Türk diplomatlar (7)

10 Haziran 2022 Cuma

Son yazılarda, “Yabancıların tiyatro dünyasında, ‘one man show’ tek adam gösterisi” denilen bir tanımlamaya değinmiştik! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “Tek başına çeşitli gösteriler, yapar!” demiştik.

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan “rektör” ve ayrıca “milletvekili” olmayanları da “bakan” atayan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) Dışişleri Bakanlığı’nda da aynı “rolü” oynadığına son yazılarımızda da değinmiştik!

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“Vali”, Türkiye içinde, nasıl “hükümeti” değil de “devleti” temsil ediyorsa, “büyükelçi” de Türkiye dışında “hükümeti” değil “devleti” temsil eder! RTE, bırakın “devleti”, günümüzde “hükümeti” bile temsil etmeyen yakın arkadaşlarından, “büyükelçi” atamalarını sürdürüyor!

Dışişleri Bakanlığı’nın “liyakat ilkesi” yerine 2018’de yeni yasa ile “büyükelçilik makamına” artık “herhangi bir devlet kurumunda beş yıl süreyle görev yapmış kişiler de” getiriliyor!

Meslek dışından büyükelçi atanması, Dışişleri’nde çekirdekten yetişerek büyükelçilik bekleyen meslekten diplomatların önünü kapamakta ve bunların çalışma şevkini yok etmektedir!

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Meslek dışından, Malezya’ya büyükelçi atanan Merve Safa Kavakcı beş yıl sonra merkeze dönüyor... Kavakcı’nın kim olduğunu anımsayalım:

Merve Kavakcı

Kavakcı (1968), AÜ Tıp Fakültesi’nde iki yıl okuduktan sonra “başörtüsü yasağı” nedeniyle okuldan ayrıldı. ABD Teksas Üniversitesi’nde “bilgisayar mühendisliği” eğitimi aldı.

Üniversite 1. sınıfta iken, Ürdünlü ABD vatandaşı Ali Ahmet Abushanab ile (1990-1993) evlendi. (1999-2005), sonra Nazır Cihangir İslam ile (2010-2017) evlilikler yaptı. Fazilet Partisi’nden 1999’da İstanbul milletvekili seçildi. TBMM’de ant içmeye başörtülü gelince, Meclis’ten ve ayrıca “ABD vatandaşı” olduğunu bildirmediği için de “Türk vatandaşlığından” çıkarıldı!

1994’te Refah Partisi’ne katıldı, kadın kollarında çalıştı. RP, kapatılınca, 1999’da Fazilet Partisi İstanbul milletvekili seçildi.

Ağustos 1999’da, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önerisiyle, dokunulmazlığı kaldırıldı!

Kavakcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), 2001’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, temel insan haklarını güvence altına alan 34. maddesi gereği Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandı! 2017’de Bakanlar Kurulu kararı ile Kavakcı’nın 1999’da Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi kararı, yürürlükten kaldırılmış ve Malezya’ya Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanmıştı. Bakalım, bundan sonra Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı’nda hangi göreve getirilecek?

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Geçen hafta, RTE imzasıyla 25 yeni büyükelçi atandı. Dikkat çeken isimlerden biri, Macaristan’a atanan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun açıklaması şöyleydi:

Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu

“Almanya eğitiminden döndükten sonra uluslararası ilişkiler okumaya karar verdim ve AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandım.

Okurken de stajlarımı Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu ve Eyalet Başbakanlığı olmak üzere, Almanya’daki mülteci kampları, radyo ve TV kanallarında tamamladım...”

Ekşioğlu, RTE’nin danışmanı Cuneyd Zapsu’nun danışmanı oldu, şirketlerinde de uzun yıllar yönetici olarak çalıştı.

“Çocukluk aşkım” dediği eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu ile evli olup üç çocukları var. Çiftin nikâh tanıklığını RTE yapmıştı.... Ekşioğlu, 2011 seçimleri öncesi AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı olmuş seçilememişti...

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Tuba Nur Sönmez, 2014’den beri RTE’nin danışmanlığını yapıyor. AÜ Ziraat Fakültesi’nden 1985’te mezun oldu, 1988’de AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı, Paris Sorbon Üniversitesi’nde AB tarım siyasaları alanında “master” yaptı.

Tuba Nur Sönmez

1985’te Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Hazine ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı, 2005-2008 yıllarında Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, 2003-2009 arasında Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

2009-2012 yıllarında AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı idi. 2012-2015 yıllarında Kamerun, 2016-2019 arasında ise Tunus Büyükelçisi idi...

Son...