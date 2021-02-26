Asgari ücretlinin arabası varmış!

26 Şubat 2021 Cuma

Bugün doğan bebeklere acı bir haberim var! Çünkü her biri yaklaşık 2 250 bin lira borçla doğdu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre “merkezi yönetimin” brüt borcu; 31 Ocak’ta 1 trilyon 838 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam, Aralık 2020’de 1 trilyon 813 milyar TL, Ocak 2020’de ise 1 trilyon 336 milyar TL idi. Son bir yıldaki artış ise 501.2 milyar TL.

1 trilyon 27 milyar TL tutarındaki bölümü döviz cinsi borçlardan oluşuyor!

Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan borç sorunu, son bir yılda çarpıcı biçimde arttı!

***

İktidarın “toparlanıyoruz” söylemi sözde kaldı. Gelirler azaldı, giderler arttı. Hükümetin “ekonomide toparlanma” söylemlerine karşın bütçe, daha yılın ilk ayında 24.1 milyar TL açık verdi.

Geçen yılın ocak ayında 12.7 milyar lira olan faiz giderleri, bu yılın ocak ayında 22 milyar liraya çıktı. Gelirler aynı ayına göre 33 milyar lira azaldı. İlk ayda “Örtülü Ödenekten” 267.8 milyon TL harcama yapıldı. Nerelere ödendiğine kafanızı yormayınız! Çünkü gizli...

***

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “enflasyon rakamlarını” açıklamasının ardından başkan yardımcısı görevden alındı. Üç yılda dört başkan değişti. Ahmet Kürşat DOSDOĞRU vekâleten TİK Başkanlığı’na getirildi. Bakalım soyadı gibi “Dosdoğru” olacak mı?

TÜİK Başkan Yardımcısı’nın, enflasyon rakamlarında ilk kez parmak oynatmadığı için görevden alındığına inanılıyor! Bu değişiklik, TÜİK’e olan güveni sarstı. Görevden alınan Enver Taştı, kurum içinden yetişmiş biriydi. Konunun tekniğine, hesaplamalara hâkimdi. Yerine atanan kişinin istatistik geçmişinin olmadığı yazıldı!

Yüzde 24 enflasyon da gerçekçi değil. Enflasyon çok daha fazla...

Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor: Son 1 yılda yüzde 30 arttı. Birleşik Kamu-İş’in (BKİ) yaptırdığı araştırmaya göre şubatta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı, açlık sınırı 3 bin 313 liraya çıktı. En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda fiyatları ise bu yılın ilk iki ayında yüzde 6.5, son bir yılda ise yüzde 29.7 artış gösterdi.

Enflasyona karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı artış oluşumu şubat ayında da sürdü...

BKİ, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve çarşıda her ay düzenli olarak hazırladığı ve “halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı halkın enflasyonu” araştırmasının 2021 Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Ucuz ekmek kuruğu...

Şubatta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.8 oranında artarken, son bir yılda ise yüzde 30 oranında artış yaşandı. Şubatta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmezken, et-balık harcamaları yükselişini sürdürdü.

Gıda fiyatlarında bu yılın ilk iki aylık döneminde yüzde 6.5 oranında artış yaşandı. İlk iki ayda, ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 5.5, et ve balık fiyatlarında yüzde 5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 16.5 oranında artış gözlendi.

Ocak-şubat döneminde meyve fiyatlarında ortalama yüzde 4.6, sebze fiyatlarında yüzde 5.8 oranında artış, bakliyat fiyatlarında yüzde 2.4 oranında azalış yaşandı. İşlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 2.8 oranında artış oldu.

Yağ fiyatları yüzde 31.6 oranında arttı. Meyve fiyatlarında yüzde 32.8 oranında, sebze fiyatlarında ise yüzde 55.8 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 17.4, diğer gıda fiyatları ise yüzde 11.5 oranında zamlandı.

***

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısının 180’den süratle 500’e çıkarması talimatını verdim. Çünkü zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü noktada bizim piyasayı balanse etmemiz (dengelemek demek istiyor!) gerekiyor.

Devletin görevi bu, mecburuz ve bunu da yapacağız. İlk etapta (aşamada demek istiyor!) 500, daha sonra bin, gerekirse daha da artıracağız. Sizler piyasayı bu şekilde yağmalarsanız kusura bakamayın biz bu adımı atarız, atacağız.”

***

İktidarın “toparlanıyoruz” söylemi sözde kaldı. Gelir düştü, gider arttı. Hükümetin ekonomide “toparlanma” söylemlerine karşın bütçe, daha yılın ilk ayında 24.1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın ocak ayında 12.7 milyar lira olan faiz giderleri bu yılın ocak ayında 22 milyar liraya çıktı. Gelirler aynı ayına göre 33 milyar lira azaldı.

***

Konut satışları geriledi. Geçen yıl 1.5 milyon satışıyla tüm zamanların rekoru kırılırken, 2021’in ilk ayında düşüş yaşandı. Ocakta konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587 oldu. Böylece en kötü ocak ayı satışı gerçekleşti. Aynı dönemde faizlerin de etkisiyle kredili satışlarda yüzde 74.6 azalma görüldü.

***

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişen ülkelerin borçluluk verileri açıklandı. Borçluluk oranı, en fazla artan ülke Çin oldu. İkincinin kim olduğunu tahmin edebilirsiniz! Kuşkusuz Türkiye! Çin dünyanın fabrikası, ihracatın bir numarası, 3.2 trilyon dolar birikimi var.

Peki, Türkiye’nin birikimi ne kadar? Erdoğan, “Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı diyorlar... Bunlar sahtekâr!” sözleriyle tepki gösterdi. Merkez Bankası’nın döviz rezervinin sıfırlanabilmesi için 45 milyar dolara gereksinim var!

***

İşsizlik yüzde 12 olarak açıklanıyor. Gerçek sokakta görülüyor! Nasıl mı? AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir, belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut!” diyor...

Gelin de acı acı gülmeyiniz... Peki, vatandaşlar belediyenin “ucuz ekmek” kuyruğuna arabalarıyla mı giriyorlar?

Damat Paşa’nın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, “Ekonomik reformları Sayın Cumhurbaşkanımız martın ikinci haftasında açıklayacak...” gibi bir açıklama yaptı... O günü merakla bekleyeceğiz...