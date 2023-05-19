Gözler Türkiye’de!

19 Mayıs 2023 Cuma

“Erdoğan kazanırsa Türkiye-AB ilişkileri kötüleşir”

“Almanya’nın Sesi” adını taşıyan “DW” Almanya’nın Bonn ve Berlin kentlerinden yurtdışına 30 farklı dilde radyo, televizyon ve internet üzerinden yayın yapan kuruluşun özetlenen baş harfleridir.

“Soğuk Savaş döneminde” doğrudan “Almanya’nın Sesi” adıyla yayın yapardı! Bir başka anlamda Almanya’nın “resmi devlet” radyosudur.

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“Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili” Jürgen Hardt, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de kötüleşeceğini söyledi.

Almanya’da ana muhalefetteki “Hıristiyan Birlik Partileri’nden (CDU/CSU)”, Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak “Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi” öncesinde bir açıklama geldi. “CDU/CSU Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü” Jürgen Hardt, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha da kötüleşeceğine inandığını” söyledi.

Tagesspiegel gazetesine bir açıklama yapan Federal Milletvekili Hardt, “Erdoğan kazanırsa korkarım ki Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişimi Avrupa Birliği’nden daha da uzaklaşacak” dedi.

Hardt, Erdoğan’ın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ayrılığı “bilinçli olarak” büyüttüğünü, “Çünkü ülkesinin günün birinde AB üyesi olması halinde ülkenin AB’nin hukuk devleti ölçütlerine bağlı olmasının kendi yararına olmayacağını” belirtti. Hardt, Erdoğan’ın “ülkesinin AB yönüne doğru gelişim göstermesine izin vermemesi halinde” bundan doğacak “ekonomik sonuçları da taşıması” gerektiğini belirtti.

Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.9 oranında oy almıştı. Her iki aday yüzde 50’lik oy oranına ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

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ABD Dışişleri Türkiye’de “din” konusunda ayakta!

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 199 ülkedeki durumu incelediği “Dinsel Özgürlükler Raporu’nun” Türkiye bölümünde “2022 yılında yaşanan ihlaller!” listelendi...

Rapora göre hükümet, dini azınlıkların Türkiye’de din adamı yetiştirme çabalarını kısıtlamaya 2022 yılında da devam etti. Rapor buna örnek olarak Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapalı kalmasını gösterdi.

ALEVİ HAKLARI

Raporda, hükümetin geçen yılda da Aleviliği İslamın ana akımından ayrı bir mezhep olarak görmeye devam ettiği belirtildi.

Hükümetin Aleviliği din olarak tanımak yerine, kültürel bir unsur olarak gördüğü ve cemevlerini de ibadethane olarak tanınmadığı kaydedildi.

Raporda mayıs ayında, AKP’li belediye başkanı yönetimindeki Esenler Belediyesi’nin Abdal Alevileri tarafından kutsal sayılan Ana Meryem Türbesi’ni protestolara rağmen Emniyet güçlerinin kontrolünde yıkmasına da yer verildi. Bu olay, Türkiye’de geçen yıl yaşanan dini özgürlüklerin ihlallerine bir örnek olarak gösterildi.

Raporda, geçen yıl medyada yer alan bazı haberler göz önüne alınarak Türkiye’de ibadet yerleri ve mezarlıklara saldırıların devam ettiği, Alevilerin kutsal kabul ettiği muharrem ayında Ankara’da altı Alevi kurumuna ve cemevine saldırıldığı, temmuzda Hasköy Yahudi Mezarlığı’ndaki 36 mezar taşına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği anımsatılarak bu gelişmeler de “ihlaller arasında” sayıldı.

Kadir Gecesi’nde alkollü paylaşıma hapis cezası da raporda:

İstanbul’da bir uçuş görevlisine Kadir Gecesi’nde alkol kullandığını gösteren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hapis cezası verilmesi de rapordaki ihlaller arasında yer alırken, 2021’de “Kürtçe hutbe okuduğu” için tutuklanan Kürt imamların davalarının da geçen yıl devam ettiği hatırlatılıyor.

Raporda ayrıca hükümetin, Müslüman olmayan dini azınlıkların haklarını sınırlamaya devam ettiği de vurgulanıyor.

2022’de Türkiye’de sosyal medya ve yazılı medyada Yahudi karşıtı söylem ve nefret söyleminin devam ettiği de kaydediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinin özetlendiği raporda, dini azınlık vakıflarının yönetim kurulları seçim kriterlerinin 2022 Haziran ayında yürürlüğe giren bir yönetmelik ile belirlenmesine dikkat çekiliyor.

OLUMLU GELİŞMELER

Raporda Türkiye’de dini azınlıklar konusunda bazı olumlu gelişmelere de yer verilmiş.

2022’de restorasyonu tamamlanan iki Ermeni kilisesinin, Ermeni patriğinin öncülük ettiği ayinle açıldığı, Ortodoks Süryanilere ait ve 1915’ten beri kapalı olan bir kilisenin de haziranda hizmete girdiği yine raporda yer alan bilgilerden.

Raporda ayrıca Bodrum Belediyesi’nin geçen yaz bir Yahudi mezarlığını restore ettiği ve belediyenin şehirdeki bazı sinagogları restore etmeye devam ederken Yahudi yaşam alanlarını bir açık hava müzesine dönüştürdüğü bilgisi yer aldı.

Rapor, ABD büyükelçiliklerinin hükümet yetkilileri, dini gruplar, STK’ler, gazeteciler, insan hakları gözlemcileri, akademisyenler ve medya kuruluşlarından aldığı bilgilere dayanarak hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Dini Özgürlük Ofisi ise rapora son halini veriyor.

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İngiltere ve ABD’li çıkışlar, bundan böyle bu iki ülkenin Türkiye’ye yine pek iyi gözle bakmayacaklarını gösteriyorlar!