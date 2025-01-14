Bir taşla, birkaç kuş vurmayı düşlüyorlar

14 Ocak 2025 Salı

Saray odaklı operasyonlarla, CHP ile DEM’in kazandığı belediye başkanlıklarına el konması operasyonları bir bir uygulamaya sokuluyor. Çok akılcı gibi öngörülmüş bir taktikle besbelli, gündemlerinde sıralamaya konmuş uygulamaların zamana yayılmasıyla, kamuoyunun sürekli bu uygulamalar üzerinden sürdürmek zorunda kalacağı tartışmalar, gelişmelerle, kamuoyunun, yaşamsal, ana gündemlerden koparılması düşleniyor.

Halkın çoğunluğu için geçerli, yaşamlarını sürdürebilmede giderek ağırlaşan koşulların, karabasan boyutlarıyla, doğaçlama, kaçınılmaz gelişen toplumsal hak arama savaşımlarının, zincirleme güçlenmeleri, başarılar, kazanımlarda güçbirliği ittifaklarının, soğutulması umuluyor. Beylikdüzü üzerinden yaşatılan operasyonun gerçekleri üzerinden, henüz gerekçelerin inandırıcılığı üzerinden sonuçlara ulaşılması, el konmuş kamu kaynakları, yönetim güçlerinin baltalamalarında bir arpa boyu yol alınmamışken.

DEM’le bağlantılı kazanılmış belediyeler uygulamalarında, geçmiş dönemlerin seçimleri sonrası da yaşatılan zincirler üzerinden benzer yöntemlerin bir öncekilerin kopyası sonuçları ile yüzleşmiş olduk. Saray erki, “Siz istediğiniz kadar çalışıp çabalayın, seçim kazanın biz, hızla yönetimlerini kendi iktidarımızın denetimine aldırırız” anlamına gelen uygulamalarında hep aynı oyunu sahnelemekte hiçbir sakınca görmüyor.

Toplumsal yapı üzerinde açılan ağır yaraları umursamaz yol alışın son operasyonları üzerinden, başkanlıktan bir kez daha alınmış Ahmet Türk’ün üzerine yüklenmiş yükler, ilerleyen yaşı nedeniyle tutuklanmadığı, kişiliğine hep saygı da gösterilmiş olduğu görüntüsü de verilmiş olarak yüklendikçe yüklendi. Neredeyse Devlet Bahçeli’nin gönüllü üstlendiği yeni açılım yolunda da ön saflarda olmak zorunda kalacağı havası pompalanıyor.

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Dün sabahın sıcak operasyonu CHP’nin Beşiktaş Belediyesi’ni hedef almışken, kaçınılmaz günlük haberleri, gelişmeleri izleyecek genç arkadaşlarımız, yeni yeni bilgilendirmelerin peşinden giderken, haber bolluğunda, gerçekleri öğrenebilmeden daha da uzaklaşıyor olarak, Saray ittifakının gündem saptırmaca oyunlarının peşinde, gerçek yaşam gündemlerimizden, hak arama savaşımlarından koparılmaya zorlanacağız.

Sendikal düzenin profesyonellerinin çok da sık kullanmayı sevdikleri kurgunun cümlesi ile “yöntem aynı yöntem” demekten kurtulamadım. “Aklımızla hâlâ oynayabileceklerine mi inanıyorlar?” Yoksa sadece ne yapabileceklerini, içine giderek battıkları çıkmazdan çıkabilmenin yolları üzerinden bir ışık göremeden zaman kazanmayı tek çıkış olarak görebilmekten başka çare mi bulamıyorlar? Başı sıkışan küçücük çocuklarımız bile yeni teknolojileri kullanmada ustalaşmış, yapay zekâyı kullanmayı alışkanlık haline getirdiler. Uzmanlar aileleri -sanki boşu boşuna- uyarabilmek için çırpınmaktalar.

En yetenekli matamatik zekâsı gelişmiş çocuklarımız, bizim çocukluğumuzda ezberlediğimiz çarpım tablolarını yapamaz duruma düşmüşler. Demem o ki dünyada bir benzeri olmayan, çarpıtılmış, donatılmış haksız, hukuksuz yetkilerle dünyanın en uzun soluklu sivil iktidarları otoritesinin ömrünün uzatılmasında, kaynakların haksız, hukuksuz kullanılmalarının hovardalığında öylesine bir batağın içine düşüldü ki...

En güçlüleri, en korkulanları, vazgeçilemezleri dışında kalanlara kullanılabilecek kaynaklarda cimrilik dönemine geçiliverildi. Sözde en elverişli gibi görülebilecek bir noktada, seçime gidebilme kararı verilebilecek bir zaman dilimi yaratılabilene kadar gündem değiştirme üzerinde yaratılacak tartışmalarla, toplum hak arama ittifaklarından uzak tutulmaya çabalanacak.