yarı otomatik denen sistemde topu göremiyorsunuz. Pozisyonu hangi karede durduruyorsunuz, esas belirleyici olan bu. Peki şu dakikadan sonra güvenebilir miyiz onlara? Taa en başta insanların “VAR gelecek adaletsizlikler bitecek” sevinci yaşadıkları zamandan beri, “VAR tam tersine başımıza yeni dertler açacak manipülasyon aracı olacak” demiştim. Çünkü VAR kadrosu uzaydan gelmiyor ki. Onlardan çok farklı bir tutum beklemek niye? Bakın sadece 1 gün sonra Kayserispor, Dorukhan’a 8. dakikada VAR’dan gelen kırmızı kartla Trabzon karşısında 10 kişi kaldı. Yani dün öyle bugün böyle. O zaman insanlar “VAR takımına göre karar veriyor” demez mi?

Değil farklı maç aynı maçın içinde bile iki takıma farklı standartlar uygulayarak futbolda adalet nasıl sağlanacak? Sonra taraftarlar arasında düşmanlık olursa bunun sorumlusu kim olacak? Futbolu kurallarıyla takım ayrımı gözetmeksizin yönetmek, işini doğru yapmak bu kadar mı zor?

Zaten beni asıl üzen uğradığımız ahlâk erozyonu. Şunun veya bunun şampiyon olması ya da 2. veya 3. olması değil. Futbolcusu sahada düzgün oynamaz, çeşitli numaralar yapar, hakemi düzgün maç yönetmez, maçı çığrından çıkarır, TFF’si, MHK’si tüm bunlara müdahale edemezse biz nasıl şeffaflıktan ve adaletli yönetimlerden bahsedebiliriz? Bu durum sürdükçe, bu çürümenin asıl sorumlusu sahadaki hakemler değil, sistemin başındakilerdir böyle biline.

İlgili Konular: #TFF #Maç #futbol #var #İbrahim Hacıosmanoğlu

Yazarın Son Yazıları

Nerede verdikleri sözler

Anımsayın neyin sözünü vererek TFF’nin başına geçmişti İbrahim Hacıosmanoğlu, “Şeffaf ve adil bir yönetim”.

Devamını Oku
12.03.2026
Uyum sorunu

Beşiktaş’ın yeni oyuncuları derbinin ağırlığı altında ezilmiş gibi başlıyorlar oyuna.

Devamını Oku
08.03.2026
Hırsızlığa son

Bir sürü masrafa girildi ama bu yeni transferler yeteneklerinin ötesinde takımı sahiplenişleriyle de beğeni topluyor. Sonuçta Beşiktaş artık taraftarına ümit veriyor. Ve Beşiktaş uzun bir aranın ardından eski “büyük takım” kimliğine kavuşuyor.

Devamını Oku
06.03.2026
Kartal yükseliyor

Bu kadar yeni oyuncu olunca Beşiktaş için her 90 dakika artık bir test maçı gibi.

Devamını Oku
01.03.2026
F.Bahçe’nin eksiği

Sürekli tekrarlayıp duruyorum; bir takımın başarısı için olmazsa olmaz şeyler istikrar ve uyum.

Devamını Oku
26.02.2026
G.Saray’ın farkı

Kendimi sürekli tekrarlıyorum; başarı için en önemli şeyin istikrar olduğu konusunda.

Devamını Oku
19.02.2026
Hakemine bak...

Tamam sürekli yeni transferle takımda istikrar yakalamak zor. Tamam Beşiktaş’ın Alanya maçındaki yeni transferleri -Oh hariç- ilk kez takıma katıldıklarından oraya buraya gereksiz koşarak alanlarını boş bıraktılar. Ve Alanya’nın kolay goller bulması da bu yüzdendi. Tamam Sergen Yalçın’ın takıntıları var. Tamam takımın hiçbir oturmuş oyun planı yok; kanatlar bomboş, orta alan bomboş.

Devamını Oku
13.02.2026
Değişen bir şey yok

Anlaşılıyor ki Beşiktaş’ta planlı programlı hiçbir hareket yok.

Devamını Oku
07.02.2026
Kimseyi almayın

Beşiktaş’taki transfer sorumlularının doğru dürüst birini alamayacakları belli oldu.

Devamını Oku
29.01.2026
Korktuğum oldu

Beşiktaş kalanlarla zorunluluktan bir 11 kurmuş.

Devamını Oku
27.01.2026
Yapmadan bozanlar

Beşiktaş’tan giden gidene.

Devamını Oku
24.01.2026
Son nefeste

Maçın en kötü başlayanı uydurduğu faul düdükleriyle orta hakemdi.

Devamını Oku
20.01.2026
Hep kasa kazanıyor

Medyamızın, taraftarların, menajerlerin ve aracıların en sevdiği dönemdeyiz; ara transfer dönemi.

Devamını Oku
08.01.2026
2026’da açıkla başkan

Yeni bir yıla daha girdik ama sorunlarımızı da birlikte getirerek.

