Lebaleb salgını... İnadına demokrasi

26 Şubat 2021 Cuma

“İnandığın yolda yürü...” sloganı ile donatılmıştı İzmir...

AKP’nin Halkapınar Spor Salonu’nda yaptığı kongre öncesinde afişlerde yazan sloganı Erdoğan’ın sözlerine, “inadına yapacağız” olarak yansıyacaktı.

Yani çoğulculuk, katılımcılık, istişare, empati, ortak akıl, hak, hukuk, evrensel değerler gibi demokrasinin üzerinde yükseldiği olguları dışlayan bir tek adam söylemi...



“İnandığın yolda yürü” sloganının altını kazıdığınızda ortaya çıkan işte bu otoriter ruh haliydi.



Erdoğan’ın bilimle inatlaşarak, halkın talep ve beklentilerini yok sayarak “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” demesi demokrasi ve uygar dünyanın yönetim anlayışı ile nasıl çeliştiğinin de bir göstergesi...



Elbette bu zihniyeti yeni fark etmedik... AKP’li yıllar boyunca Erdoğan devletin tüm fren ve balans ayarlarını aşındırıp ortadan kaldırdı...



Yani Erdoğan, kendi açısından önünde engel olarak gördüğü tüm denetim mekanizmalarından “kurtulurken”, zaten eksikleri bulunan yaralı demokrasimiz ile hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı devlet modelimiz de bütün savunma sistemlerini kaybetti...



Meclis denetimi, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, HSK, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, ticaret borsaları, sendikalar, üniversiteler, medya sizlere ömür.



Erdoğan’ın “inadına yapacağız” açıklaması yalnızca Kanal İstanbul ile sınırlı bir ifade değil...



Türkiye’yi hangi duygu ile yönettiğinin dışa vurumu... ve bu inat, AKP’nin emperyalizmin desteğini alarak Atatürk Türkiyesi ile hesaplaşmasının da bir yansıması...



Sosyal medyada yüzü maske izlerinden çürük içinde kalmış bir sağlık emekçisinin fotoğrafı düştü önüme...



Canları pahasına korona belası ile mücadele ediyorlar... Hastanelerde yoğunluğun artması sağlık emekçilerinin ölüm riskini katlıyor...



Erdoğan, AKP kongrelerinde lebaleb dolduruyor salonları...



İnsanların üst üste yığıldığı bu kongreler pandemiyi artırıyor diyor uzmanlar... Ama nafile...



Kanal İstanbul’daki bilimle inatlaşma, ego, inat kongre sürecinde de kendini gösteriyor...



Erdoğan, lebaleb salonları doldurmaya devam ediyor...



Sokakta seyyar satıcıya maskesiz diye para cezası kesen sistem, AKP kongrelerinde kör, sağır, dilsiz oluveriyor!



Devlet sahibine göre işliyor... Oysa ne Erdoğan devletin kendisi, ne de AKP bu ülkenin sahibi...



Lebaleb salgın inadına sürüyor...



Karşıdevrimin pervasız saldırılarına bizler de “inadına demokrasi” diyerek direneceğiz.