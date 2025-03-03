Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kim kurtuldu?

03 Mart 2025 Pazartesi

Kasımpaşa karşısında, Galatasaray’ın oynadığı futbol; yürümeye yeni öğrenen bir bebeğin koşması gibi. Düşecek orası kesin. Ne zaman ve ne şiddette o belli değil. En azından tam bir takım olduklarını kanıtlıyorlar. Zira, teknik kadro da dahil “tam takım” kötü bir performans bu. Kasımpaşa ise hem rakibinin bu halinden başarıyla yararlanıyor hem de daha fazla “doğru”su var… Galatasaray 70’ten sonra silkelenip kendine geliyor. Nispeten daha karakterli bir futbol sergiliyor. Sonuç? Üç puan bir o tarafa bir bu tarafa meylediyor. Sonunda paylaşılıyor. Birisi paçayı kurtarıyor ama kim? Belli değil…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kim kurtuldu? 3 Mart 2025
Langırt 25 Şubat 2025
Yokluğu yara 18 Şubat 2025

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Süreçte ‘Suriye denklemi’
Alev Coşkun
Alev Coşkun 3 Mart Devrim Yasaları Din Devletinin Yıkılışı
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Halk TV burada Yeni Şafak nerede!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Şartsız şurtsuz derken kim kazanıyor?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Trump ve yeni jeopolitik
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Vehbi Koç Ödülü
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Laiklik ve 3 Mart
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Transatlantik yarılma
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk 9 milyon derin yoksul var
Bilsay Kuruç
Bilsay Kuruç Bu iktisat bize nerelerden geldi? (2)
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Tiyatroantropolojisi ve Metin And
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Veteriner hekimlerin haklı taleplerini duyan var mı?
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Kim kurtuldu?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay F.Bahçe iştahlandı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler