Can pazarı bir ülke, bırakın yapsınlar, bırakın ölsünler, öldürsünler

23 Ocak 2025 Perşembe

İşin fıtratında var, adeta darbımesel oldu bu ülkede.

Ne var işin fıtratında? Ölüm, kaza, yaralanma, kadın cinayetleri, maden kazaları, iş kazaları, orman yangınları, Sayın sayabildiğiniz kadar.

Bu fıtrattan kurtulmak mümkün değil.

Bu halkaya Bolu’daki içler acısı facia eklendi. Yangına karşı hazırlıksız, pahalı lüks bir otelde insanlarımız cayır cayır yanarak çığlık çığlığa öldüler.

Yanmamaları, kurtulmaları için kâğıt üzerinde bütün protokoller tamam, yasal zorunluluklar var.

Denetim özelleştirilmiş. Denetim kurulunda denetlenecek otel sahibi de var.

Rezillik diz boyu. Ama bu ortamı yaratan iktidarın anlayışı.

İktidar, sonradanr değiştirmiş olsa bile, inşaat şirketlerinin denetimlerini, inşaatların kendi sorumluluklarına bırakan bir kararı da yıllarca uygulamıştı. İnşaat lobisi, inşaat ya Resulullahçılar ele ele...

HAYDİ TATBİKATA

Fransa’da nehir gemi gezisine katılan bir tanıdığım anlatıyor. Önce bir bilgi: Turistik nehir gemileri iki üç katlı, yukarıda güvertesi olan, yavaş seyreden, 200 kadar kişiyi misafir eden şirin gemiler...

Diyor ki: Önce herkesi uyardılar, yangın tatbikatı yapılacak. Herkes katılmak zorunda. Alarm çaldığında can yeleklerini herkes giyecek, sonra panik yapmadan güverteye çıkacak. Gemide bir yangın çıkma olasılığına karşı tüm mürettebat ne yapacağını biliyor, misafirlerine de tatbikat yaptırıyor. Güvertede toplandık, can yeleklerinin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettiler. Kontrole gemi kaptanı da can yeleği ile katıldı. 10 dakikalık bir tatbikattan sonra hepimiz dağıldık...

Tatbikat yapmak ve herkes de uymak zorunda. Yasal olarak. Katılmayanı kaptanın gemiden indirme hakkı bile var. Tatbikat yapılmazsa yasal sorumlulukları olur. Gemi seyir defterine işleniyor.

20-30 katlı kruvaziyelerden bahsetmiyoruz, iki katlı nehir gemileri bunlar.

FITRATTAN ÖLÜP GİDİYORUZ

Geçen yıl iş cinayetlerine (resmi dilde kaza!) en az 1897 kişiyi kurban verdik. Bunların 71’i çocuk ve genç işçi. [İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporu]. Tek tek öldükleri için ülkede kıyamet kopmadı, sessiz sedasız ama 1897 evde canhıraş feryatlar yükseldi, bizim duymadığımız.

Trafik kazaları: Geçen yılın sadece ilk 5 ayında 235 bin 153 trafik kazası oldu, yaralı sayısı 138 bin 676 kişi, ölü sayısı ise 1033’tür. Ölümler sadece olay yeri sayısı, ağır yaralı hastanelerde ölümleri kapsamıyor. Kazaların 103 bin 248’inde sürücü, 893’ünde araç ve 314’ünde yol kusurlu bulunmuş.

Kadın cinayetleri: Katiller fazla mesai yaptı, 394 kadın öldürüldü, 259 şüpheli kadın ölümü.

Ve burada sayıp dökemeyeceğimiz kadar çok sayıda ölüm...

Hepsi fıtrattan...

DERS ALMAYI BİLMİYOR BU ÜLKE

Yaşamanın fıtratını ödüyor Türkiye’de yaşamak zor be kardeşim.

Devlet var, örgütleri var, yasaları var, kararları var...

Ama uygulamaları yok.

Gece kulüplerinde insanlar yanıyor... Depremlerde uyduruk binalarda insanlar binlerce ölüyor.

Bizler, siyasiler, iktidar sahipleri en iyi neyi biliyor?

Cenaze namazı kılmayı.