Çanlar AKP için çalıyor...

Geleneksel olarak her seçimden sonra, “CHP’nin içi” konuşulurdu. Hangi kanat ne düşünüyor, olağanüstü kurultay beklentisi var mı, parti meclisi ne zaman toplanıp durum değerlendirmesi yapacak, fatura kimin, diye başlayan sorulara yanıtlar aranırdı. 31 Mart - 23 Haziran seçimleri sonrasında devran döndü; artık “AKP’nin içi” konuşuluyor.

AKP içinde bir süredir şu sorulara yanıt aranıyordu:

- Yeni bir parti hazırlığı var mı?

- Parti içinde muhalif kanat başını kaldırabilecek cesarete sahip mi?

- Milletvekilleri arasında gidişten rahatsız olanlar ne yapacak?

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Dün Ali Babacan’ın AKP’den istifası soruların sayısının artmasına, gözlerin daha çok AKP içine yönelmesine neden oldu.

Babacan’ın açıklamasında şu üç mesaj dikkati çekiyordu:

1- Türkiye’nin yeni bir vizyona ihtiyacı var.

2- Bu ihtiyaç toplumun değişik kesimlerinde dikkati çekecek ölçüde belirgin hale geldi.

3- Ben arkadaşlarımla buna yanıt arama çalışması içindeyim.

Bu açıklama uzun süredir perde gerisinde devam eden yeni bir parti kurma çalışmasının kamuoyu ile paylaşıma hazır hale geldiğini gösteriyor.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu arayışları biliyor. Geçen hafta sonu buna değindi, dedi ki:

“Ayrılanların ne hale geldiğini geçmişte gördük!”

Dışa dönük böyle bir değerlendirme yaptı, ama Erdoğan AKP’nin içinden yeni bir parti çıkmasını ister.

Neden?

1- Böylece “hain” ilan edecek, saldıracak bir kesim daha bulmuş olur.

2- İstanbul hezimetinin bir nedeninin AKP için çalışmayan AKP’liler olduğunu söyleme zemini oluşur.

3- Partiden ayrılanı boğmak daha kolay olur. İçeride kalıp, olumsuzlukları eleştirseler, olması gerekenleri söyleseler Erdoğan için daha ciddi sorun.

4- Bu oluşumla “hainleri” açığa çıkarmış olur.

5- AKP’nin gidişinden umutlu olmayanlar, CHP’ye değil, kuşatılması daha kolay bir partiye geçmiş olur. Güçlü bir alternatif oluşmaz.

6- Erdoğan’ın “yolda buldukları”, birlikte yola çıktıklarını itibarsızlaştırmak için verilen her görevi yerine getirir.

Temelde bu nedenlerle AKP’nin gidişinden memnun olmayanların içeride değil dışarıda olması Erdoğan için daha tercih edilir bir durumdur.

Bunlar Erdoğan’ın hesapları... Ali Babacan’la ilan edilen yeni vizyon arayışçıları geçmişte iki büyük hata yapıldığını düşünüyor:

1- Partili cumhurbaşkanına evet dememeliydik.

2- Dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etmemeliydik. Bu iki hatanın AKP’yi inişe geçirdiğini düşünüyorlar.

Bu bağlamda “yeni vizyonun” partili cumhurbaşkanına hayır dediğini görüyoruz.

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Girişte vurguladığımız duruma dönelim; CHP’nin değil, AKP’nin içi konuşuyor.

Bu durum, CHP için elde edilen bir başarının ardından doğal.

Ancak önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı işleyeceğimiz bir süreç var. Şöyle ki:

Küresel yapı, Erdoğan’ın genel başkanlığında bir AKP’nin iktidarda olmasını sorguluyor. Yerine bir CHP’li iktidar istemiyor.

Ne istiyor?

Erdoğan’sız bir AKP iktidarı!

CHP için, başarıyı kutlama ya da başarının tadını çıkarma dönemi bitmiş olmalı.

AKP’nin alternatifi AKP’den ayrılanlardan çıkarsa?

Yazık, yazık, çok yazık olur...