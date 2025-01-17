Sertaç Eş
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Ortadoğu’nun alacakaranlığı

17 Ocak 2025 Cuma

Suriye ve Ortadoğu’nun diğer bölgelerinde son aylarda yaşanan gelişmeler, izleyebilenler için tarihsel ders niteliğinde. Kimler kaybetti, nasıl kaybetti? Bunun sorgulamasını yapmak Türkiye açısından yaşamsal önemde.

Gelgitler o kadar çok ki nereden başlasak? En iyisi ABD’nin Irak’la başlayan son dönem Ortadoğu macerasına bakalım. Saddam devrildi ancak İran bu ülkeye yerleşti. Bağdat’taki hiçbir iktidar şu anda Tahran’ı ihmal ederek politika yürütemiyor, resmi ve paramiliter askeri güçlerden tutun, bürokrasi ve siyasette İran etkisi görülüyor. Irak’taki Şii çoğunluk, İran’a olanak tanıyor. Bu ülkeye yönelik harekâtın taktik ve stratejik hataya yol açtığı görüşü Trump’ın dış politika yapıcıları arasında ağırlık kazanmaya başladı. Yani ABD bile hata yaptığını itiraf etmeye başladı.

Geçelim İran’a. Yemen’den Lübnan Hizbullahı’na kadar bölgeyi “Direniş ekseni” olarak tanımladı. Büyük kaynaklar harcadı. Suriye, resmen Suriyelilerden boşaltıldı. Şu an kimi tahminlere göre 14 milyon Suriyeli ülke dışında. Gidenlerin yerlerine İran dünyanın Şii merkezlerinden insanlar taşımaya başladı. Zeynebiyyun, Fatımiyyun tugayları Suriye’de çatıştı. Afganistan’dan, Pakistan’dan bile Şii milisler Suriye’ye gönderildi. Görünüşe göre İran, Suriye’yi de yutuyordu. Ancak buna izin verilmeyeceği, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesiyle anlaşılmaya başlandı. İsrail’in bölgesel savaşı kapsamında İran Suriye’de geriletildi. Bu aşamadan sonra büyük mücadele Irak ve diğer bölgelerde sürecek. “Kazandım” diyen Tahran bir anda yitirdi. Artık savunma sistemlerini medya aracılığıyla sergileyerek kendisine saldırma düşüncesinde olanlara gözdağı vermeye çalışıyor.

Rusya, Esad yönetimini bir süre ayakta tutmayı başarmıştı. Öyle ki Putin, bir Suriye ziyaretinde, komutanlarının kendisine aktardığı bilgiyi açıklıyor, “bütün cephelerde başarı sağlandığını” duyuruyordu. Tartus ve Hmeymim’deki üsler tarihsel kazanç olarak görülüyordu. Ukrayna’da girdiği savaş, Moskova’yı Suriye’deki kazanımlarını da koruyamaz duruma getirdi.

Şimdi Türkiye’deki iktidarın Suriye söylemleri dikkat çekiyor. Düşünen var mı, Mısır kendi İhvancıları varken Şam’da “İslamcı bir yönetime” ne der? Düşünen var mı, Suudi hanedanı, “Türklerin etkisinde olacak bir Suriye’yi” ne kadar kabul eder? Ya bir iki yıl önce, Libya’da Türk askerinin bulunduğu üsse saldıran emirlikler? Öyle hevesliler ki Sudan’ı ikiye bölmeye. Ve paraları da var.

Ortadoğu her zaman alacakaranlıktır. Her zaman vakit dardır Ortadoğu’da. Ortadoğu her daim tenhadır. Onun için tek hedef, Misakı Milli’nin güvenceye alınması olmalı. Ekonomide sıfırı tüketince Ortadoğu için üfürmeye gerek yok.


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