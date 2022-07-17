Uluslararası Opera ve Müzik Akademisi Bodrum’da: Yükselen Yıldızlardan Aryalar...

17 Temmuz 2022 Pazar

Bodrum Yarımadası sınırları zorluyor. Bodrum Yarımadası uluslararası arenada sahneleri tutuşturuyor. Yalnız sahneleri değil, dinleyicileri, nitelikli müzik sevenleri de... Bodrum, uluslararası arenadaki yolculuğunu dolu dizgin sürdürüyor...

Yarımadanın bir ucunda 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İspanyol piyanistler Juan Lago&Belen Navarro’nun vereceği konser ile yarın akşam başlıyor...

Ama bu arada neler olmadı neler!

(Akademinin birçok ülkeden 24 öğrencisi, 12 hocası bulunuyor.)



DÜNYANIN HER KÖŞESİNDEN

Dünyanın dört bir yanından gelmiş bas, bariton, tenor ve sopranolar, 1 Temmuz’dan beri Bodrum’da, bu yeryüzü cennetinin tüm nimetlerinden yararlanırken; hem gece gündüz ustalarla, hocalarla çalışarak eğitimlerini tamamlıyor, hem de akşamları konserler, temsiller vererek Bodrumluların gönüllerini fethediyor... Şimdi bir meydanda, derken kalede, bir akşam sonra bir bahçede, derken rıhtımda, kalabalıklara ses ve müzik ziyafeti çekiyorlar. Üstelik sıkı durun sadece operaların ünlü aryalarını değil, aynı zamanda örneğin İzmir Marşı’nı ya da “Haydar Haydar” türküsünü ya da “Çökertme türküsünü” ya da “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” tangosunu da muhteşem sesler ve yorumlarla sunuyorlar...

ABD’den İtalya’ya, Yeni Zelan-da’dan Meksika’ya, Çin’den Türkiye’ye, Kanada’dan Almanya’ya, Venezüella’dan Fransa’ya 24 öğrenci, 12 hoca, akademi üyesi... Orkestra şefi, piyanist, tiyatro, dans müzik yönetmenleri dışında üç şan hocası var: Evrim Keskin (İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin usta sopranosu; yabancılara Türkçe aryaları öğreten), Hugo Vera (tenor, Kaliforniya Devlet Üniversitesi Şan Bölümü Başkanı), Marie Te Hapuku (New York Metropolitan Operası’ndan soprano). Hepsi genç! En iyisi baştan başlayayım...

İTALYA’DAN BODRUM’A

Kısaca VAO (Vocal Academy of Opera) diye anılan oluşumun hikâyesi 2019’da İtalya’nın Orvieto kentinde başladı. Bir çeşit Amerikan yaz opera okulu. Usta eğitmenler, şan, müzik, sahne ve oyunculuk dersleriyle yükselen yıldızları geliştirirken, sınırları ortadan kaldıran, kültürel kucaklaşmayı vurgulayan, kültürler arası köprüler kuran bir butik okul. Pandemide ilk kapanan ülke İtalya olunca VAO, geçen yıl Bodrum’a taşınmış. Bu yıl ikincisi yapılıyor. Organizasyonun başında girişimci ortaklardan Melis Selçuk var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi desteği, Çağdaş Holding ana sponsorluğunda gerçekleşiyor.

VAO, amacını şöyle belirlemiş: Günlük dersler, koçluklar, provalar ve performanslar aracılığıyla öğrencilerin sanatlarına ve daha da önemlisi kendilerine güven duymalarını sağlamak... Katılımcılara deneyim kazandırmak... Bir de “opera sevgisini yaymak.” Hele bu son vurguladığım amacı Bodrum’da fazlasıyla yerine getirdiklerinden hiç ama hiç kuşkunuz olmasın.

(Vocal Academy of Opera topluluğunun hikâyesi 2019’da İtalya, Orvieto’da başladı.)



HER AKŞAM FARKLI MEKÂNDA

1-17 Temmuz tarihleri arasında her akşam farklı bir mekânda herkese açık ücretsiz konserler verdiler. Karya Otel’deki açılış konseri; Bodrum Kalesi’ndeki “Gala Konseri”nde Bellini, Bizet, Mozart, Puccini, S. Ada, Y. Tura eserlerinden sonra dört sesten operatik yorumla “İzmir’in dağlarında çiçeklerin açması” ve dinleyicilerin katılımıyla ortalığın “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diye inlemesi yaşanacak, göz yaşartıcı bir durumdu. Marina Meydanı’nda Escamillo’nun ünlü “Toreador” aryasına da, Çökertme türküsüne de Bodrumluların katılışı da öyle...

Festival niteliğindeki bu olay, bu akşam Heredot Kültür Merkezi’nde, “Carmen” operası temsiliyle sona erecek... Önümüzdeki yıl tekrarlanması umuduyla emeği geçenlerle teşekkürler!

Hele şu günlerde böyle etkinliklere millet öyle aç ki! Üstelik her yer müzikle, sanatla bin kat daha güzel, daha yaşanır!