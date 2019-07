Da-mat ekonomisi!

Ekonomiyi de kanun hükmünde kararnamelerle yönetme hırsının somut örneğini Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın getirilmesiyle yaşadık.

Anlaşılan tam uysal birini aradılar ve buldular.

Buldular, diyoruz; çünkü, bu aramadan hemen sonra yeni ekonomi paketi açıklandı. Pakette, kamuoyunun “kefen parası” diye adlandırdığı, Merkez Bankası’ndaki ihtiyat akçesinin yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmesi de var.

Çetinkaya görevden alındığında bunun başlıca nedeninin ihtiyat akçesi olduğu konuşulmuştu. Bu da ilk söylentinin doğruluğunu ortaya koyuyor.

Böylece Merkez Bankası’nın zaten olmayan özerkliği gittiği gibi kurumsal ağırlığı da tartışmalı hale geldi.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması, ekonominin her şeyinden sorunlu bakan Berat Albayrak’ın, “Bütün hedefler tutuyor” dediği döneme denk geldi. Tam bu sırada Erdoğan da şunu söyledi:

“Merkez Bankası Başkanı’nı hedefleri tutturamadığı için görevden aldık!”

Bu ne gerekçe, bu ne hedef tahtası!

***

31 Mart seçimlerinin ardından tam 3 ay daha seçim konuşuldu. Türkiye ve tabii ki iktidar, 3 ay boyunca İstanbul’dan başka bir şey konuşmadı.

Bu zaman diliminde ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen oldu ama bunların tümü İstanbul hırsının gölgesinde kaldı.

Gelinen noktada iki ekonomi var:

1- İktidar ekonomisi...

2- Halkın ekonomisi...

Birinci ekonominin temel ilkesi şu:

İtibardan tasarruf olmaz.

Bu bağlamda her şey itibara giriyor; İstanbul’u kazanmak itibar, Okluk Koyu’nda ormanı kemirip bir saray daha yapmak itibar, örtülü ödeneğin kasasını hep açık tutmak itibar...

Halkın ekonomisi ise paramparça...

Maaşa zam yüzde 5, gıda enflasyonu yüzde 35...

Her üç şirketten biri zararda...

Kamu işçisinin toplusözleşmesi darda...

Güven ortamı erozyonda...

İşsizlik her haneyi vurmuş, artık tek haneye indirilmesi yakın gelecekte mümkün değil...

Bu ortamda ihtiyat akçesine göz dikip yarısına el koymak ne işe yarayacak?

Belki biraz zaman kazandıracak, o kadar.

***

Ekonomide alınacak önlemlere ilişkin son paketi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.

Son bir yıldır, paketleri hep, hem Hazine hem Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklıyordu.

Sayamadık kaç paket oldu, ama damat Berat her fırsatta paket imal ediyordu.

Baktı ki yapacak bir şey yok, işler iyi gitmiyor, “En iyisi bir paket açıklamak” deyip hemen yanında olan kameraların önüne geçiyordu. Her paketin o kadar çok önemli yeri vardı ki, en önemlisi neresi kestirmek zordu.

Damadın paketleri artık güven mi vermiyor, inandırıcılık mı kalmadı?

Bu kez Muş açıkladı. Paket yasa olarak çıkacağı için o açıklamış olabilir, ama yine de için içinde iş var.

Aslında bu pakete “ekonomik önlemler paketi” demek mümkün değil. Özü tek maddelik:

Para bulmak!

Para bulup hazineyi doğrultalım, yeter!

Üstelik parayı da, “Ne kadar kirli olursa olsun fark etmez, yeter ki taze para olsun” diye arıyorlar.

Hangi yöntemle kazanmış olursan ol, kayıt dışı paranı kayda geçir, bir şey demeyeceğiz...

Yurtdışındaki paranın kaynağını sormayacağız, yeter ki getir...

Hile yapıp çoğalttığın cep telefonunu da üç beş kuruş ver, yasal hale getireceğiz...

Hani kaçak getirdiğin araçlara el koymuştuk ya, bir miktar para ver, onu da yasal yapacağız...

Da-mat ekonomisinin üstüne bir de Muş eklendi.

Ekonomi iyiye gidiyor-Muş!

Tüm önlemler sonuç veriyor-Muş!