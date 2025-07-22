Siyasi iktidar, son dönemde izlediği politikalarla, başta kendi tabanı olmak üzere tüm seçmenlerin kafasını karıştırıyor. İktidar bloku, kendi oluşturduğu zikzaklar ve yarattığı açmazlar içinde savruluyor! Bu durum, aslında tam anlamıyla tükenmişliği ifade ediyor.

Artık hikâyesi tükenen ve yeni bir hikâye yazmaya da mecali kalmayan iktidar, tüm gücüyle karşıtlarına yükleniyor. Muhalefeti sıkıştırmaya, itibarsızlaştırmaya ve mümkünse dağıtıp etkisizleştirmeye çalışıyor. Bu hedef de ister istemez kaotik bir ortama yol açıyor.

‘PKK İLE BARIŞ, CHP’YLE SAVAŞ’

Bu bağlamda, baş hedef olarak da iktidarın seçeneği ve halen ülkenin birinci partisi olan CHP ile belediyeleri seçilmiş görünüyor. Son yerel seçimde ülkenin tüm önemli kentlerini kazanan ve birinci parti haline gelen CHP, artık iktidarın boy hedefindedir.

İktidar blokunun, şimdiye kadar terörist gördüğü kesimlerle barış ilam ederken ülkenin kurucu partisine karşı neredeyse savaş ilan etmesi ne anlama geliyor? Bu durum, iktidar çevrelerinin geçmişten günümüze izledikleri siyasal stratejileri ve söylemleri boşa düşürüyor. Seçmen nezdinde de iktidara ve politikalarına karşı güvensizlik oluşturuyor.

MUHALEFETİ DÜŞMANLAŞTIRMAK

İktidar günümüze kadar hep siyasi ortamı gererek, kutuplaştırarak ve kendisine siyasal düşmanlar yaratarak yürüdü. Siyasal gerginlikten ve kutuplaşmalardan beslendi. Doğrusu zaman zaman bunu ifade etmekten de çekinmedi.

Bugüne kadar “terörist” olarak nitelendirilen çevreler iktidarın baş düşmanıydı. Son genel seçimde ana muhalefet ve adayı da işbirliği yapmakla suçlanmıştı. Yerel seçimde bazı seçim çevrelerinde işbirliği yapıldığı gerekçesiyle muhalif belediye başkanları ile meclis üyeleri tutuklanmıştı. İşte şimdi gelinen durum, bütün bu konularda iktidarı açmaza düşürüyor.

‘3T’ VE ÖZGÜR ÖZEL

İçinde bulunduğumuz sürecin yakın siyasal hedeflerini, CHP lideri Özel kısaca “3T” olarak ifade ediyor. Bunlardan birincisi “terörsüz ve demokratik Türkiye”; ikincisi “tutuksuz yargılama” ve üçüncüsü de “TRT’den canlı yayın”dır. Şimdilik yayın konusunda mesafe alınmış görünüyor. Ancak objektif yayın için son derece dikkatli olunmalıdır.

İktidarın çelişkili tutumunun sergilenmesinde, CHP oldukça etkili oluyor. CHP’liler, iktidarın hamlelerine başarıyla göğüs geriyorlar. Bu bağlamda biz de hem ülkemizdeki siyaset bilimcileri hem de dünyadaki tüm düşünce ve eylem insanlarını; bu örnek siyasal-toplumsal mücadeleyi dikkatle izlemeye ve değerlendirmeye çağırıyoruz. İleride bugünlerin tarihçesi yazılacak ve gelecek kuşaklara örnek gösterilecektir.

CUMHURİYET VE YURTTAŞLIK

Son günlerin bir başka kafa ve kavram karışıklığı konusu, “ümmet” yaklaşımıyla etnik ve dinsel temelli siyasetin öne çıkarılmasıdır. Böylesi yapay tartışmalarla gündem meşgul edilerek halkın temel yakıcı sorunları unutturulmaya çalışılıyor. Ayrıca Cumhuriyetin temel değerleri ve yurttaşlık anlayışı sorgulanmak isteniyor. Böylece “yeni Osmanlıcılık” hayallerinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Oysa insanımız kendi yaşamsal sorunlarının çözülmesini istiyor, siyasetten de bunu bekliyor. Muhalefet tümüyle halkın güncel ve yaşamsal sorunlarına odaklanmalıdır. Siyasetini ve muhalefetini ekonomik-sosyal konular üzerinden inşa etmelidir. Kimlik siyaseti yerine sınıf ve sorun temelli yaklaşım etkin olmalıdır.

DEM’İN YERİ MUHALEFET

Halkın çoğunluğunu yeniden kazanamayacağını anlayan iktidar, geleceğini muhalefetin dağılmasına ve zayıflamasına bağlıyor. Olası dağınıklıktan yeni ittifaklar çıkarmaya çalışıyor. Burada da “muhalefetin yumuşak karnı” olarak tanımlanan DEM’i gözüne kestirmiş görünüyor. Terörün sona erdirilmesi süreciyle DEM de iktidar blokuna dahil edilmek isteniyor. Hatta bu durum ilan ediliyor!

Oysa DEM bir muhalefet partisidir; seçmeni muhalif kimliği ve değerleri için oy vermiştir. Ayrıca en zor zamanlarda, seçim barajını aşabilmesi için pek çok muhalif seçmenin destek verdiği de unutulmamalıdır. DEM, emperyal oyunların aktörü ve iktidarın yedeği olmamalıdır. Muhalif çevreler de DEM’i iktidar blokuna itmemelidir. Muhalefet, en geniş birlikteliği oluşturmalı ve korumalıdır. Siyasi iktidar kendi açmazlarıyla baş başa kalmalıdır.

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CHP’nin önceki genel başkanlarından ve gazetemizin yazarlarından, değerli meslek büyüğümüz Altan Öymen’i üzüntüyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.