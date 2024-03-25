Sandığa küsmek olmaz

25 Mart 2024 Pazartesi

Kritik bir haftaya merhaba diyoruz. Yerel seçimler için artık sayılı gün kaldı. Aylardır süren tartışmalarla birlikte gözler sandık başında olacağımız pazar gününe çevrilmiş durumda. Siyasi partilerde heyecan büyük. Seçmenlerde de aynı heyecan var mı sorusu ise biraz karmaşık. Kimi araştırmaya göre ağır ekonomik kriz, mayıs ayındaki tartışmalı seçim süreci ve kutuplaşmış siyaset arasında sıkışan yurttaşın bir kısmı bıkkın, umutsuz ve ilgisiz. Hatta özellikle gençler arasında kararsızların oranındaki artış dikkat çekici. Ama işte bu noktada hepimizin bir kez daha şapkasını önüne koyup düşünme vakti. Demokrasinin, seçim hakkının ne kadar önemli olduğunu, yurttaşlık sorumluluğunu, her bir oyun değerini hatırlamak gerekiyor. Bıkkınlık, vazgeçiş, küsme gibi duygusal kopuşlara kapılmamak da...

BİR OY ÇOK ŞEYDİR!

Ülke tarihimiz yurttaşların sandığı sahiplenmesi ve oy kullanmayı ciddiye almasını gösteren pek çok örnekle dolu. 2019 yerel seçimlerinde katılım oranımız yaklaşık yüzde 85’ti. YSK verilerine göre 14 Mayıs’taki seçimlere yurtiçinde katılım oranı yüzde 88.92, 28 Mayıs’ta ise 85.72’ydi. Bu oranlarla Türkiye, 14 Mayıs’taki seçimlerde yurtiçi seçmen katılım oranıyla OECD üyesi ülkeler arasında 3. sırayı aldı. ABD, Fransa, İngiltere’nin de aralarında olduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. 2022 seçimlerinde yaklaşık yüzde 90 katılım oranıyla Avustralya, OECD üyeleri arasında ilk sıradaydı. Bu pazar günü de yine hep birlikte barış ve huzurla, heyecan ve umutla, genci yaşlısıyla sandığa koşma zamanı. Yönetimde kimi görmek istediğimizi belirlemek, bu tarihi kararın bir parçası olmak istiyorsak “Aman boşver, bir oydan ne olur ki” dememek önemli.

Oyumuzu verirken nasıl bir gelecek, yerel yönetim anlayışı istediğimizi düşünelim. Talan, rant, gerici zihniyetle mücadelede birlik ruhunun önemini bir kez daha hatırlayalım. Atatürk ilkelerinin izinde; demokratik, laik, hukuk devletinde sahip olduğumuz haklarımızın bilinciyle, kazanımlardan bir adım geriye düşmemek için oyumuzu mutlaka kullanalım.

TGC’DEN 6 ÖDÜL

Cumhuriyet gazetesi olarak geçen hafta büyük bir gurur yaşadık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri çerçevesinde altı arkadaşımız ödüle değer bulundu. Murat Ağırel, “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile Siyasal Haber Ödülü’nü aldı. Miyase İlknur, “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile ekonomide; Figen Atalay, “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberiyle eğitimde övgüye değer görüldü. Sağlıkta ise Merve Kılıç Dokuzoğlu’nun “GATA’da iplik bile yok” başlıklı haberi ödüle değer bulundu. Spor alanında Cumhur Önder Arslan, “Süper baba Buruk” başlıklı haberiyle; “Sayfa düzeni” alanında da Ece Kurtuluş Dursun, 7 Şubat’taki “Birinci sayfa” ile övgüye değer görüldü.