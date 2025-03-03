Ebru Kılıçoğlu
Kim kurtuldu?
Kasımpaşa karşısında, Galatasaray’ın oynadığı futbol; yürümeye yeni öğrenen bir bebeğin koşması gibi. Düşecek orası kesin. Ne zaman ve ne şiddette o belli değil. En azından tam bir takım olduklarını kanıtlıyorlar. Zira, teknik kadro da dahil “tam takım” kötü bir performans bu. Kasımpaşa ise hem rakibinin bu halinden başarıyla yararlanıyor hem de daha fazla “doğru”su var… Galatasaray 70’ten sonra silkelenip kendine geliyor. Nispeten daha karakterli bir futbol sergiliyor. Sonuç? Üç puan bir o tarafa bir bu tarafa meylediyor. Sonunda paylaşılıyor. Birisi paçayı kurtarıyor ama kim? Belli değil…
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