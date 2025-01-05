Nilay Küçük
Nilay Küçük nilay.cantank@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Türkiye'nin lezzet durakları

05 Ocak 2025 Pazar

Türkiye, zengin mutfak kültürü ve binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eşsiz gastronomi rotalarından biri. Her köşesi, kendine özgü tatlar ve hikayelerle dolu memleketimizde her bölge, kendine has tatları ve tarifleriyle adeta bir gastronomi cenneti .Bu lezzetlerin ardında, yüzlerce yıllık geleneklerin fısıldandığı hikâyeler gizli.

Bu yazıda, Türkiye'nin önde gelen gastronomi şehirlerinde kısa bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz.

GAZİANTEP

Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" unvanına layık görülmüş ve bu unvanı sonuna kadar hak eden bir şehir. Şehre adımınızı atar atmaz baklavanın cezbedici kokusuyla karşılaşırsınız. Şehrin tarihi çarşılarında, ince ince açılan baklava yufkalarının arasında ustaların maharetini izlemek bir sanat gösterisini izlemek gibidir. Bunun yanında kebap çeşitleri, lahmacun ve yuvalama gibi yemekler de Gaziantep'in sofralarını süsler.

HATAY

Hatay da  2017 yılında UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" seçildi. Hatay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir lezzet diyarı. Bu zenginlik şehrin mutfaına da yansımış. Künefenin anavatanı olarak bilinen şehein en güzel lezzetlerinden bazıları; zahter salatası, oruk, humus ...

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın mutfağı, binlerce yıllık ticaret yollarının kavşağında olmasının verdiği zenginlikle şekillenmiş İpek Yolu’nun bu kesişim noktasında, hem doğunun hem batının tatları harmanlanmış, ortaya benzersiz bir lezzet mozaiği çıkmış. Lokumu, kaymağı, sucuğu, haşhaşlı lezzetleri ve ekmek kadayıfı gibi tatlarıyla hem tarihi hem de yöresel değerlerini mutfağına taşıyan Afyonkarahisar 2019 yılında Gastronomi Şehri oldu.

ADANA

Adana, kebaplarıyla haklı bir üne sahip .Adana'nın meşhur şalgam suyu, kebabın yanındaki en iyi eşlikçidir. Ayrıca bici bici gibi hafif ve serinletici tatlılar da yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Adana da 2021 yılında Gastronomi Şehri seçilen illerimizden oldu.

 

 


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