Devamını Oku
01.01.2026
Yalçın, Yalçın’a karşı

Cerny, Abraham ve Orkun’un bireysel becerilerine kalmış her şey. Oyun içinde dalgalanmalar, skorlarda dalgalanmalar hep bu yüzden. “Bireysel hata” gibi ucuz mazeretlerden değil.

Devamını Oku
25.12.2025
Cerny var

Her iki takımda da büyük eksikler var.

Devamını Oku
24.12.2025
Eğrisi doğrusuna

Sakat, cezalı ve milli takımlara gidenler nedeniyle Beşiktaş’ta Demir Ege, Kartal ve Taylan ilk on birde.

Devamını Oku
21.12.2025
Mağdurlar ve saflar

Yine değişen bir şey yok; ne maç yönetimlerinde, ne hakem atamalarında ne de kulüp yöneticilerinin tavırlarında.

Devamını Oku
18.12.2025
VAR kararıyla

Böyle skor korunamaz, korunamıyor da zaten. Skor eşitleniyor: 3-3. Uzatmalarda Beşiktaş’ı Allah koruyor. Sonuçta ben de skoru belirleyen VAR ile ilgili Trabzonlu TFF Başkanı’ndan bir açıklama bekliyorum.

Devamını Oku
15.12.2025
Laf değil eylem

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamalarla bize ne demek istedi?

Devamını Oku
11.12.2025
Fırsat kaçtı

Beşiktaş’ın ilk on birinde 6-7 oyuncu belli artık. Ama ben mesela Milli Takım kalecisi Mert’in, Sergen Yalçın’la birlikte neden itibar kaybına uğradığını anlamıyorum.

Devamını Oku
09.12.2025
Korku derbisi

Pazartesi akşamı ne izledik biz?

Devamını Oku
04.12.2025
3 başkan 4 hoca

Baştan söyleyeyim.

Devamını Oku
20.11.2025
Bahis bir virüs müdür?

Baksanıza adalete olan inancımızın her gün daha da azaldığı şu kirlenmiş futbol ortamını birileri bahis üzerinden temizleme kararı almış.

Devamını Oku
13.11.2025
Işık belirdi

Önde presle rakip alanda topu tutabilme, savunmadan güvenli çıkışlar, kanatların iyi çalışması Beşiktaş’ın artılarıydı

Devamını Oku
09.11.2025
Beşiktaş’a yakışmayanlar

Beşiktaş’ın son mali kongresi kulüpte işlerin hangi noktalara vardığının bir göstergesi maalesef.

Devamını Oku
06.11.2025
VAR kararıyla

Beşiktaş baskılı ve enerjik başlıyor ve 2 golle öne geçiyor. Ama VAR’ın işgüzarlığıyla, hakemin sarı kartı kırmızıya dönüyor, Orkun gereksiz hareketi yüzünden atılıyor ve Kartal 10 kişi kalıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Sorun çok derin, derini kazın!

Bu ligin şaibeli olduğunu zaten hep biliyorduk.

Devamını Oku
30.10.2025
Gelişme yok

Maçın hemen başında Toure’nn soldan top sürerek ceza alanına girişi, Cerny’nin yerden topu uzatışı ve Cengiz’in net vuruşuyla Beşiktaş Kasımpaşa karşısında öne geçiyor.

Devamını Oku
27.10.2025
Deniz’in gözyaşları

Ne sebeple olursa olsun maç ertelenmesine karşıyım.

Devamını Oku
25.10.2025
Sadece 3 puan

Süper Lig’i yayıncı kuruluş mu yönetiyor?

Devamını Oku
23.10.2025
İyi günde uyarılar

Zafer sarhoşluğu içindeyiz.

Devamını Oku
16.10.2025
Takım ve hakem yokken

Maç yazımda “Fırsat kaçtı” başlığını atmıştım.

Devamını Oku
09.10.2025
Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

Devamını Oku
05.10.2025
Fırsat kaçtı

Galatasaray derbinin favorisiydi. Ama belli ki Liverpool maçının yorgunluğu vardı.

Devamını Oku
05.10.2025
Derin hassasiyet

Bitmeyen çilemiz bizim bu; tribünlerin küfürlü sloganlar nedeniyle sürekli ceza yemesi.

Devamını Oku
02.10.2025
Kardeşler’in suçu ne?

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir?

Devamını Oku
26.09.2025
Rafa ve Devrim

Garabetler ülkesiyiz; anımsarsanız 2004’te tekrarlanan Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı ocak transferleri de kullanılarak oynanmıştı.

Devamını Oku
25.09.2025
Sportmenlik neyimize?

Beşiktaş-Başakşehir maçından çıktım koşa koşa eve geldim.

Devamını Oku
19.09.2025
Kulüpçülük takımı mı?

Bakın Erkek Milli Basketbol Takımımızın oyuncusu Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkma başarısı gösterildikten sonra “Biz saha içinde ve saha dışında birlikte zaman harcamaktan çok zevk alıyoruz” diyor.

Devamını Oku
11.09.2025