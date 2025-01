400 hesabı!

21 Ocak 2025 Salı

Siyasette aynı harfle başlayan tanımlamalar, uyaklı sözler akılda kalması bakımından sık tercih edilen yöntemdir. Örneğin AKP iktidara gelirken 3 Y’yi ortadan kaldırmak iddiasındaydı. Yolsuzlukları, yoksulluğu, yasakları yok edecekti.

2002’den bugüne baktığımızda; yoksulluğu tabana yaydı. Artık Türkiye’nin üçte biri yardımla ayakta durabiliyor.

Yolsuzluğu, denetimi ortadan kaldırarak araştırılamaz, ortaya çıkarılması zor hale getirdi. Bir yandan Sayıştay’ı devre dışı bırakıp mali yargıyı ortadan kaldırıyorsunuz bir yanda muhalefet belediyelerine istediğiniz suçlamayı yapıyorsunuz.

Yasakları sıralamak zor. Yasak olmayanları anlatmak daha kolay. İktidara övgü dışındaki her şey her an yasak kapsamına girebilir.

Gelinen noktada 3 Y şuna dönüştü:

Yağma, yıkım, yalan.

***

Seçim sürecini başlatan AKP’nin bu dönemde muhalefete karşı stratejik bir tutum izlediği görülüyor:

Çökert, çürüt, yanına çek.

14-28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Saray’ı korumak başarı gibi görünse de ömür yettiğince sürdürülecek iktidar açısından riskli! Bunun arkasından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ikinciliğe düşüş, genel iktidarı kaybetme riskinin giderek yükseldiğini gösteriyordu.

2024 yazından itibaren yukarıda özetlediğimiz “3 Ç” devreye girdi. Bütün muhalefet partileri kapsama alanı içine kondu.

AKP’nin çelik çekirdeğini sinir bozucu biçimde örseleyen Yeniden Refah Partisi’ydi (YRP). Başlangıçta Saadet Partisi’ni bölsün diye sempati ile baktıkları YRP sınırı aşıyordu. 14-28 Mayıs’ta ittifaka konarak kontrol altına alındı. 31 Mart’ta ise Şanlıurfa Belediye Başkanlığı’nı YRP’nin alması kabul edilebilir değildi. Hemen gerekli kuşatma yapıldı. Başkan Kasım Gürpınar istifa ettirildi. Gürpınar şimdilik tarafsız biçimde AKP’li. Tam geçiş için şartları var; ileride büyükelçilik dahil! 10’u aşkın YRP’li başkan AKP’ye çekildi. Arkası 23 Şubat’taki büyük kongrede!

DEVA ve Gelecek Parti’si ancak Saadet Partisi ile birlik olup Yeni Yol bulabildi. Her iki partinin milletvekillerine ikna gücü yüksek iktidar önerileri var. Gidenlere yenileri eklenecek gibi görünüyor.

Dün İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa etti. Böylece milletvekili sayısı 28’e düştü. Meclis’e 43 milletvekili ile giren İYİ Parti 1 genel başkan, 15 milletvekili kaybetti!

Ünal Karaman birkaç çalım atıp AKP’ye geçişe hazır görünüyor. Meral Akşener bir grup milletvekilini daha istifaya acıktıracak! Ancak Karaman ne kadar çok çalım atarsa atsın Meral Hanım’ın arzusuyla CHP İstanbul 1. bölge 6. sıradan seçilen, seçimden sonra İYİ Parti’ye giren, 14 Ağustos 2024’te AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel’i geçemez!

***

İktidar bu hesapları iki aşamalı yapıyor:

Seçime gidiş süreci, seçimde oluşacak ittifaklar.

Bütün mesele DEM Parti’yi muhalefet hattından çekip 400 sandalye hedefine yakın getirmek. Böylece anayasa değişikliği sorun olmaktan çıkacak. AKP+MHP 315 ediyor. DEM eklenirse 372’ye ulaşıyor. Yukarıda aktardığımız geçişler iktidara 28 milletvekili getirir.

Hesap bu.

Bütün bu hesapların tutması için iki şey gerekiyor:

1- CHP’nin kendi içine hapsedilmesi!

2- Ekonominin gündemden düşürülmesi!

Yağma, yıkım, yalan düzeninde, muhalefeti çökertme, çürütme, yanına çekme siyasetini uygulayabilmek ancak böyle mümkün olabilir.

CHP’nin bunu görmemesi için gaflet, dalalet ve iyi niyet içinde olması gerekir!