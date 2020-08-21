Bir ‘Müjdeye’ Doğru!

21 Ağustos 2020 Cuma

Bir ülkenin genel ekonomik sorunları yerine, bugün simgesel bir düşünce yapalım!

Aynı sokakta komşu, yeni evli, 3 aileye göz atalım… Her ailenin aylık gelirinin 100 TL olduğunu varsayalım!

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Birinci çift, “Para, parayı çeker!” düşüncesinde olduğu için, her ay 10 TL tasarruf yapıp bankaya yatırdılar… Sağladıkları “banka faiziyle” harika bir deniz tatili yaptılar!

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İkinci çiftin para düşüncesi, “Ayağını, yorganına göre uzat!” idi… Her ay sonunda 100 TL’yi harcayıp ne tasarruf yapıp faiz kazandılar, ne de borç yapıp faiz ödediler!

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Üçüncü çiftin parasal düşüncesi ise “İnsan, dünyaya bir kere geliyor, boş ver!” idi…

Her ay 100 TL’yi bitirip bankadan 10 TL kredi alıyor, faiz ödüyorlardı… Krediyi ödemek ve geçinmek için 2. ay ise bankadan 20 TL kredi alıyorlardı! Faiz hariç! Geçinmekte zorlanıyor, Komşularına, “Ne bu hayat pahalığı!” diye yakınıyorlardı…

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Hazine ve Maliye Bakanı, Damat Paşa Berat Albayrak, “Türkiye’de hane halkı borçluluğunda, kişi başına düşen borç 1.291 dolar” dedi… Demek ki Türk halkı “İnsan, dünyaya bir kere geliyor, boş ver!” diyordu…

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Damat Paşa’nın hazırladığı devlet bütçesinin yılsonunda 139 milyar lira açık vermesi hedeflenmişti. Daha yılın ilk yarısında, 6 ayda 109 milyar lira açık verdi! Yılın 2. altı ayına 30 milyar kaldı! Bakalım nereden bulacak?

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Kamu bankaları, zaten döviz satıp, borçlanmışlar. Kısa sürede 10 milyar dolar bulmaları gerekiyor! Peki, onlar açıklarını nasıl kapatacaklar?

TC Merkez Bankası’ndan sağlamaları güç! TCMB’nin döviz rezervleri “ eksi 27 milyar dolar”…

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Bu satırlar yazılırken, “faiz oranını” saptamak amacıyla, TCMB’nin “Para Politikası Kurulu (PPK)” toplanmak üzereydi…

Kurul, TCMB’nin uygulayacağı para siyasasının ilkelerini belirliyor. Hükûmetle birlikte (!) enflasyon hedefini, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak önlemleri saptıyor!

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Toplantıda, TCMB’nin yüzde 8.25 düzeyindeki faizini yükseltmesi, ya da faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.25 yerine yüzde 11.25’e çekilmesi söz konusu! Bu oluşum faiz artışına yol açabilir…

Faiz artışı ise doların fiyatını olumsuz etkileyecektir! TL’nin, dolar karşısında zaten eridiğini Salı günkü yazımızda belirtmiştik…

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Anadolu Ajansı Finans, (PPK) toplantısı sonuçlarına ilişkin 22 ekonomistin görüşlerini açıkladı. Ekonomistler, genellikle TCMB’nin Ağustos ayında da “faizleri sabit tutacağı” yönünde görüş bildirdiler.

Ankete katılan 22 ekonomistten 18’i Merkez Bankası’nın “politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı)” değişiklik beklemediğini bildirdi. Ekonomistlerden 4’ü ise “faizlerin artacağını” düşündü. TCMB Temmuz ve Haziran aylarında gerçekleştirilen PPK toplantılarında da faiz oranını sabit bırakmıştı.

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“Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı” Hüseyin Aydın’ın ev sahipliğinde ve “TBB Yönetim Kurulu” üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin de katıldığı 6 Ağustos’taki toplantı hakkında özetle şu bilgiler verilmişti:

“Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir.

Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir.

Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Murat Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı…”

Peki, enflasyonun, doların düşürülmesi için bugünkü toplantıya ne gibi öneriler yapıldı?

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Piyasada bol bol tahminler yapılıyordu, TCMB’nin dünkü toplantısı öncesinde “dolarda” dalgalanmalar, hafif düşüşler başladı…

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Yazımı tamamlamıştım ki PPK’nun, “politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği” açıklandı…

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Sonrasında TCMB’den “Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verildiği, alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesinin beklendiği” açıklandı.

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AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayip Erdoğan’ın “Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak!” açıklaması kurdaki düşüşe yol açtı…

Damat Paşa da, Kayınpederinin açıklamasına ilişkin olarak “Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor!” dedi…