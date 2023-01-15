Yazmasam olmazdı 2023 (4)

15 Ocak 2023 Pazar

9 Ocak 2023 tarihli Cumhuriyet’ten aktarıyorum: Altılı masanın son toplantısında milletvekili listeleri de gündeme gelmiş, seçime üç partiyle girilebilirmiş. Masanın, “CHP, İYİ Parti ve DEVA” ya da “CHP ve İYİ Parti” listeleriyle seçime gitmesi bekleniyormuş. Vekil listesi için kamuoyu araştırması yapılacakmış. Liderlerin, 26 Ocak’taki toplantıya ortak aday için “isimle” gelmesi bekleniyormuş...

İlk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde yer alacakmış. Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini” açıklayan DEVA Partisi’nin “üçüncü bir liste oluşturması” da seçenekler arasında yer alıyormuş. Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecekmiş.

Her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyormuş...

Bunlar masanın bileceği işler. Bana laf düşmez. Ancak, kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de ‘partili en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyormuş.

Eh, söylenti doğruysa, herkese laf düşer artık! İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü. Ancak, öteki bileşen partilerin başı kel olmadığına göre DEVA Partisi’ne 20, Demokrat Parti’ye 20; genel başkanının gözü tok ama olsun, Saadet Parti’sine de 20 adet seçilme garantili yer kontenjanı. Ki kendi başlarına kalsalar TBMM’ye tek temsilci sokamayacak partiler Meclis’te grup kursunlar. 80 milletvekili CHP’nin hesabından düşülsün! İYİ Parti nasılsa kendini kurtarır, dahası birinci parti bile olur. Acıyan varsa şamar oğlanı CHP’ye acısın ama acıyan yok!

İYİ Parti’ye göre: Kemalist ve Alevi olduğu için “Seçilebilitesi yok” Kemal Kılıçdaroğlu’nun. Zaten sahne sempatisi de yok. Ancak seçilebilitesi kuvvetli, sahne sempatisi semiz, anayasanın 174. maddesine soğuk, türban partizanı, Kürtlere anadilde öğretim borazanı kim olabilir, bana sormayın!

Seni gidi kendini bilmez mahsere beygiri, mayın eşeği CEHAPE! Kılıçdaroğlu hemen ıskartaya çıkartılsın!

İroniyi, mironiyi, tersinlemeyi, mersinlemeyi bir yana bırakıp hariçten gazel atarak harbi konuşalım ve çulcuz halkımıza tercemaaan olalım. CHP dışında İYİ Parti kendini kurtarır, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek partilerine üçer milletvekillik ikram edilebilir. Şimdiden kendilerine söylenmeli ki Ali Babacan Maliye Bakanlığı, Ahmet Davutoğlu Hariciye Bakanlığı hayal etmesinler.

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9 Ocak 2023 günü, “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programında yaptığı konuşmada altılı masayı hedef alan R.T.Erdoğan, “Seçime kaldı 4-5 ay. Karşımıza çıkabilen ya da çıkarılabilen bir aday yoktur” dedikten sonra şöyle devam etmiş:

“Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar. Etrafında altı kişi oturuyor, bir de gözükmeyen var, yedi... Bunun dışında kimler var bilmiyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. Kardeşlerim altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Parlamenter sisteme geçeceğiz diye çıktıkları yolda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bunları seçtiği cumhurbaşkanı oyunu aldığı iki kişiden birini değil, masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. (...) Oyu millet verecek, ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. (...) Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar cumhurbaşkanını yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Bu akıl tutulmasının bedelini de millet ödeyecek. Bu millet, bu oyunu bozar arkadaş!”

Otobüslerde iki şoför şartını unutalım! 2001’den bu yana yüzüm kızararak, içim yanarak R.T.Erdoğan’dan ilk kez bu kadar uzun bir alıntı yaptım. “Başyüce” ilk kez haklı, çok haklı! Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu beyler sanki vurgundan sonra mal paylaşamayan harami çetesine çevirdiler altılı masayı.

HDP’nin ve SOL cenahın oyları olmadan birinci turda nasıl kazanacaklar Cumhurbaşkanlığı seçimini? Meclis’te anayasa yapacak oy çoğunluğunu nasıl sağlayacaklar? HDP’nin garanti yüzde 10 oyunu onu muhatap saymadan nasıl alacaksın? Ciddiye almadıkları Sol’un toplam oyu Deva ile Gelecek partilerinden daha fazla değil mi?