Sokağa çıkması yasak, kaçak çalıştırması hak, helal..

08 Mayıs 2021 Cumartesi

İhbar ediyorum.. Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul’un her yanına sokağa çıkanları denetlemek, cezalandırmak üzere göreve çıkan ekiplerinin çıkış anayolarının üzerinde, birkaç yüz metrelik mesafelerden başlamak üzere, Cumhur cephesine bağlı belediyelerin şantiyelerinde çalıştırılan işçiler lebaleb.. Yan yana dizilmiş gece yatmak, gündüz tüm ihtiyaçlarının giderildiği kamyonet barakaları geçmeden denetimlerini sürdürecekleri anayollara çıkmalarının olanağı yok. Zaten dökülecek betonu taşıyan dev araçlar, inip kalkan çok yükseklere uzanan merdivenlerini görmemeleri, geçişlerinde dar sokaklarda zorlanmamaları söz konusu değil..

Kuşkusuz kılıfına uydurulmuş izin kâğıtları olmadan arada evlerine gitmeleri, toplu taşıma araçlarına binebilmeleri olanaksız. Deniz Gezmiş’lerin anmasına açık havada katılan iki kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, başkalarının sağlığı ile oynama suçundan ceza kesen kafa, nasıl olur da yan yana maskesiz çalışmak zorunda bırakılan beton dökme işçilerinin hastalığa yakalanma risklerini yok sayabiliyor? Çaresiz ekmek parası götürmek uğruna çalıştıktan sonra evlerine gidişte, evlerinde, en yoksul, olumsuz koşullarda dip dibe yaşadıkları yakınlarına hastalık taşıma risklerinin istatistiksel sonuçları can yakıcı.

DİSK başta, en çıplak görünenleri inşaat işkolları olmak üzere, üretimin sürdürülebilmesi adına ne yazık ki hâlâ çok yüksek sayılarla kayıtsız, en dipte ücretlerle, kaçak yerli ve yabancı işçi çalıştırılan işyerlerindeki çalışma koşullarının virüsün bulaşmasında ürkütücü boyutları, sayısız araştırma sonuçları ile en çarpıcı ortalığa saçılmışken sansürle saklanabilir sayılıyor.. Tekadam rejiminin yasaklarının çiğnenmesi suçları üzerinden kamuoyuna dönük bol bol üretilen haberlerde, amaç insan sağlığıyla oynayarak suç işleyenleri teşhir ederek toplumsal caydırmaya varmak gibi gösterilse de topluma yansıyan algıda giderek olumsuzluklar öne çıkıyor. Halk arasında cezalarda ön planda para toplamanın hedeflendiği yargısı pekişiyor.

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Video savaşları, kamuoyunda döndürüle döndürüle başımızı da döndüren, galiba en çok bıkkınlık yaratılmış olarak toplumsal tepkinin soğutulması beklenen konulara girmeden gündem üzerinden yazı yazabilmek gerçekten zorlaştı.. Ellerin arkada kenetlenişi en sorumlu Bakan’ın ağzından dini değerlere, inançlara, saygısızlık suçu, hakaret olarak bağıra bağıra ilan edilip durulurken gazeteci arkadaşımızın gülümsemesinden suç çıkarıp hakaretler, tehditler yağdırmak yetmezmiş gibi, arkadaşını savunan iş arkadaşı işinden, ekmeğinden edilebiliyor.

En akılsızcalarından birisi, bağıra bağıra kahramanlık, siyasal İslamcılık, doğrusu en bağnaz tarikatların oylarıyla da parsayı toplama adına gelen içki yasağı olmalı. Başka dinler, inançlardan olanları cezalandırma da insanlık suçu. İslam dinini hoşlarına gitmeyen yorumlarla savunanlar için zaten içki üretimine getirilen dudak uçuklatıcı vergilerle verilen cezalar yetmezmiş gibi. Alkolü virüsten korunma adına kolanya başta sürekli kullanmak zorunda kalışımız yetmezmiş gibi virüsü salgını ile uzaktan yakından bilimsel ilişkilendirememenin ayıbı tuzu biberi.. Yasak üzerinden bu kadar bağırışları, çığırışları ayıplarının sırıtıyor olmasının bedeli..

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Bilmem dikkatinizi çekti mi? Partizanlık üzerinden ayyuka çıkmış haksızlık, hukuksuzluk, vurgunların haberleri, gerçekleri ortalığa saçıldıkça, topluma hizmet adına sahte senaryolarla sahte hayır işleri, eylemleri gözümüze sokulan gösterilere dönüşüyor. Şu yurtdışına para karşılığı, kaçak işçi göndermeye bulaşmış örgütlenmeler, ister doğrudan Cumhur cephesi belediyeleri isterse ele geçirilmiş kamu örgütlenmeleri üzerinden olanlarından isim isim en ayıplılarının son bir-iki aylık skandallarını anımsayın. Nerede ise günübirlik bir hayır, yardım kampanyası şovu düzenleniveriyor. Bayraklarla patates, soğan gösteri yardım paketlerinden, sıra bayraklı ramazan paketleri dağıtımlarına geliverdi. Bir gün önce çok büyük bir ayıbı kapatılan belediye başkanı ya da bakan, ertesi gün çok görkemli bir yardım hizmetinin içinde doğrudan işin başında dağıtıcı olarak boy gösteriveriyor..